Phát động chiến dịch 'Tri ân liệt sĩ 2025' qua app thiện nguyện

La Giang

La Giang

09:28 | 23/06/2025
Ngày 20/6, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) tổ chức lễ phát động Chương trình tri ân liệt sĩ năm 2025 qua app thiện nguyện (tài khoản 2707) với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước”.
Đây là hành động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 27/7 – Ngày Thương binh Liệt sĩ và góp phần hỗ trợ thân nhân liệt sĩ còn khó khăn.

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, do quy định mới tại Luật Viễn thông 2023 (có hiệu lực từ 1/7/2024), hình thức nhắn tin truyền thống qua điện thoại không còn phù hợp. Thay vào đó, hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam triển khai phương thức ủng hộ mới qua app thiện nguyện”.

A-HUNG
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Mai Hoa

Điểm đặc biệt, năm 2024, chương trình lần đầu ứng dụng phương thức chuyển khoản qua app thiện nguyện và đã đạt được kết quả ấn tượng: tổng số tiền ủng hộ qua tài khoản 2707 đạt 1.827.753.565 đồng, vượt 350% kế hoạch ban đầu. Toàn bộ số tiền đã được sử dụng vào xây dựng 20 nhà tình nghĩa, tặng 100 suất quà, đưa 20 hài cốt liệt sĩ về quê hương và giám định ADN, xác định danh tính cho 7 liệt sĩ vô danh.

Theo kế hoạch, Chiến dịch “Gọi tên những vì sao đất nước - 2025” sẽ được triển khai từ ngày 17/7 đến hết 24 giờ ngày 30/8/2025. Mục tiêu của chiến dịch đặt ra là huy động tối thiểu 3 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa (trị giá 60-80 triệu đồng/nhà), tặng quà (2 triệu đồng/suất), tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ di chuyển, giám định ADN khoảng 50–60 hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Chiến dịch năm 2025, có sự phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Ban Dự án nền tảng nhân đạo số quốc gia, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức lớn như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

cac-dai-bieu
Các đại biểu tiến hành quét mã QR chuyển tiền ủng hộ tri ân liệt sĩ thông qua app ngân hàng.

Các đơn vị tổ chức kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là thế hệ trẻ cả nước đồng hành cùng chương trình. Đây là hành động thiết thực nhằm giảm bớt những ngôi mộ gió, rút ngắn danh sách 530.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời xây dựng những nơi thờ cúng trang nghiêm, ấm cúng cho các anh hùng đã ngã xuống.

Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, hiện cả nước vẫn còn hơn 180.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt và khoảng 300.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính. Nhiều ngôi mộ liệt sĩ ghi dòng chữ “chưa biết tên” vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

Trong 15 năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã góp phần quan trọng trong công tác giám định ADN, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và đưa hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Hội cũng thông báo thông tin về hơn 207.000 liệt sĩ trên các phương tiện truyền thông, tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ và tư vấn cho hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ.

trao-qua
Trao hỗ trợ cho đại diện các gia đình liệt sĩ tại chương trình.

Chương trình “Tri ân liệt sĩ - Gọi tên những vì sao đất nước 2025” không chỉ là hành động nhân đạo sâu sắc, mà còn là nghĩa cử thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam hôm nay.

Thông tin chuyển khoản ủng hộ chương trình năm 2025 như sau:

Số tài khoản: 2707

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Quân Đội (MBBank)

Chủ tài khoản: Hoi ho tro gia dinh liet si Viet Nam
Tri ân liệt sĩ 2025 app thiện nguyện

