Hồ sơ Epstein hé lộ email 'video tra tấn' nhắc tên ông chủ DP World tại UAE

Jeffrey Epstein và Sultan Ahmed bin Sulayem, Giám đốc điều hành Tập đoàn DP World.

Những tiết lộ mới nhất từ hồ sơ Jeffrey Epstein do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố đang làm dậy sóng dư luận quốc tế khi lần đầu tiên hé lộ danh tính người được cho là nhận email gây sốc nhắc đến “video tra tấn”.

Cái tên được nhắc đến là Sultan Ahmed bin Sulayem – một trong những doanh nhân quyền lực nhất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn logistics toàn cầu DP World.

Email gây tranh cãi và phản ứng chính trị tại Mỹ

Hôm thứ Hai, Hạ nghị sĩ Thomas Massie (Cộng hòa, Kentucky) và Hạ nghị sĩ Ro Khanna (Dân chủ, California) đã xem xét các tài liệu chưa biên tập tại Bộ Tư pháp. Sau đó, ông Massie đăng ảnh chụp màn hình một email của Epstein trên mạng xã hội X.

Trong email, Epstein viết:

“Bạn đang ở đâu? Bạn ổn chứ? Tôi rất thích video tra tấn đó.”

Phản hồi từ người nhận cho biết:

“Tôi đang ở Trung Quốc, tôi sẽ đến Mỹ vào tuần thứ hai của tháng Năm.”

Massie ám chỉ người gửi là “một vị sultan” và kêu gọi công khai danh tính. Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche sau đó xác nhận việc che tên trong ảnh chỉ nhằm bảo vệ địa chỉ email, đồng thời cho biết tên của Sulayem xuất hiện công khai ở những phần khác trong hồ sơ.

Tuy nhiên, Sulayem chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi phạm tội nào, và giới chức Mỹ nhấn mạnh việc tên xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với hành vi sai trái.

Hiện chưa rõ “video tra tấn” được đề cập là gì và liệu nó có thực sự được gửi từ Sulayem hay không.

Ảnh tư liệu cho thấy Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktum (giữa), Chủ tịch DP World Sultan Ahmed bin Sulayem (trái) và Chủ tịch kiêm Giám đốc dự án Emaar Mohammad Ali al-Abbar tham dự một giải đấu golf tại tiểu vương quốc Dubai thuộc vùng Vịnh vào ngày 7/3/2004. Ảnh: Getty.

Mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ

Tìm kiếm tên “Sulayem” trong thư viện hồ sơ Epstein cho ra hàng nghìn kết quả, phần lớn là email trao đổi từ năm 2007 đến 2019 – tức nhiều năm sau khi Epstein bị kết tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên vào năm 2008.

Trong các email, Epstein từng gọi Sulayem là “người bạn thân thiết” và “một trong những người bạn đáng tin cậy nhất”.

Các nội dung trao đổi được cho là đề cập đến: Giao dịch kinh doanh; Các cuộc gặp chính trị; những thảo luận mang tính tình dục và sắp xếp các cuộc gặp trực tiếp, bao gồm cả tại đảo Little St. James – nơi công tố viên cáo buộc là trung tâm hoạt động buôn bán tình dục của Epstein

Doanh nhân quyền lực của Dubai

Sulayem không phải nhân vật bình thường trong giới kinh doanh Trung Đông. Ông là giám sát phát triển cảng Jebel Ali thành trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới, bên cạnh đó còn là đơn vị xây dựng DP World thành đế chế quản lý khoảng 10% lưu lượng container toàn cầu và từng là lãnh đạo Nakheel Properties - đơn vị phát triển các đảo nhân tạo biểu tượng của Dubai.

Xuất thân từ gia đình có quan hệ mật thiết với hoàng gia Al Maktoum, Sulayem được xem là một trong những kiến trúc sư của sự trỗi dậy kinh tế Dubai.

Ông thường xuyên xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos và các sự kiện quốc tế lớn.

Epstein - “người kết nối” quyền lực.

Các tài liệu cho thấy Epstein từng đóng vai trò trung gian kết nối Sulayem với nhiều nhân vật nổi bật như cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, cựu bộ trưởng Anh Peter Mandelson, Les Wexner - tỷ phú đứng sau Victoria’s Secret, Jes Staley - cựu lãnh đạo JPMorgan, Thomas Pritzker - Chủ tịch Hyatt và Thomas Barrack - hiện là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hồ sơ cũng cho thấy hai người từng trao đổi về lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump cùng Steve Bannon và các thương vụ đầu tư liên quan đến MGM Mirage và Hyatt.

Jeffrey Epstein và Sultan Ahmed bin Sulayem, Giám đốc điều hành Tập đoàn DP World.

Hệ lụy bắt đầu xuất hiện

Cho đến nay, DP World chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Sulayem vẫn giữ chức Chủ tịch kiêm CEO.

Tuy nhiên, quỹ hưu trí lớn thứ hai Canada đã tuyên bố tạm dừng các giao dịch tương lai với DP World sau các tiết lộ mới.

UN Women cũng xác nhận chương trình hợp tác HeForShe với DP World đã kết thúc vào tháng 12/2024 và hiện không còn quan hệ đối tác nào.

Jeffrey Epstein và Steve Bannon - Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện

Bức tranh chưa hoàn chỉnh

Vụ việc tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về cách Epstein xây dựng mạng lưới quan hệ với các nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu - từ chính trị đến tài chính và kinh doanh.

Dù không có cáo buộc hình sự nào nhằm vào Sultan Ahmed bin Sulayem, việc tên ông xuất hiện dày đặc trong hồ sơ Epstein chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và giới đầu tư quốc tế trong thời gian tới.