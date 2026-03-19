Có thể nó sự cộng hưởng sức mạnh từ tư duy “AI-First”, năng lực công nghệ và khả năng triển khai dự án ở quy mô lớn của FPT với lợi thế kỹ thuật và hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng ô tô của FESCARO sẽ giải quyết được mục tiêu là mang đến các giải pháp toàn diện và có khả năng mở rộng cho các nhà sản xuất ô tô (OEM) và nhà cung cấp linh kiện cấp 1 để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật ngày càng khắt khe.

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và FESCARO đã diễn ra tại Hàn Quốc.

Hợp tác bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị an ninh mạng ô tô, từ giải pháp bảo mật, kiểm thử bảo mật, kiểm thử xâm nhập, phân tích mối đe dọa và đánh giá rủi ro, đến các dịch vụ tư vấn.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, FESCARO và FPT sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV), được thiết kế theo yêu cầu riêng của các khách hàng trọng điểm tại thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, hai bên sẽ khai thác các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phương tiện kết nối và tự hành trên thị trường toàn cầu.

Chia sẻ về sự hợp tác lần này, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Kinh doanh Công ty FPT Automotive, Tập đoàn FPT cho biết: “An ninh mạng đang trở thành động lực mang tính sống còn đối với tương lai của ngành ô tô, khi phần mềm, AI và khả năng kết nối đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình giá trị sản phẩm cũng như kiến tạo niềm tin khách hàng. Hợp tác giữa FPT và FESCARO sẽ phát huy thế mạnh của hai bên trong quá trình đồng hành với các khách hàng Hàn Quốc nhằm nâng cao khả năng thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng nền tảng bền vững cho phương tiện giao thông thế hệ mới”.

Ông Ku Seong-seo, Giám đốc Chiến lược FESCARO, cho rằng: “Dựa trên thế mạnh kinh nghiệm phát triển phần mềm toàn cầu của FPT và công nghệ an ninh mạng ô tô của FESCARO, hai bên sẽ xây dựng một mô hình hợp tác phù hợp với xu thế phát triển các nền tảng xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Hợp tác này cũng sẽ là động lực thúc đẩy mở rộng các cơ hội kinh doanh chung trên thị trường toàn cầu”.

Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ô tô, FPT đã xây dựng đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô trên toàn cầu và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các hãng sản xuất chip hàng đầu, nhà cung cấp linh kiện cấp 1 và nhà sản xuất xe (OEM). Đồng thời, tập đoàn cũng đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực làm chủ công nghệ chiến lược cho tương lai thông qua chuyên ngành Công nghệ Ô tô số tại Đại học FPT. Bên cạnh đó, FPT còn sở hữu năng lực triển khai mạnh mẽ nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về an toàn, an ninh mạng và phát triển phần mềm, góp phần đảm bảo độ tin cậy cho các chương trình ô tô toàn cầu.

Đáng chú ý, mới đây, FPT cũng đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ và phát triển kỹ thuật với Qualcomm, trở thành đối tác đầu tiên của hãng tại Việt Nam theo mô hình hợp tác này, đồng thời là đối tác thứ hai tại Đông Nam Á trong lĩnh vực công nghệ ô tô.

Thông qua hợp tác này, FPT tiếp cận trực tiếp các công nghệ tiên tiến và nguồn lực kỹ thuật mới nhất từ Qualcomm, qua đó đẩy nhanh quá trình phát triển các giải pháp công nghệ ô tô dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần làm chủ công nghệ lõi, giữ vị trí trung tâm bản đồ công nghệ Việt Nam.