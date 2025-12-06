Doanh nghiệp số
Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép

Hồng Anh

Hồng Anh

15:35 | 06/12/2025
Đó là giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) do VCCI trao tặng và danh hiệu Năng lượng xanh 5 sao do Sở Công Thương Hà Nội trao tặng.
Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực vượt trội của doanh nghiệp để hiện thực hóa tầm nhìn vì sức khỏe toàn diện và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, song hành cùng sáng kiến trách nhiệm xã hội.

Việc được vinh danh trong Top Doanh nghiệp Phát triển Bền vững trong lĩnh vực sản xuất, là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Panasonic Appliances Việt Nam trong quản trị doanh nghiệp với tầm nhìn vì sức khỏe toàn diện và phát triển bền vững, cũng như triển khai các sáng kiến giảm phát thải, bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.

Thành tích này càng trở nên đặc biệt hơn khi công ty đang từng bước tiến gần đến mục tiêu đạt Nhà máy Net Zero (phạm vi phát thải 1 và 2) trong năm tài chính 202, góp phần hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact về giảm phát thải CO2 của Tập đoàn.

Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép
Giải thưởng là sự ghi nhận tầm nhìn vì sức khỏe toàn diện và phát triển bền vững của Panasonic Appliances Việt Nam

“Là một công ty thành viên trong nhóm các công ty của Panasonic tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đóng góp nhiều hơn nữa để mang đến sức khỏe cho người dân, đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển bền vững của đất nước. Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp các giải pháp cuộc sống giúp người dân Việt Nam tận hưởng cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh và đồng thời tạo ra tác động xanh cho môi trường. Vì vậy, chúng tôi tập trung tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất kinh doanh đến sản phẩm tới tay người dùng. Giải thưởng lần này là niềm tự hào, đồng thời cũng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục kiên định với những đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai”, ông Uwahara Takehiro, Tổng Giám đốc Công ty Panasonic Appliances Việt Nam chia sẻ.

Đây là lần thứ 3, một công ty trong nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, sau các năm 2021 và 2022.

Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép
Qua từng sản phẩm, Panasonic không chỉ mang đến sự tiện nghi, khỏe mạnh mà còn giúp người dùng thực hành sống xanh

Chính thức được thành lập từ năm 2003, Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) hiện đang sở hữu 02 nhà máy, gồm nhà máy sản xuất tủ lạnh tại Hà Nội, và nhà máy sản xuất máy giặt kết hợp cùng Trung tâm R&D tại Hưng Yên. Tổng số lao động tại nhà máy có hơn 1.500 nhân viên, cho năng lực sản xuất hơn 1,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước khu vực ASEAN.

Không chỉ nỗ lực không ngừng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, thông qua tất cả các hoạt động về sản xuất, phát triển sản phẩm công nghệ, Panasonic Appliances Việt Nam còn chú trọng đến các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) như:

Đầu tư hơn 4 tỷ VNĐ triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, cải tiến dây chuyền sản xuất, đồng thời lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà nhằm cung cấp điện cho sản xuất, vận hành. Nỗ lực đó đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên tới hơn 3 triệu kWh điện tiêu thụ mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để Nhà máy tại Hà Nội được nhận danh hiệu Năng lượng xanh 5 sao của Sở Công Thương.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua tái chế các nguyên vật liệu như nhựa, gỗ, và nước trong quá trình sản xuất, vận hành và đạt tỉ lệ tái chế chất thải ở mức tối thiểu là 99,5%.

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ độc quyền về tiết kiệm năng lượng trong sản phẩm. AI Smart Wash trên máy giặt là một ví dụ giúp người dùng tiết kiệm đến 48% lượng nước, 74% năng lượng và 36% thời gian so với chế độ giặt thông thường. Máy giặt Panasonic cũng đã được Bộ Công thương trao giải Hiệu suất Năng lượng cao nhất trong nhiều năm liên tiếp từ 2021 đến nay.

Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép
“Panasonic vì một Việt Nam xanh" - chương trình trồng cây thường niên với sự tham gia đông đảo của CBNV - là một hoạt động CSR tiêu biểu của doanh nghiệp

Tích cực tham gia các sáng kiến trách nhiệm xã hội của Tập đoàn, như chương trình trồng cây thường niên “Panasonic vì một Việt Nam xanh”, trồng hơn 285 nghìn cây xanh và chương trình “Sống khỏe Góp xanh”. Bên cạnh đó, công ty tích cực triển khai nhiều hoạt động nội bộ đa dạng nhằm truyền cảm hứng về lối sống xanh, khỏe mạnh, và gắn kết nhân viên với bảo vệ môi trường, đồng thời tạo ra môi trường làm việc nơi mọi nhân viên đều cảm thấy tự hào.

Panasonic Panasonic Appliances Việt Nam giai thưởng kép Top Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

