Trường nội trú 224 tỷ đồng ở Điện Biên đón năm học mới

Sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên chính thức được khánh thành, đồng thời tổ chức khai giảng năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự buổi lễ và thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Đây là một trong những trường học được đầu tư nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên). Ảnh: Chinhphu.vn

Trường được xây dựng trên khu đất rộng 5,39 ha, với tổng mức đầu tư 224,4 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, cơ sở giáo dục này có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú của khoảng 1.050 học sinh.

Công trình gồm 30 phòng học văn hóa, trong đó có 15 phòng dành cho bậc tiểu học và 15 phòng dành cho bậc THCS. Trường còn được bố trí 13 phòng học bộ môn phục vụ các hoạt động giảng dạy chuyên biệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Chinhphu.vn

Đáng chú ý, khu nội trú có 99 phòng ở dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên. Các hạng mục nhà ăn, nhà bếp, khu làm việc của ban giám hiệu và các phòng hỗ trợ học tập cũng được xây dựng đồng bộ.

Bên cạnh khu học tập và nội trú, trường còn có khu thể thao, hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, tường rào và nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Thanh Nưa là xã biên giới có diện tích tự nhiên hơn 17.690 ha, với hơn 29.000 người thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống. Toàn xã hiện có 73 thôn, bản, trong đó 10 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng nhà trường bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho học sinh nhà trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Việc đưa trường mới vào sử dụng được kỳ vọng giúp học sinh tại những bản xa có điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn, đồng thời giảm khó khăn trong việc đi lại giữa nhà và trường tại khu vực miền núi, biên giới.

Dự án Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Nưa nằm trong chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng 248 trường tại các địa phương biên giới trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên). Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong giai đoạn đầu năm 2025-2026, 100 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại 17 tỉnh. Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư lớn nhằm nâng cao điều kiện giáo dục tại vùng biên giới.

Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng nhà trường bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời trao quà cho học sinh và chuyển quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các em.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Điện Biên có 7.289 lớp với hơn 207.000 học sinh, học viên. Ngành giáo dục địa phương cũng đang tập trung ổn định hoạt động của 194 cơ sở giáo dục công lập sau quá trình sắp xếp.

Theo số liệu đầu năm học, Điện Biên tuyển mới hơn 13.500 học sinh lớp 1, hơn 15.000 học sinh lớp 6 và gần 8.800 học sinh lớp 10. Việc bổ sung các trường nội trú mới được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục đối với học sinh vùng cao, vùng sâu và khu vực biên giới.