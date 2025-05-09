Ảnh minh họa bộ sạc EV siêu nhanh. Ảnh: iStock

Trong cuộc đua phát triển xe điện, công nghệ sạc siêu nhanh đang được xem là giải pháp then chốt để thu hẹp khoảng cách tiện dụng giữa xe điện và xe xăng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sạc siêu nhanh đang tạo ra một nghịch lý đáng lo ngại: nạp pin càng nhanh, tuổi thọ pin càng giảm.

Sạc siêu nhanh làm giảm 40% tuổi thọ pin xe điện

Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra một thực tế đáng báo động: bộ sạc có công suất trên 120 kW có thể làm giảm tới 40% tuổi thọ pin xe điện so với sạc thông thường. Con số này trở nên đặc biệt quan trọng khi nhiều nhà sản xuất đang phát triển công nghệ sạc siêu nhanh với công suất vượt quá 500 kW.

"Sạc siêu nhanh có thể đạt 80% dung lượng pin chỉ trong 5 phút, nhưng đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến cấu trúc pin," CarNewsChina đưa tin. Nguyên lý này tương tự như những gì người dùng đã quan sát thấy trên điện thoại thông minh, thiết bị sạc càng nhanh, pin càng nhanh xuống cấp.

Vấn đề sạc siêu nhanh làm giảm tuổi thọ pin xe điện buộc người dùng phải đối mặt với chi phí thay thế pin đắt đỏ sau vài năm sử dụng. Do pin chiếm khoảng 30-40% giá trị xe điện, nhiều chủ xe có thể chọn mua xe mới thay vì chỉ thay pin, làm tăng tổng chi phí sở hữu và tác động tiêu cực đến môi trường.

Dịch vụ gọi xe bị ảnh hưởng nặng từ công nghệ sạc siêu nhanh

Phân khúc bị tác động mạnh nhất từ vấn đề sạc siêu nhanh làm giảm tuổi thọ pin là các dịch vụ gọi xe sử dụng xe điện. Với quãng đường trung bình 100km mỗi ngày, các tài xế công nghệ thường xuyên phụ thuộc vào sạc siêu nhanh để tối đa hóa thời gian hoạt động.

"Dịch vụ gọi xe cần tối ưu thời gian trên đường để sinh lời, khiến sạc siêu nhanh trở thành lựa chọn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chính họ lại là nhóm chịu thiệt hại nặng nề nhất từ tác động tiêu cực của công nghệ này," theo báo cáo từ ngành công nghiệp pin xe điện.

Theo tính toán, một xe taxi điện sử dụng sạc siêu nhanh thường xuyên có thể mất tới 20% dung lượng pin chỉ sau 2-3 năm sử dụng, trong khi con số này ở điều kiện sạc thông thường là 5-7 năm. Thực tế này tạo ra thách thức lớn về mặt tài chính cho mô hình kinh doanh dịch vụ gọi xe sử dụng xe điện.

Giải pháp bảo hành và công nghệ khi sạc siêu nhanh làm giảm tuổi thọ pin

Để bảo vệ người tiêu dùng trước tác động của sạc siêu nhanh đến tuổi thọ pin, các chuyên gia đề xuất giải pháp đa chiều. Trước hết, cơ quan quản lý cần ban hành các chính sách bảo hành pin dài hạn, đảm bảo nhà sản xuất có trách nhiệm thay thế pin nếu hiệu suất giảm dưới 80% trong khoảng thời gian quy định.

"Chính sách bảo hành cần mở rộng phạm vi bảo vệ đến các đối tượng sử dụng xe điện cho mục đích thương mại, đặc biệt là dịch vụ gọi xe, những người phụ thuộc nhiều vào sạc siêu nhanh," các chuyên gia trong ngành đề xuất.

Về mặt công nghệ, các nhà sản xuất pin đang tích cực nghiên cứu vật liệu mới có khả năng chống lại tác động tiêu cực khi sạc siêu nhanh làm giảm tuổi thọ pin. Pin thể rắn (solid-state) được xem là giải pháp tiềm năng không chỉ cải thiện khả năng sạc nhanh mà còn duy trì tuổi thọ pin tốt hơn.

Pin mới hơn có các tính năng cải tiến để ngăn ngừa tình trạng pin bị xuống cấp nhưng chính sách bảo hành tốt hơn cũng có thể giúp bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh:iStock

Sử dụng sạc siêu nhanh hợp lý để bảo vệ pin xe điện

Trong khi chờ đợi những tiến bộ công nghệ pin, người dùng xe điện cần thận tránh lạm dụng sạc siêu nhanh lý để kéo dài tuổi thọ pin. Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng sạc siêu nhanh một cách có chọn lọc để tránh làm giảm tuổi thọ pin xe điện quá nhanh.

"Sạc thông thường (dưới 50 kW) nên được ưu tiên cho các chu kỳ sạc hàng ngày, trong khi sạc siêu nhanh chỉ nên dùng trong những tình huống thực sự cần thiết như đi đường dài hoặc trong trường hợp khẩn cấp," theo lời khuyên từ các chuyên gia pin.

Việc duy trì mức sạc pin trong khoảng 20-80% cũng được khuyến nghị để giảm thiểu tác động tiêu cực từ sạc siêu nhanh và tối ưu tuổi thọ pin xe điện.

Cân bằng tiện lợi và bền vững khi sạc siêu nhanh làm giảm tuổi thọ pin

Ngành công nghiệp xe điện đang đứng trước thách thức tìm kiếm sự cân bằng giữa trải nghiệm người dùng với công nghệ sạc siêu nhanh và tính bền vững dài hạn của pin. Cách tiếp cận tổng thể đòi hỏi sự hợp tác giữa nhà sản xuất, người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

"Một hệ sinh thái xe điện thực sự bền vững đòi hỏi giải pháp tối ưu cho toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ công nghệ pin, hạ tầng sạc đến chính sách bảo hành và thói quen sử dụng," các chuyên gia nhấn mạnh.

Trong tương lai gần, người dùng xe điện, đặc biệt là các dịch vụ gọi xe cần hiểu rõ mối quan hệ đánh đổi giữa sạc siêu nhanh và tuổi thọ pin xe điện để đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần đưa xe điện trở thành giải pháp giao thông bền vững trong dài hạn.