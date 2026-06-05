XTRFY K63W Pro được giới thiệu là một trong những mẫu bàn phím gaming không dây đầu tiên ứng dụng công nghệ Ultra-Wideband (UWB), kết hợp cùng tần số phản hồi 8.000Hz nhằm giảm độ trễ đầu vào và tối ưu trải nghiệm cho game thủ esports.

Công nghệ UWB kết hợp polling rate 8.000Hz

Điểm đáng chú ý nhất trên Cherry XTRFY K63W Pro là việc sử dụng công nghệ truyền dữ liệu Ultra-Wideband thay cho phương thức kết nối không dây 2.4GHz phổ biến hiện nay. Theo Cherry, UWB cho phép thiết bị truyền tín hiệu trên dải tần rộng hơn, từ đó hạn chế ảnh hưởng từ nhiễu sóng trong môi trường có nhiều thiết bị kết nối không dây.

Công nghệ này được đánh giá phù hợp với các không gian thi đấu Esports, phòng làm việc hoặc khu vực sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cùng lúc. Việc duy trì kết nối ổn định giúp bàn phím phản hồi chính xác hơn trong những tình huống yêu cầu tốc độ cao.

Bàn phím không dây XTRFY K63W Pro

Bên cạnh UWB, XTRFY K63W Pro còn hỗ trợ polling rate 8.000Hz ở cả chế độ có dây và không dây. Với tốc độ này, bàn phím có khả năng gửi dữ liệu đến máy tính 8.000 lần mỗi giây, giúp giảm thời gian chờ giữa thao tác nhấn phím và phản hồi trên màn hình.

Cherry từng áp dụng công nghệ 8K trên mẫu XTRFY MX 8.2 Pro TMR, nhưng K63W Pro đánh dấu bước tiến mới khi kết hợp tốc độ phản hồi cao với nền tảng kết nối UWB.

Thiết kế 70%, tối ưu không gian chơi game

Cherry XTRFY K63W Pro được xây dựng theo kiểu dáng 70%, hướng tới sự cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn và khả năng sử dụng linh hoạt. Bàn phím vẫn giữ lại hàng phím chức năng F-row cùng cụm phím điều hướng, trong khi phần khung hai bên được cắt giảm để tiết kiệm diện tích.

Thiết kế này giúp người dùng có thêm không gian di chuyển chuột, yếu tố quan trọng trong các tựa game cạnh tranh như bắn súng góc nhìn thứ nhất hoặc các bộ môn Esports đòi hỏi thao tác nhanh. So với nhiều mẫu bàn phím 75% trên thị trường, K63W Pro có kích thước gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các phím cần thiết cho cả chơi game lẫn công việc hằng ngày.

XTRFY K63W Pro có thiết kế nhỏ gọn

Về trải nghiệm sử dụng, sản phẩm được trang bị switch Cherry MX Low Profile 2.0 thế hệ mới. Đây là dòng switch có thiết kế thấp, cho hành trình phím ngắn hơn, phù hợp với nhu cầu phản hồi nhanh trong các trận đấu.

Bàn phím cũng sử dụng cấu trúc gasket mount nhằm giảm rung chấn khi gõ, đồng thời cải thiện độ ổn định của từng lần nhấn phím. Cherry cho biết thiết kế này giúp tạo cảm giác gõ chắc chắn hơn và giảm tiếng ồn trong quá trình sử dụng.

Pin lớn, thời lượng sử dụng lên đến 1.100 giờ

Một trong những ưu điểm nổi bật khác của Cherry XTRFY K63W Pro là thời lượng pin. Sản phẩm được trang bị viên pin dung lượng 6.000mAh, cho khả năng hoạt động tối đa lên tới 1.100 giờ trong điều kiện sử dụng phù hợp.

Thời lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào các thiết lập như chế độ kết nối, mức độ sử dụng và các tính năng đi kèm. Tuy nhiên, con số này vẫn đưa K63W Pro trở thành một trong những mẫu bàn phím gaming không dây có thời gian hoạt động dài trong phân khúc cao cấp.

Cherry XTRFY K63W Pro có thời lượng sử dụng pin lớn

Cherry cho biết mẫu bàn phím mới sẽ được mở bán tại châu Âu từ tháng 7/2026 với giá 179,99 euro. Tại thị trường Mỹ, sản phẩm dự kiến xuất hiện vào tháng 8/2026 với mức giá 169,99 USD.

So với mẫu MX 8.2 Pro TMR từng có giá khoảng 250 USD, XTRFY K63W Pro có mức giá dễ tiếp cận hơn, hướng đến nhiều game thủ muốn trải nghiệm công nghệ polling rate 8K và kết nối không dây thế hệ mới.

Với sự kết hợp giữa Ultra-Wideband, tốc độ phản hồi 8.000Hz, switch Cherry MX Low Profile 2.0 cùng thời lượng pin dài, Cherry XTRFY K63W Pro được kỳ vọng trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm bàn phím gaming không dây hiệu năng cao năm 2026.