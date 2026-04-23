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Tính năng sạc Bypass Charging giúp điện thoại Android giảm nóng khi sử dụng

Bùi Hiển

Bùi Hiển

17:15 | 23/04/2026
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Một thiết lập ít người biết trên Android cho phép điện thoại hoạt động trực tiếp từ nguồn điện thay vì qua pin, giúp giảm nhiệt khi chơi game hoặc dùng lâu trong lúc sạc.
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Điện thoại Android giảm nóng nhờ chế độ sạc trực tiếp

Một thiết lập ẩn trên Android giúp giảm nhiệt máy khi vừa sạc vừa sử dụng, nhất là khi chơi game hoặc xem video dài. Tính năng này mang tên Bypass Charging, cho phép điện thoại nhận điện trực tiếp mà không qua pin trong một số trường hợp nhất định.

Người dùng vừa sạc vừa chơi game trên điện thoại Android, tình huống mà chế độ sạc trực tiếp giúp giảm nhiệt và hạn chế chai pin.
Người dùng vừa sạc vừa chơi game trên điện thoại Android, tình huống mà chế độ sạc trực tiếp giúp giảm nhiệt và hạn chế chai pin.

Cách vận hành này giúp hạn chế việc pin liên tục nạp và xả. Người dùng không cần sạc đầy pin mỗi lần sử dụng. Điều này giảm áp lực lên pin và giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn khi hoạt động liên tục.

Không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ và cần bật đúng cách

Bypass Charging khác với chế độ Priority Charging. Priority Charging tập trung cấp năng lượng cho pin và tắt ứng dụng nền khi cần thiết. Trong khi đó, Bypass Charging chuyển nguồn điện trực tiếp đến linh kiện để giảm tải cho pin.

Không phải mọi điện thoại Android đều có tính năng này. Một số dòng máy hỗ trợ gồm Google Pixel từ thế hệ 6 đến 9, Galaxy S24 trở lên, ASUS ROG Phone 3 trở lên, Sony Xperia và một số mẫu của Infinix, OnePlus, iQOO, Xiaomi, RedMagic. Trên nhiều thiết bị, người dùng cần tự kích hoạt trong phần cài đặt.

Trên điện thoại Galaxy, người dùng mở Game Launcher hoặc Game Booster khi đang chơi game và bật tùy chọn tạm dừng sạc USB PD. Tùy chọn này chỉ hoạt động trong lúc chơi game.

Trên Google Pixel, người dùng đặt giới hạn sạc ở mức 80% trong phần tối ưu hóa pin. Khi pin đạt mức này, hệ thống tự chuyển sang chế độ sạc trực tiếp.

Trên Sony Xperia, tính năng mang tên H.S. power control. Người dùng bật trong công cụ Game Enhancer khi mở ứng dụng hoặc trò chơi.

Bypass Charging không hoạt động liên tục. Tính năng chỉ phát huy hiệu quả trong những tình huống cụ thể như chơi game hoặc sử dụng thiết bị trong thời gian dài khi cắm sạc.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu