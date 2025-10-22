BYD chính thức xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 14 triệu trên toàn cầu

Sự kiện BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil có sự hiện diện của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Phó Tổng thống Geraldo Alckmin, Đại sứ Trung Quốc tại Brazil Chu Khánh Kiều, Thống đốc bang Bahia Jerônimo Rodrigues và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BYD – ông Vương Truyền Phúc.

Với thành tích này, BYD trở thành nhà sản xuất xe năng lượng mới đầu tiên trên thế giới đạt mốc 14 triệu xe, thiết lập chuẩn mực mới cho ngành ô tô toàn cầu. Trong buổi lễ, mẫu xe BYD Song Pro – chiếc xe thứ 14 triệu đã được Chủ tịch BYD trao tặng danh dự cho Tổng thống Lula, như một biểu tượng của niềm tin, tình hữu nghị và cam kết phát triển bền vững giữa BYD và Brazil.

Mẫu xe BYD Song Pro - chiếc xe thứ 14 triệu đã được Chủ tịch BYD trao tặng danh dự cho Tổng thống Lula

Tổng thống Lula khẳng định: “Nhà máy của BYD không chỉ mang lại công ăn việc làm, mà còn khôi phục niềm tự hào cho người dân Camaçari và bang Bahia. BYD đang viết nên một chương mới của lịch sử công nghiệp Brazil với những chiếc xe tiên tiến và nhanh nhất thế giới.”

Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Truyền Phúc nhấn mạnh: “BYD đã đồng hành cùng Brazil hơn 11 năm. Những chiếc xe buýt điện của chúng tôi đã trở thành phương tiện quen thuộc trên các đường phố, và hiện có hơn 170.000 khách hàng tại Brazil. BYD không chỉ là nhà đầu tư – chúng tôi là đối tác phát triển lâu dài của đất nước này.”

Ông Vương Truyền Phúc đồng thời công bố BYD sẽ cung cấp 30 xe năng lượng mới phục vụ Hội Nghị COP30

Ông Vương Truyền Phúc đồng thời công bố BYD sẽ cung cấp 30 xe năng lượng mới phục vụ Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 30 (COP30) tổ chức tại Belém, bang Pará. Sau hội nghị, các xe này sẽ được trao tặng cho trường học và tổ chức công tại địa phương, tiếp tục phục vụ cộng đồng và thúc đẩy giao thông xanh.

Trước thềm sự kiện, Quốc hội bang Bahia đã thông qua việc đổi tên tuyến đường chính phía trước nhà máy BYD thành “Đại lộ BYD”. Đây là tuyến đường thứ ba trên thế giới mang tên BYD, sau các tuyến tại Lancaster (Hoa Kỳ) và Rayong (Thái Lan), thể hiện tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của thương hiệu trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.

BYD sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược “toàn cầu hóa gắn liền với bản địa hóa,” tăng tốc mở rộng hệ sinh thái sản xuất tại các thị trường trọng điểm. Dẫn dắt bởi đổi mới công nghệ và phát triển bền vững, BYD cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh của ngành ô tô toàn cầu.

Trước đó, ngày 24/7/2025 BYD đã xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 13 triệu tại Khu sản xuất Xiaomo, thuộc Khu hợp tác đặc biệt Thâm Quyến - Sơn Vĩ. Chiếc YANGWANG U7, dòng sedan điện hạng sang, trở thành sản phẩm đánh dấu cột mốc lịch sử này.

Chỉ trong khoảng thời gian hơn 70 ngày từ cột mốc 13 triệu đến 14 triệu xe, BYD đã sản xuất thêm 1 triệu xe năng lượng mới, tương đương gần 13.000 xe mỗi ngày. Con số này phản ánh tốc độ tăng trưởng chóng mặt của hãng xe Trung Quốc, nhanh hơn 40% so với khoảng thời gian giữa cột mốc 12 triệu và 13 triệu xe.