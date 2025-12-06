Festival kết nối trái tim thiện nguyện toàn quốc lần thứ VIII: Tri ân lực lượng tình nguyện, lan tỏa hành động tử tế

Sự kiện diễn ra nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế Tình nguyện (5/12), nhằm tri ân lực lượng tình nguyện Việt Nam và lan tỏa giá trị nhân ái trong xã hội.

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đồng hành và có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào tình nguyện cả nước.

Ông Đỗ Văn Dệ, Chủ tịch Cộng đồng tình nguyện Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Đỗ Văn Dệ, Chủ tịch Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam cho biết, Festival lần thứ VIII sẽ quy tụ hơn 300 đại biểu và thủ lĩnh thiện nguyện từ mọi miền Tổ quốc, tham gia chuỗi hoạt động giao lưu – kết nối nhằm lan tỏa thông điệp: “Tình nguyện là tinh thần của cộng đồng – mỗi hành động tử tế đều góp phần thắp sáng hy vọng và nuôi dưỡng lòng nhân ái trong xã hội.”

Đại diện Ban tổ chức,Thượng tọa Thích Thanh Cường khẳng định phong trào thiện nguyện đã và đang trở thành mạch nguồn lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị tới nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Lễ tôn vinh năm nay hướng tới ghi nhận những cống hiến lặng thầm của các đội nhóm, cá nhân thiện nguyện trên cả nước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Thượng tọa Thích Thanh Cường phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng tại họp báo, Đại tá, NSND Trần Nhượng, Đại sứ nhân ái của VNV, bày tỏ mong muốn báo chí đồng hành lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình.

Giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” – 7 năm lan tỏa giá trị tử tế

Được khởi xướng từ năm 2017, Giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” đã trải qua 7 mùa tổ chức, tiếp nhận hơn 4.200 hồ sơ đề cử – ứng cử và vinh danh hơn 1.400 thủ lĩnh thiện nguyện toàn quốc.

Giải thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác thiện nguyện, góp phần cổ vũ tinh thần xung kích vì cộng đồng của người Việt.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức công bố thông tin về Festival “Kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc” lần thứ VIII; về Lễ tôn vinh và trao Giải thưởng “Cống hiến vì Cộng đồng” năm 2025.

Ban Tổ chức cho biết quy trình xét giải được thực hiện minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo lựa chọn đúng người, đúng việc; từ đó lan tỏa mô hình nhân văn, tạo giá trị bền vững trong cộng đồng.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức công bố Festival lần thứ VIII và chương trình Lễ tôn vinh – trao Giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” năm 2025. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ 10 – 11/01/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Văn Dệ - Chủ tịch Cộng đồng tình nguyện Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, nhiều dự án, chương trình thiện nguyện do Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam thực hiện đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp ổn định cuộc sống cho nhiều người. Cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã và đang nỗ lực mang đến những điều tích cực, nhân văn cho xã hội thông qua những dự án, chương trình thiện nguyện của các cá nhân, tập thể trong cộng đồng.