LG ra mắt loạt loa di động xboom và màn hình thông minh StanbyME mới

Trong đó, dòng sản phẩm loa di động LG xboom AI với 3 mẫu sản phẩm phủ đều 3 phân khúc giá là xboom Grab, xboom Bounce và xboom Stage 301 cùng tai nghe không dây xboom Buds.

Điểm nhấn nổi bật trong dải sản phẩm loa di động LG xboom AI mới không chỉ ghi nhận sự hợp tác đầu tiên giữa LG và nhà sản xuất âm nhạc will.i.am với vai trò kỹ sư, giúp tạo nên những trải nghiệm hoàn toàn mới cho xboom.

Bộ đôi xboom bounce và xboom grab

Cụ thể, quá trình hợp tác này giúp cho thế hệ loa LG xboom Ai có được chất âm cân bằng và trầm ấm hơn, mà vẫn giữ được nét đặc trưng của dòng xboom truyền thống. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn và mới lạ dải sản phẩm loa di động LG xboom AI năm nay cũng phần nào phản ánh được phong cách nghệ thuật độc đáo của will.i.am, nói lên cá tính của người dùng.

Điểm nhấn thứ hai trong dải sản phẩm loa di động LG xboom AI 2025 lần này đó chính là được LG tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm để mang đến những trải nghiệm nghe vượt trội. Theo đó, các thiết bị có khả năng phân tích nội dung đang phát và tự động điều chỉnh chế độ âm thanh phù hợp thông qua AI Sound. Tính năng AI Lighting cũng giúp loa tự động đồng bộ hệ thống đèn của loa “hòa nhịp” với âm nhạc, mang đến không gian giải trí sống động. Đồng thời, tính năng AI Calibration giúp loa nhận diện môi trường xung quanh, từ đó tối ưu để âm thanh phù hợp với không gian trong nhà hoặc ngoài trời.

Thế hệ loa LG xboom AI có có khả năng kết nối và phát đồng bộ mượt mà nhờ vào công nghệ LE Audio Auracast

Đáng chú ý, thế hệ loa LG xboom AI có có khả năng kết nối và phát đồng bộ mượt mà nhờ vào công nghệ LE Audio Auracast mà không cần đến sự hiện diện của Bluetooth hay Wifi. Nhờ vậy mà người dùng có thể ghép nối đa thiết bị và chia sẻ qua Auracast chỉ bằng một nút bấm chuyên dụng, rất đơn giản và nhanh chóng.

xboom AI Stage 301

Với thiết kế linh hoạt, người dùng có thể đặt xboom AI Stage 301 ở nhiều tư thế khác nhau mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu

Người anh cả trong bộ 3 loa LG xboom AI ra mắt lần này chính là xboom AI Stage 301, dễ dàng biến mọi không gian thành một sân khấu thu nhỏ. Với công suất lên đến 120w, xboom AI Stage 301 là lựa chọn lý tưởng cho những buổi biểu diễn đường phố, karaoke hay tiệc ngoài trời. Nhờ vào loa siêu trầm 6,5 inch và hai loa trung 2,5 inch, xboom Stage 301 mang đến âm thanh sống động, sâu và rộng hơn. Với thiết kế linh hoạt, người dùng có thể đặt xboom AI Stage 301 ở nhiều tư thế khác nhau mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu, cùng với khả năng chống nước IPX4 và thời lượng pin lên đến 11 giờ phát nhạc liên tục, người dùng mang xboom AI Stage 301 bên mình trong mọi cuộc vui.

Việc thay pin dễ dàng cũng giúp cho cuộc vui trọn vẹn, không bị gián đoạn.

xboom Bounce

xboom Bounce sở hữu thiết kế gọn gàng, đi kèm một dây đeo chắc chắn cùng khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP67, độ bền chuẩn quân đội 810H, và thời lượng pin lên đến 30 giờ

Sản phẩm thứ hai trong BST loa LG xboom AI 2025 chính là xboom Bounce. Với sự kết hợp giữa âm thanh sống động cùng thiết kế thời trang xboom Bounce cho cho dải tần cao nhờ được trang bị loa tweeter vòm kép và xử lý dải tần thấp mượt mà nhờ loa woofer dạng thanh. xboom Bounce sở hữu thiết kế gọn gàng, đi kèm một dây đeo chắc chắn cùng khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP67, độ bền chuẩn quân đội 810H, và thời lượng pin lên đến 30 giờ. xboom Bounce trở thành lựa chọn tuyệt vời cho mọi chuyến du lịch hay dã ngoại ngoài trời cũng như sử dụng ngay trong nhà với mọi không gian nội thất.

xboom Grab

Sản phẩm cũng được trang bị khả năng chống nước và bụi IP67, độ bền theo tiêu chuẩn quân sự 810H cùng thời lượng pin lên đến 20 giờ…

Em út xboom Grab sở hữu thiết kế nhỏ gọn hơn, phù hợp cho tín đồ đam mê dịch chuyển, lấp đầy hành trình bằng âm nhạc. xboom Grab được trang bị loa siêu trầm dạng thanh và loa tweeter vòm cùng hai tản nhiệt thụ động bên hông tăng cường bass mạnh mẽ, mang đến âm thanh lớn, rõ ràng. Thiết kế nhỏ gọn cùng dây đeo có độ dài linh hoạt, giúp xboom Grab có thể nằm vừa vặn trong balo, giá để nước trên xe đạp, giá đỡ cốc trên ô tô, ghế cắm trại,...

xboom Buds

Tai nghe không dây xboom Buds vừa siêu nhẹ, siêu mỏng mà còn cứng hơn thép, mang đến âm thanh tinh tế, vượt trội như những dòng loa cao cấp. Mẫu tai nghe chống ồn sẽ được bán ra vào tháng 8 này được trang bị công nghệ chống ồn chủ động tiên tiến, có thể loại bỏ tạp âm tần số thấp như xe buýt, tàu hoả và tiếng ồn giao thông. Thiết kế công thái học giúp tai nghe vừa vặn chắc chắn với nhiều hình dáng tai, kể cả khi đang di chuyển. xboom Buds mới đạt chuẩn chống nước IPX4 và thời lượng pin lên đến 30 giờ cùng hộp sạc.

StanbyME 2 là sự tiếp nối của thế hệ tiền nhiệm

StanbyME 2 là sự tiếp nối của thế hệ tiền nhiệm. Màn hình giải trí di động LG StanbyME 2 được cải tiến đáng kể cả về thiết kế và công nghệ. Nổi bật là màn hình cảm ứng 27inch đã được nâng cấp với chuẩn hiển thị QHD, mang đến hình ảnh sắc nét vượt trội, giúp mọi trải nghiệm giải trí từ lướt web, xem phim, chơi game đến làm việc đều được xử lý mượt mà hơn.

StanbyME2 cũng được trang bị bộ xử lý α AI thế hệ thứ 8 tối ưu với trí tuệ nhân tạo thấu cảm

Bên cạnh đó, StanbyME2 cũng được trang bị bộ xử lý α AI thế hệ thứ 8 tối ưu với trí tuệ nhân tạo thấu cảm. Công nghệ AI Brightness Control kết hợp cùng AI Sound Pro, âm thanh vòm ảo được nâng lên 9.1.2, mang đến trải nghiệm hình ảnh với độ sáng lý tưởng, hiệu ứng âm thanh đa chiều. StanbyME 2 cũng có thể nhận diện giọng nói, người dùng chỉ cần nói "Hi LG" để bắt đầu tương tác với màn hình.

Phần chân đế được trang bị 5 bánh xe ẩn giúp dễ dàng di chuyển, trong khi màn hình có thể dễ dàng xoay lật theo chiều ngang hoặc dọc chỉ với một lần chạm hay điều chỉnh góc nghiêng để tối ưu mọi góc nhìn.

Bên cạnh đó, StanbyME 2 còn linh hoạt và tiện dụng hơn khi màn hình đã có thể tách rời khỏi chân đế nhờ viên pin tích hợp sẵn phía sau màn hình đi cùng thời lượng pin lên đến 4 giờ sau một lần sạc đầy, đủ để xem trọn vẹn một bộ phim mà không cần dây nguồn.

StanbyME 2 còn được LG trang bị loạt phụ kiện mới giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng ở đa dạng không gian

Phiên bản 2025 của StanbyME còn được LG trang bị loạt phụ kiện mới giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng ở đa dạng không gian. Người dùng cũng có thể sử dụng cổng sạc USB-C và cổng HDMI, để kết nối với những thiết bị khác hay tái nạp năng lượng cho StanbyME 2 khi cần.

Điều khiển từ xa cũng được tích hợp nam châm để gắn chặt vào khung màn hình và khả năng kết nối đa nhiệm thông minh với camera cho những cuộc họp trực tuyến và cho phép kết nối 2 tai nghe bluetooth cùng một lúc.

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam

Chia sẻ về loạt sản phẩm phong cách sống mới được ra mắt lần này, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Bên cạnh dải sản phẩm TV LG AI 2025, chúng tôi cũng không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng. Với đột phá trong công nghệ hiển thị và âm thanh, tôi hi vọng LG xboom AI và StanbyME 2 sẽ mang những trải nghiệm giải trí chưa từng có đến với người dùng, đặc biệt là người dùng trẻ”.

