LG ra mắt bộ đôi máy giặt sấy mới với công nghệ LG AI DD™ 2.0 đột phá

Điều đáng chú ý là cả máy giặt lồng đứng lẫn máy giặt lồng đứng đều sở hữu thiết kế phẳng, tối giản với gam màu đen nhám hiện đại, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất. Trong đó, máy giặt sấy lồng ngang có 2 tùy chọn dung tích là 15kg và 17kg, còn máy giặt lồng đứng sở hữu dung tích lên đến 25kg. Không chỉ sở hữu dung tích lồng giặt lớn hơn, sản phẩm còn được thu gọn kích thước tổng thể, giúp tiết kiệm 125mm không gian lắp đặt so với thế hệ tiền nhiệm.

Máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD™ 2.0 Inverter sở hữu thiết kế phẳng tối giản và hiện đại

Bên cạnh thiết kế tối giản và sắc màu đen nhám hiện đại thì tâm điểm chú ý trong thiết kế của máy giặt sấy LG thế hệ mới đó chính là núm xoay điều khiển tích hợp màn hình LCD với thông tin hiển thị bằng tiếng Việt.

Núm xoay điều khiển không chỉ giúp gia tăng tính tính thẩm mỹ, cải tiến này còn giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chương trình và theo dõi quá trình giặt sấy cũng như nhận thông báo liên quan về hoạt động của máy một cách dễ dàng.

Đặc biệt, ở mẫu máy giặt lồng đứng, thiết kế góc nghiêng công thái học đã mang đến sự thoải mái tối đa cho người dùng, đặc biệt là thao tác lấy quần áo mà không cần phải cúi gập người quá nhiều.

Máy giặt lồng đứng được thiết kế góc nghiêng công thái học, mang đến sự thoải mái tối đa cho người dùng

Điểm nhấn thứ hai ở máy giặt sấy LG thế hệ mới đó chính là tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence) giúp tối ưu hiệu quả giặt sấy. Theo đó, LG AI DD™ 2.0 sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo.

Dựa vào những phân tích này, máy sẽ tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ và công nghệ 6Motion™ (6 chuyển động của lồng giặt mô phỏng thao tác giặt tay: Nhào trộn, chà xát, nén, quay, đập và đảo). Sự kết hợp này không chỉ làm tăng hiệu quả làm sạch mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ máy giặt trước đây.

Công nghệ ezDispense™ tự động phân phối đúng lượng chất tẩy rửa và nước xả vải theo từng mẻ giặt

Bên cạnh đó, thì công nghệ TurboWash™ 360 mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ chỉ trong vòng 39 phút, giúp giặt nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn. Công nghệ ezDispense™ cũng góp phần đơn giản hóa quy trình giặt giũ bằng cách tự động định lượng và phân bổ lượng nước giặt và nước xả vải cần thiết cho mỗi mẻ giặt.

Ngoài ra, thế hệ máy giặt LG AI DD™ 2.0 còn có khả năng cá nhân hóa dựa trên thói quen của người dùng. Sau khoảng 10 chu kỳ giặt, thiết bị tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được sử dụng thường xuyên. Tương tự, các tùy chọn như nhiệt độ, số vòng vắt,... cùng được ghi nhớ và để xuất, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, giúp giặt sạch tối ưu, bảo vệ tối đa.

Nhờ động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™, thế hệ máy giặt mới không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn vận hành êm ái và bền bỉ với thời gian bảo hành lên đến 10 năm.

Người dùng còn có thể dễ dàng điều khiển, lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™.

Với nỗ lực cải tiến không ngừng cùng mong muốn nâng cao trải nghiệm người dùng, LG đã liên tục dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2024, theo số liệu của GfK). Riêng năm 2024 vừa qua, LG chiếm 24,6% giá trị và 20% sản lượng máy giặt bán ra, giữ vị trí cao nhất thị trường. Đặc biệt, ở phân khúc máy giặt lồng ngang (một trong những dòng sản phẩm thế mạnh của hãng) LG đã đạt 34,6% thị phần, tăng 2,8% so với năm 2023.

Lấy người dùng làm trọng tâm, LG tiếp tục tận dụng thế mạnh công nghệ để tạo nên những sản phẩm thông minh hơn, góp phần mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dùng Việt.