Thông số cơ bản của AW3926QW

Alienware AW3926QW được xem là sản phẩm cao cấp nhất trong đợt ra mắt lần này. Màn hình có độ phân giải 5.120 x 2.160 pixel, mang đến không gian hiển thị lớn hơn đáng kể so với các màn hình 4K truyền thống. Với cấu hình này, người dùng có thể khai thác tối đa các tựa game hiện đại, đồng thời mở rộng khả năng làm việc đa nhiệm trên cùng một màn hình.

Ở độ phân giải gốc 5K, AW3926QW hoạt động với tần số quét 165Hz. Đây là mức thông số đủ đáp ứng phần lớn các trò chơi hiện nay, từ các tựa game nhập vai, hành động đến những trò chơi có nhịp độ nhanh. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở khả năng chuyển sang chế độ thứ hai với độ phân giải 2.560 x 1.080 pixel và tần số quét lên tới 330Hz.

Một số hình ảnh của AW3926QW. Ảnh: Alienware

Chế độ này hướng đến nhóm game thủ thi đấu hoặc thường xuyên tham gia các trò chơi trực tuyến đòi hỏi phản xạ nhanh. Việc ưu tiên tốc độ làm tươi thay vì độ phân giải giúp giảm độ trễ hiển thị, mang lại lợi thế trong những tình huống yêu cầu xử lý tức thời. Xu hướng màn hình “hai chế độ” đang ngày càng phổ biến trên thị trường và được nhiều hãng sản xuất lớn áp dụng trong các dòng sản phẩm cao cấp.

Công nghệ OLED thế hệ mới được nâng cấp

Bên cạnh thông số hiển thị, AW3926QW còn được trang bị công nghệ OLED dải RGB mới. Khác với nhiều tấm nền OLED trước đây sử dụng cách sắp xếp điểm ảnh phụ phức tạp, công nghệ mới tổ chức các điểm ảnh đỏ, xanh lá và xanh lam theo từng dải riêng biệt.

Cách bố trí này giúp cải thiện độ sắc nét của hình ảnh, đặc biệt khi hiển thị văn bản hoặc các chi tiết có độ tương phản cao. Đồng thời, công nghệ mới cũng hạn chế hiện tượng viền màu thường xuất hiện trên một số màn hình OLED thế hệ cũ.

Một số hình ảnh của AW3926QW. Ảnh: Alienware

Ngoài ra, Alienware còn tích hợp tính năng KVM cho AW3926QW. Người dùng có thể kết nối bàn phím và chuột trực tiếp với màn hình, sau đó điều khiển nhiều thiết bị khác nhau thông qua việc chuyển đổi nguồn tín hiệu mà không cần thay đổi dây kết nối thủ công.

Hiện Alienware chưa công bố giá bán chính thức của AW3926QW. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin dự đoán sản phẩm sẽ được bán ra với mức giá khoảng 1.500 USD.

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Bổ sung nhiều lựa chọn ở phân khúc thấp hơn

Cùng với AW3926QW, Alienware cũng giới thiệu mẫu AW3426DW thuộc dòng màn hình OLED siêu rộng 34 inch. So với thế hệ trước, sản phẩm mới nâng tần số quét từ 240Hz lên 280Hz, đồng thời áp dụng công nghệ OLED dải RGB và đạt độ sáng tối đa 1.300 nit.

Ở phân khúc phổ thông hơn, hãng ra mắt hai mẫu màn hình LCD gồm AW3426DWM và AW3226DWM. Cả hai đều hỗ trợ tần số quét 240Hz. Trong đó, AW3426DWM sử dụng thiết kế siêu rộng 34 inch với độ phân giải 3.440 x 1.440 pixel, còn AW3226DWM là màn hình 32 inch độ phân giải 1440p.

Theo công bố từ Alienware, hai sản phẩm LCD mới có giá lần lượt 399 USD và 319 USD. Toàn bộ dòng màn hình vừa được giới thiệu dự kiến sẽ lên kệ trong mùa hè năm nay, mở rộng danh mục sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến cao cấp dành cho cộng đồng game thủ.