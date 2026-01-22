Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Trong bối cảnh các hãng game ngày càng đẩy mạnh phát hành trên nhiều hệ máy, game thủ vẫn buộc phải mua riêng từng console để tiếp cận các tựa game độc quyền. Thay vì chấp nhận “cuộc đua vũ trang” phần cứng tốn kém này, YouTuber công nghệ có tên XNZ đã lựa chọn một hướng đi khác: tự tay hợp nhất PlayStation 5, Xbox Series X và Nintendo Switch 2 vào cùng một hệ thống.

Dự án Ningtendo PXBOX 5 do Youtuber XNZ thực hiện. Ảnh: XNZ

Dự án mang tên Ningtendo PXBOX 5 được XNZ giới thiệu như một cỗ máy all-in-one đúng nghĩa. Toàn bộ hệ thống được thiết kế theo phong cách hình trụ gợi nhớ đến Mac Pro, nhưng được biến tấu thành cấu trúc tam giác. Mỗi mặt của khối tam giác là không gian dành cho bo mạch chủ của một console, sau khi đã tháo bỏ hoàn toàn lớp vỏ nguyên bản.

Không chỉ dừng ở việc lắp ghép phần cứng, XNZ còn tối ưu trải nghiệm sử dụng. Thông qua một mạch điều khiển Arduino, người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa các nền tảng chỉ với một nút bấm, thời gian chờ khoảng 3 giây. Giải pháp này cho phép sử dụng chung hệ thống hiển thị mà không cần thao tác phức tạp.

Riêng với Nintendo Switch 2, dock sạc gốc được thiết kế lại bằng công nghệ in 3D, tích hợp cổng USB-C dạng lò xo để việc gắn và tháo máy diễn ra thuận tiện. Phần vỏ ngoài màu trắng của thiết bị được hoàn thiện bằng dải đèn LED thông minh, tự động đổi màu theo console đang hoạt động, vừa mang tính nhận diện vừa tăng yếu tố thẩm mỹ.

Ningtendo PXBOX 5 có thiết kế độc đáo. Ảnh: XNZ

Bài toán khó nhất của Ningtendo PXBOX 5 nằm ở tản nhiệt. Việc đặt ba hệ thống hiệu năng cao trong một không gian nhỏ đòi hỏi giải pháp làm mát đặc biệt. XNZ đã sử dụng phương pháp đúc mẫu chảy để tạo một khối tản nhiệt chung tiếp xúc đồng thời với cả ba bo mạch, thay cho gia công CNC có chi phí cao. Không khí được lưu thông theo chiều từ dưới lên trên nhờ quạt Phanteks T30 120 mm, hoạt động theo nguyên lý đối lưu.

Để đảm bảo an toàn, lớp kim loại lỏng trên SoC của PS5 đã được thay thế bằng keo tản nhiệt thông thường. Theo XNZ, nhiệt độ vận hành ổn định của hệ thống duy trì quanh mức 60°C, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Về nguồn điện, toàn bộ cỗ máy sử dụng một bộ nguồn GaN công suất 250 W. Do thiết kế chỉ cho phép một console hoạt động tại một thời điểm, mức tiêu thụ điện tối đa đo được là 225 W, vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Dù không phải sản phẩm thương mại, Ningtendo PXBOX 5 cho thấy khả năng sáng tạo và trình độ kỹ thuật đáng chú ý của cộng đồng modder, đồng thời đặt ra những góc nhìn mới về tương lai của các thiết bị chơi game đa nền tảng.