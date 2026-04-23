Tính năng sạc Bypass Charging giúp điện thoại Android giảm nóng khi sử dụng

Điện thoại Android giảm nóng nhờ chế độ sạc trực tiếp

Một thiết lập ẩn trên Android giúp giảm nhiệt máy khi vừa sạc vừa sử dụng, nhất là khi chơi game hoặc xem video dài. Tính năng này mang tên Bypass Charging, cho phép điện thoại nhận điện trực tiếp mà không qua pin trong một số trường hợp nhất định.

Người dùng vừa sạc vừa chơi game trên điện thoại Android, tình huống mà chế độ sạc trực tiếp giúp giảm nhiệt và hạn chế chai pin.

Cách vận hành này giúp hạn chế việc pin liên tục nạp và xả. Người dùng không cần sạc đầy pin mỗi lần sử dụng. Điều này giảm áp lực lên pin và giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn khi hoạt động liên tục.

Không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ và cần bật đúng cách

Bypass Charging khác với chế độ Priority Charging. Priority Charging tập trung cấp năng lượng cho pin và tắt ứng dụng nền khi cần thiết. Trong khi đó, Bypass Charging chuyển nguồn điện trực tiếp đến linh kiện để giảm tải cho pin.

Không phải mọi điện thoại Android đều có tính năng này. Một số dòng máy hỗ trợ gồm Google Pixel từ thế hệ 6 đến 9, Galaxy S24 trở lên, ASUS ROG Phone 3 trở lên, Sony Xperia và một số mẫu của Infinix, OnePlus, iQOO, Xiaomi, RedMagic. Trên nhiều thiết bị, người dùng cần tự kích hoạt trong phần cài đặt.

Trên điện thoại Galaxy, người dùng mở Game Launcher hoặc Game Booster khi đang chơi game và bật tùy chọn tạm dừng sạc USB PD. Tùy chọn này chỉ hoạt động trong lúc chơi game.

Trên Google Pixel, người dùng đặt giới hạn sạc ở mức 80% trong phần tối ưu hóa pin. Khi pin đạt mức này, hệ thống tự chuyển sang chế độ sạc trực tiếp.

Trên Sony Xperia, tính năng mang tên H.S. power control. Người dùng bật trong công cụ Game Enhancer khi mở ứng dụng hoặc trò chơi.

Bypass Charging không hoạt động liên tục. Tính năng chỉ phát huy hiệu quả trong những tình huống cụ thể như chơi game hoặc sử dụng thiết bị trong thời gian dài khi cắm sạc.