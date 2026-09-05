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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai

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19:53 | 05/09/2026
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch tại vùng biên Gia Lai.
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch, tại làng Chư Kó, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Chương trình tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch được kết nối với lễ khai giảng chung của ngành giáo dục trên cả nước. Với thầy và trò nhà trường, năm học mới cũng đánh dấu thời điểm công trình trường nội trú liên cấp chính thức được đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng. Ảnh: Chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngôi trường gần 178 tỷ đồng ở xã biên giới

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, với tổng kinh phí đầu tư gần 178 tỷ đồng. Công trình gồm 12 hạng mục, trong đó có khối phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu ở cho học sinh, nhà công vụ giáo viên và các công trình chức năng phục vụ hoạt động dạy, học, sinh hoạt.

Trong năm học 2026-2027, trường tổ chức 23 lớp từ lớp 1 đến lớp 9, phục vụ trên 750 học sinh. Việc có thêm khu nội trú, bán trú và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ giúp học sinh tại địa bàn xa trung tâm có điều kiện học tập, ăn ở ổn định hơn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch háo hức trong ngày khai giảng. Ảnh: Chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng sách giáo khoa cho nhà trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Ia Púch là một trong 7 xã biên giới đất liền của Gia Lai tiếp giáp Campuchia. Các xã còn lại gồm Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom. Đây là những địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời là nơi sinh sống của đông đồng bào dân tộc.

Tại nhiều khu vực biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, khoảng cách từ các thôn, làng đến trung tâm xã khá xa. Điều kiện kinh tế, giao thông và hạ tầng còn hạn chế cũng khiến việc tổ chức dạy học, duy trì sĩ số và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế này, tháng 11/2025, các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai được đồng loạt triển khai.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, 7 trường có tổng quy mô 212 lớp, phục vụ trên 7.000 học sinh, với diện tích sử dụng đất gần 52 ha. Tổng mức đầu tư của các dự án trên 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Để bảo đảm tiến độ đưa các trường vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027, UBND tỉnh Gia Lai trước đó phát động cao điểm 90 ngày đêm thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư được tập trung cho các công trình, trong đó những hạng mục trực tiếp phục vụ hoạt động học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh được ưu tiên hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm cơ sở vật chất nhà trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng cắt băng khánh thành, trao quà cho học sinh

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch và đưa công trình vào sử dụng.

Phó Thủ tướng cũng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành tặng nhà trường và học sinh. Bên cạnh đó, các đại biểu Trung ương, địa phương có những phần quà, học bổng gửi tới học sinh và nhà trường nhân dịp năm học mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng còn trực tiếp thăm cơ sở vật chất, khu vực học tập của học sinh và tặng sách giáo khoa cho nhà trường.

Đây cũng là lần Phó Thủ tướng trở lại với dự án trường nội trú tại khu vực biên giới Gia Lai. Khi các công trình được khởi công vào tháng 11/2025, Phó Thủ tướng từng nhấn mạnh việc đầu tư trường dân tộc nội trú tại các xã biên giới xuất phát từ yêu cầu bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành tặng nhà trường và các em học sinh. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Phó Thủ tướng, đầu tư cho những ngôi trường tại khu vực biên giới không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt về cơ sở vật chất giáo dục mà còn mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của vùng biên.

Chia sẻ trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch Phan Thành Tiến cho biết việc được học tập, sinh hoạt trong một ngôi trường mới khang trang là dấu mốc quan trọng đối với thầy và trò.

Nhà trường đặt mục tiêu tổ chức tốt hoạt động dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh nội trú, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Giáo viên cũng được yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi con em theo học.

Với học sinh, đây là những khóa đầu tiên học tập trong mô hình trường nội trú liên cấp mới tại Ia Púch. Các em được kỳ vọng tiếp tục rèn luyện, tích lũy kiến thức, đồng thời giữ gìn cơ sở vật chất và môi trường học tập của nhà trường.

Việc khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch ngay trong ngày khai giảng năm học 2026-2027 không chỉ bổ sung cơ sở giáo dục mới cho địa phương mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống trường học tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khai giảng Gia Lai Trường nội trú Ia Púch trường nội trú vùng biên giáo dục vùng biên năm học 2026-2027

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
NL 99.99 13,600 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼100K
Trang sức 99.9 14,120 ▼100K 14,720 ▼100K
Trang sức 99.99 14,130 ▼100K 14,730 ▼100K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼10K 14,762 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼10K 14,763 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▼10K 1,471 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▼10K 1,472 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▼991K 144,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▼750K 109,736 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▼680K 99,508 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼61K 8,928 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▼583K 85,335 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼46569K 6,108 ▼55389K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
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