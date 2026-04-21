Sony Interactive Entertainment thông báo người chơi PlayStation phải hoàn tất xác minh độ tuổi trước cuối năm 2026 để tiếp tục sử dụng tính năng nhắn tin và trò chuyện thoại. Ai không xác minh vẫn chơi game bình thường nhưng mất toàn bộ khả năng giao tiếp với người chơi khác. Điều này phản ánh làn sóng siết chặt quy định bảo vệ trẻ em trên nền tảng số đang lan rộng tại nhiều quốc gia.

Sony bắt đầu gửi email thông báo đến người dùng tại Anh và Ireland, với kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác trong những tháng tới.

Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các tính năng giao tiếp, không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game cốt lõi. Người chơi chọn không xác minh vẫn truy cập được trò chơi đã mua, danh hiệu tích lũy và PlayStation Store. Tuy nhiên, họ sẽ mất hoàn toàn khả năng liên lạc với người chơi khác qua nền tảng.

Hình nền máy chơi game PlayStation. Ảnh: Getty Images

Tại sao Sony chọn cách kiểm soát theo tầng này

Sony thiết kế hệ thống theo nguyên tắc tách biệt giữa quyền chơi game và quyền giao tiếp. Cách tiếp cận đó giúp công ty tránh tình huống người dùng bị khóa hoàn toàn khỏi nội dung họ đã bỏ tiền mua, trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu pháp lý về bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Trong email gửi người dùng, Sony tuyên bố: "Tại Sony Interactive Entertainment, chúng tôi cam kết tạo ra những trải nghiệm an toàn, phù hợp với lứa tuổi cho người chơi và gia đình, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và trao cho người chơi cũng như phụ huynh quyền kiểm soát có ý nghĩa." Công ty mô tả quy trình xác minh là bước kiểm tra một lần, thường hoàn tất trong vài phút.

Người chơi có thể chọn một trong ba phương thức: nhận diện khuôn mặt thông qua camera, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, hoặc xác thực qua số điện thoại. Phương thức thứ ba là lựa chọn nhẹ nhàng nhất về mặt cung cấp dữ liệu cá nhân, song cũng đặt ra câu hỏi về độ chính xác khi xác định tuổi thực của người dùng.

Tại sao thời điểm này được chọn? Áp lực pháp lý tại châu Âu, đặc biệt từ Anh, ngày càng rõ ràng hơn sau khi nhiều đạo luật bảo vệ trẻ em trực tuyến được thông qua trong hai năm gần đây. Sony chưa công bố danh sách cụ thể các văn bản pháp luật trực tiếp thúc đẩy quyết định này, song việc chọn Anh và Ireland làm thị trường triển khai đầu tiên cho thấy sức ép từ khung pháp lý của hai quốc gia đó.

Ngành game đang đồng loạt chuyển mình

Sony không đi một mình trong xu hướng này. Discord và Roblox đã triển khai hệ thống xác minh độ tuổi trước đó. Theo tìm hiểu, Microsoft Xbox được cho là áp dụng yêu cầu tương tự vài tháng trước Sony, song thông tin này chưa được xác nhận chính thức từ Microsoft tại thời điểm bài viết.

Sự hội tụ giữa các nền tảng lớn cho thấy xác minh độ tuổi đang dần trở thành tiêu chuẩn ngành thay vì ngoại lệ. Các tính năng giao tiếp vốn được mở mặc định cho mọi tài khoản đang dần chuyển sang mô hình yêu cầu xác nhận danh tính, một thay đổi mang tính cấu trúc với toàn bộ hệ sinh thái game trực tuyến.

Thách thức kỹ thuật đi kèm với quy mô triển khai. Hệ thống xác minh phải xử lý dữ liệu sinh trắc học và giấy tờ nhạy cảm của hàng chục triệu người dùng, đòi hỏi tiêu chuẩn bảo mật cao và tốc độ xử lý ổn định. Báo cáo ban đầu từ người dùng tại Anh cho thấy một số trục trặc kỹ thuật và chậm trễ khi truy cập trang xác minh, tín hiệu cho thấy hệ thống cần được kiểm tra thêm trước khi triển khai toàn cầu.

Người chơi Việt Nam cần chuẩn bị gì

Sony chưa công bố thời điểm cụ thể áp dụng tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng toàn cầu trước cuối 2026 đặt ra khả năng người chơi Việt sẽ nhận thông báo tương tự trong những tháng tới.

Với người dùng tại Việt Nam, phương thức xác minh qua số điện thoại có thể là lựa chọn phổ biến nhất do tính tiện lợi và tỷ lệ sở hữu SIM cao. Song phương thức này cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả bảo vệ trẻ em thực sự, khi việc mượn số điện thoại người thân không quá khó khăn.

Điều thực tế người chơi cần làm ngay là kiểm tra xem tài khoản PlayStation Network hiện tại có thông tin ngày sinh chính xác hay không, vì Sony sẽ dựa trên thông tin đó để xác định yêu cầu xác minh áp dụng cho từng tài khoản.