3 cải tiến đáng giá trên LG OLED TV 2023 mà có thể bạn chưa biết

Vậy LG đã cải tiến những gì trên dòng OLED TV 2023 để tiếp tục giữ vững vị thế của “người đứng đầu”? Hãy cùng ĐTƯD tìm hiểu chi tiết.

Hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế suốt 10 năm qua chính là minh chứng cho thế mạnh công nghệ OLED hàng đầu của LG. Năm nay, LG OLED TV tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, có thể kể đến Top Tech of CES 2023 Awards; CES Editors’ Choice Awards 2023; Best Gadgets of CES 2023 - Best TV Innovation tại triển lãm CES 2023. Bên cạnh đó, dòng LG OLED TV thế hệ mới cũng nhận được 24 giải thưởng Red Dot 2023 cho thiết kế sản phẩm xuất sắc.

Những công nghệ cải tiến hàng đầu của thế hệ LG OLED TV mới có thể kể đến là độ sáng màn hình tăng lên đến 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Với tấm nền OLED evo cải tiến, kết hợp công nghệ Brightness Booster Max, LG OLED TV 2023 cho phép hình ảnh sáng hơn đến 70%, thắp sáng mọi trải nghiệm giải trí bằng các khung hình rực rỡ.

Đi cùng với đó là tính năng chống phản chiếu Super Anti Reflection, độ tương phản trên màn hình được nâng cấp, giúp cho mọi chi tiết trên màn ảnh hiển thị sắc nét dù ở bất kì điều kiện ánh sáng nào.

Tiếp đó phải kể đến bộ xử lý α9 AI Gen6 mới nhất, với khả năng xử lý được nâng cấp tối đa, đảm bảo các tín hiệu hình ảnh và âm thanh được tái tạo chính xác và chân thực đạt đến mức độ tuyệt đối. Theo LG, nhờ được trang bị công nghệ AI Picture Pro, mà hình ảnh được nâng cấp lên độ nét cao hơn, tăng cường thuật toán điều chỉnh dải sắc thái màu sắc, từ đó tạo độ sâu trường ảnh và chi tiết hình ảnh tốt hơn. Công nghệ AI Picture Pro cũng giúp tự động phát hiện và phân tích những đối tượng quan trọng trong khung hình, ví dụ như khuôn mặt chủ thể, để tái tạo hình ảnh HDR tốt hơn.

Ngoài ra, bộ xử lý α9 AI Processor Gen6 còn hỗ trợ việc phát âm thanh vòm 9.1.2 từ hệ thống loa tích hợp của TV. Thông minh nhân tạo AI Sound Pro sẽ giúp nâng hệ thống âm thanh vòm ảo 7.1.2 lên thành hệ thống âm thanh 9.1.2, biến phòng khách của gia đình bạn thành rạp chiếu phim tại gia với hình ảnh và âm thanh sắc nét vượt trội.

Bên cạnh các yếu tố giải trí, tính năng Home Office mới cũng sẵn sàng đưa bạn đến với công việc ngay trên chiếc màn hình TV. Việc biến hóa TV LG thành một màn hình máy tính chuyên dụng, cho phép người dùng làm việc tại nhà và kết nối với đồng nghiệp, đối tác từ xa là điều mà ít ai có thể nghĩ đến. Tuy nhiên với LG OLED TV 2023 thì trải nghiệm “work from home” thật sự là một dấu ấn. LG đã trang bị thêm cả bộ lọc tín hiệu sắc độ 4:4:4 để mang đến hình ảnh có độ phân giải cao. LG cũng đồng thời trang bị cả LG Smart Cam để đáp ứng mọi cuộc gọi có kèm hình ảnh và âm thanh. Đây là tính năng hoàn toàn mới, chỉ được trang bị cho dòng TV LG OLED G3 để sẵn sàng đáp ứng xu hướng giải trí, học tập hay làm việc trực tuyến tại nhà một cách dễ dàng.

Ngoài việc kế thừa thiết kế tối giản của thế hệ tiền nhiệm, LG OLED evo G3 với thiết kế One Wall Design, giúp cho việc treo TV lên tường dễ dàng hơn. Việc loại bỏ những giá đỡ rườm rà, đi cùng với thiết kế đường viền siêu mỏng, khoảng cách giữa vách tường và TV gần như được xóa bỏ hoàn toàn. Đó là nhờ thiết kế Zero Gap, giúp biến không gian nội thất của phòng khách nhà bạn đạt đến sự hoàn mỹ mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Không chỉ làm việc, học tập, người dùng còn có thể biến TV OLED evo G3 trở thành một chiếc màn hình dành riêng cho game thủ nhờ kệ treo loa tích hợp. Model OLED evo G3 kích thước 43inch được xem là một lựa chọn tuyệt vời cho trải nghiệm này. Đặc biệt khi kết hợp với siêu phẩm loa SC9, một sản phẩm loa được sản xuất dành riêng cho dòng LG OLED TV 2023, để mang đến sự hòa hợp đến hoàn mỹ nhất. LG cũng đồng thời trang bị tính năng WOW Orchestra để tối ưu vị trí đặt loa, tạo nên hệ thống âm thanh đa kênh sống động và hoàn hảo.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng hình ảnh và âm thanh, LG còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người dùng thông qua tính năng Eye Comfort, giúp giảm thiểu những ảnh hưởng đến mắt từ ánh sáng xanh. Thực tế trải nghiệm cho thấy, tính năng Eye Comfort đã tinh chỉnh lượng ánh sáng xanh xuống mức thấp nhất là 35%, trong khi ở các mẫu TV cùng phân khúc, con số này chỉ dừng lại mức 50 – 70%. Nhờ đó, LG OLED TV là dòng sản phẩm đầu tiên đạt được chứng nhận Eyesafe® từ tổ chức TÜV Rheinland.

Một thông tin thú vị mà có thể bạn chưa biết, đó là dòng TV thời trang LG Posé - TV OLED Lifestyle - cũng chính là dòng TV được kế thừa từ công nghệ OLED tân tiến. Những cải tiến và đột phá về công nghệ và thiết kế của LG Posé chính là minh chứng ghi dấu chặng đường 10 năm LG thống lĩnh thị trường TV OLED toàn cầu.

Không ngừng đổi mới và phát triển để mang đến cho người dùng một thế hệ TV OLED đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo. LG OLED tiêu chuẩn 8K với đầy đủ các kích thước khung hình từ 97inch đến 42inch phù hợp với mọi lựa chọn của người dùng.