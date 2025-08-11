Panasonic vinh danh các nhà làm phim nhí

Được biết, sau 18 mùa giải đã có gần 3000 học sinh tham gia với hơn 170 video được sản xuất, 17 lần có phim lọt top vòng chung kết quốc tế trực tuyến và được gửi đi tham dự KWN Global summit.

Đây là năm thứ 18 chương trình Qua ống kính trẻ thơ – Kids Witness News 2025 được tổ chức ở Việt Nam

Tại lễ trao giải của chương trình "Qua ống kính trẻ thơ – Kids Witness News (KWN) 2025", BTC cũng tuyên bố hai tác phẩm đạt giải Nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài cùng các nhóm làm phim trên thế giới tại sự kiện Kids Witness News Global Summit dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Mùa giải KWN 2025 đã nhận được hơn 200 kịch bản từ hơn 400 học sinh tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hoạt động nổi bật và mang đậm dấu ấn của KWN là khóa học làm phim, nơi hơn 70 nhà làm phim nhí có kịch bản tiềm năng nhất được tuyển chọn qua vòng phỏng vấn trực tiếp. Các em đã có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm quy trình làm phim chuyên nghiệp - từ viết kịch bản, diễn xuất, quay phim với máy quay chuyên dụng của Panasonic, đến hậu kỳ và hoàn thiện tác phẩm dưới sự hướng dẫn bởi các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong nước.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Panasonic luôn tin rằng thế hệ trẻ hôm nay chính là tương lai của Việt Nam. Đó là lý do vì sao chúng tôi dành nhiều tâm huyết vào các hoạt động trách nhiệm xã hội tập trung về giáo dục, tiêu biểu là Qua ống kính trẻ thơ – Kids Witness News (KWN). Trong hơn 18 năm tổ chức, KWN đã trở thành một sân chơi sáng tạo và bổ ích, nơi các em được học làm phim chuyên nghiệp và thỏa sức thể hiện góc nhìn độc đáo của mình về các vấn đề xã hội - từ môi trường đến văn hóa, thể thao...- qua lăng kính điện ảnh. Chúng tôi vui mừng khi nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các trường học và các bậc phụ huynh qua mỗi năm tổ chức. KWN dường như đã trở thành một sân chơi thú vị cho các em trong mỗi mùa hè, nhiều thước phim độc đáo, nhiều góc nhìn sáng tạo, nhiều thông điệp trong trẻo đã được các em gửi gắm như những quà tặng vô cùng quý giá tới những người tổ chức chương trình như chúng tôi mỗi mùa hè."

Bên cạnh khóa học làm phim, các bạn học sinh đã trải qua một mùa hè giàu trải nghiệm

Bên cạnh khóa học làm phim, các bạn học sinh đã trải qua một mùa hè giàu trải nghiệm và trưởng thành hơn qua các hoạt động đa dạng, thú vị. Từ chuyến đi dã ngoại và thực hành quay phim ngoại cảnh, đến khám phá văn hóa truyền thống tại Bảo tàng Hà Nội và thử sức làm phóng viên tại nhà máy Panasonic… Tất cả những trải nghiệm bổ ích trong mùa hè này đã giúp các em phát triển toàn diện các kỹ năng mềm thiết yếu như khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống, học hỏi từ quan sát thực tế, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Giải Nhất (13 - 18 tuổi) nhóm Gems (trường THPT Yên Hòa và THPT Quang Trung)

"Năm nay, nhóm con được quay phim bằng dòng máy chuyên nghiệp mới của Panasonic, gửi trực tiếp từ Nhật Bản. Tuy là máy quay phim chuyên nghiệp nhưng thiết kế nhỏ gọn, dễ dùng, nên bạn nào cũng có thể thao tác và làm quen với việc quay phim rất nhanh. Khi xem lại tác phẩm của mình, chúng con thấy khá tự hào vì không nghĩ mình lại có thể làm được những thước phim chuyên nghiệp như vậy, con rất mong được giới thiệu phim của mình tới mọi người.”Bạn Hoàng Bảo Trâm, trường THPT Yên Hòa chia sẻ.

Năm nay, chương trình đã ghi nhận rất nhiều tác phẩm ấn tượng, mà theo đánh giá từ Ban Giám khảo giàu chuyên môn thì bằng lễ vinh danh 16 bộ phim xuất sắc nhất ở nhiều hạng mục đã thể hiện rất rõ chất lượng của chương trình. Trong đó, nhóm Gems (trường THPT Yên Hòa và THPT Quang Trung) đã giành giải Nhất của nhóm tuổi 13 – 18, với bộ phim “Trao” - tác phẩm giàu cảm xúc khai thác chủ đề giao tiếp, gửi gắm thông điệp ý nghĩa của việc sẻ chia, tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người, đặc biệt là trong mối quan hệ với những người thân yêu.

Giải Nhất (10 - 12 tuổi) nhóm Little Dreamers (trường Liên cấp Archimedes Đông Anh)

Ở nhóm tuổi 10 -12, giải Nhất thuộc về bộ phim "Con không phải là Tích Chu" của nhóm Little Dreamers (trường Liên cấp Archimedes Đông Anh) kể câu chuyện về sự thay đổi và trưởng thành của một cậu bé trong việc dành tình yêu, sự quan tâm cho gia đình.

Nhóm làm phim giành giải Nhất của mỗi nhóm tuổi sẽ tham gia giao lưu với các đội khác trên toàn thế giới tại sự kiện KWN Global Summit được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm nay.

Chương trình “Qua ống kính trẻ thơ 2025” đã vinh danh 16 bộ phim xuất sắc nhất

Đại diện BGK, NSND Lan Hương, chia sẻ: “Tôi rất vui vì đã được đồng hành cùng chương trình qua 4 mùa làm phim. Tôi thật sự ấn tượng với tư duy làm phim rất sáng tạo của các em. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng các em đã biết cách làm phim chuyên nghiệp và mỗi bộ phim đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, từ ý tưởng, cách thể hiện. Và tôi cũng thấy rất ấn tượng vì Panasonic đã bền bỉ đem Kid Witness News đến với các em nhỏ Việt Nam trong 18 năm qua, để mỗi mùa hè của các em đều là những kỷ niệm đẹp và là nơi các em nhỏ cất lên tiếng nói của mình về cuộc sống qua lăng kính đầy màu sắc trẻ thơ.”