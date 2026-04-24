CATL công bố thế hệ pin xe điện mới với những đột phá về công nghệ

Các sản phẩm pin xe điện mới được CATL công bố tại sự kiện Super Technology (Bắc Kinh), diễn ra ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh – nơi các hãng xe và nhà cung ứng công nghệ trình làng những giải pháp mới nhất cho ngành công nghiệp ô tô điện.

Tập đoàn CATL công bố loạt sản phẩm pin xe điện mới tại sự kiện Super Technology

Đột phá về quãng đường và hiệu suất với thế hệ pin Qilin mới

Trọng tâm của lần ra mắt này là thế hệ pin Qilin mới, dòng pin có mật độ năng lượng cao, cho phép xe điện đạt quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km chỉ với một lần sạc. Công nghệ này chủ yếu sử dụng vật liệu nickel–mangan–cobalt (NMC), giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ năng lượng đồng thời giảm trọng lượng bộ pin.

Theo CATL, việc kéo dài phạm vi hoạt động lên mức 1.000 km giúp giải quyết một trong những lo ngại lớn nhất của người dùng xe điện – “nỗi lo về quãng đường”. Đây cũng là yếu tố quan trọng khi các thị trường lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về hiệu suất và mức phát thải.

Thế hệ pin Qilin mới

Không chỉ tập trung vào dung lượng, CATL còn chú trọng đến thiết kế nhằm tối ưu không gian và giảm trọng lượng, qua đó cải thiện hiệu quả vận hành tổng thể của phương tiện. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các hãng xe điện đang tìm cách cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và trải nghiệm người dùng.

Dòng pin Shenxing với thời gian sạc dưới 7 phút

Song song với pin Qilin, CATL giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng pin Shenxing sử dụng công nghệ lithium iron phosphate (LFP). Điểm nổi bật của sản phẩm này là khả năng sạc siêu nhanh, cho phép nạp từ 10% lên 98% dung lượng pin trong chưa đầy 7 phút.

So với thế hệ trước, vốn cần khoảng 15 phút để sạc từ 5% lên 80%, cải tiến này cho thấy bước nhảy vọt về tốc độ. Thời gian sạc ngắn hơn được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với việc phổ cập xe điện, đặc biệt trong các đô thị đông đúc.

Dòng pin Shenxing thế hệ mới

Sự cải tiến này cũng làm gia tăng sức ép cạnh tranh với BYD, khi doanh nghiệp đang phát triển dòng pin Blade, có khả năng sạc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Khi cả hai hãng đều nắm giữ hơn một nửa thị phần pin xe điện toàn cầu, cuộc đua công nghệ giữa họ trở thành yếu tố quyết định đến xu hướng phát triển của toàn ngành.

Đa dạng hóa công nghệ, giảm phụ thuộc nguyên liệu

Bên cạnh pin lithium truyền thống, CATL thông báo kế hoạch thương mại hóa pin natri-ion từ quý IV năm nay. Đây là hướng đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu khan hiếm như lithium, cobalt và nickel – vốn đang chịu áp lực lớn về nguồn cung và giá thành.

Pin natri-ion được đánh giá có chi phí thấp hơn, đồng thời phù hợp với các dòng xe phổ thông. Lãnh đạo CATL cho rằng công nghệ này có thể trở thành giải pháp bền vững trong dài hạn, đặc biệt khi nhu cầu chuyển đổi năng lượng ngày càng tăng trên quy mô toàn cầu.

Việc đa dạng hóa công nghệ cũng giúp CATL củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các hãng xe trong việc cân đối chi phí và hiệu suất.

Mở rộng hạ tầng, củng cố vị thế dẫn đầu

Không dừng lại ở công nghệ pin, CATL công bố kế hoạch mở rộng hệ thống trạm sạc và đổi pin trên toàn Trung Quốc. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng 100.000 trạm sạc và đổi pin vào cuối năm 2028, phối hợp cùng các hãng xe nội địa.

CATL triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống trạm sạc và đổi pin trên toàn Trung Quốc

Kế hoạch này nhằm giải quyết bài toán hạ tầng, yếu tố then chốt quyết định tốc độ phổ cập xe điện. Việc kết hợp giữa sạc nhanh và đổi pin được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn cho người dùng, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống điện.

Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về hạ tầng xe điện, và động thái của CATL được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì lợi thế này trước các thị trường cạnh tranh khác.

Giữ vững vị trí số một toàn cầu

CATL hiện là nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, cung cấp cho nhiều hãng xe lớn như Tesla, Toyota và Xiaomi. Theo dữ liệu từ SNE Research, thị phần toàn cầu của CATL đã tăng lên 42,1% trong hai tháng đầu năm, so với 38,7% cùng kỳ năm trước.

Các công bố mới nhất cho thấy CATL không chỉ dựa vào quy mô sản xuất để duy trì vị thế, mà còn tập trung vào đổi mới công nghệ. Việc đồng thời cải thiện quãng đường, tốc độ sạc và chi phí pin đang tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Trong bối cảnh ngành xe điện bước vào giai đoạn tăng tốc, những bước tiến của CATL cho thấy cuộc đua không còn dừng ở việc sản xuất nhiều hơn, mà chuyển sang cuộc cạnh tranh về chất lượng công nghệ và hệ sinh thái. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược của các hãng xe, cũng như tốc độ chuyển đổi sang phương tiện xanh trên toàn cầu.