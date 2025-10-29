Canada có thể dỡ bỏ thuế quan đối với xe điện Trung Quốc

Thủ tướng Mark Carney. Ảnh: carscoops

Theo carscoops thông tin, Canada đang cân nhắc xóa bỏ hàng rào thuế quan với xe điện Trung Quốc. Động thái này có thể thay đổi cục diện thị trường Canada và châm ngòi cho căng thẳng mới với Mỹ.

Cụ thể, Thủ tướng Mark Carney được cho là đang chuẩn bị rút lại mức thuế 100% áp dụng với xe điện nhập từ Trung Quốc. The Wire China, hãng tin có trụ sở tại Boston, cho biết quyết định có thể được công bố bất cứ lúc nào.

Mức thuế 100% được chính phủ cựu Thủ tướng Justin Trudeau áp dụng từ năm 2024. Mục tiêu ban đầu là bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước và Mỹ khỏi các sản phẩm được nhà nước Trung Quốc trợ cấp. Canada lúc đó muốn đi cùng các đối tác phương Tây trong chính sách thương mại.

Nguồn tin nội bộ tại Ottawa tiết lộ, Thủ tướng Carney muốn "khởi động lại" quan hệ Canada - Trung Quốc. Ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tuần này tại Hàn Quốc và dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Các mối quan hệ được xây dựng lại theo thời gian khi chúng đã thay đổi, khi chúng thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Chúng tôi có nhiều lĩnh vực để có thể xây dựng," Carney phát biểu với CBC.

Cuộc gặp có thể dẫn tới việc nới lỏng quan hệ thương mại giữa hai nước. Canada kỳ vọng mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời nới lỏng hạn chế với xe điện Trung Quốc vốn đang bán chạy ở châu Âu.

Mẫu XPeng NEXT P7. Ảnh: carscoops

Nếu thuế 100% được gỡ bỏ, mức thuế nhập khẩu sẽ trở về 6,1% như trước đây. Thị trường xe điện Canada có thể thay đổi gần như ngay lập tức. BYD, NIO, XPeng và Zeekr sẽ ùa vào với các mẫu xe giá rẻ. Người mua Canada có thể suy nghĩ lại trước khi chi tiền mua Tesla hay Rivian.

Quyết định của Carney có thể khiến Washington và Tổng thống Donald Trump tức giận. Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn với xe điện Trung Quốc. Hậu quả là nông dân Mỹ không còn bán được đậu nành sang Trung Quốc.

Chính phủ Canada có lý do riêng để thay đổi chính sách. Nước này đặt mục tiêu tham vọng trong phổ cập xe điện dù gần đây có phần nới lỏng. Thị trường đang thiếu các mẫu xe giá phải chăng. Các hãng Trung Quốc với công nghệ tiết kiệm chi phí và pin phát triển nhanh có thể cung cấp giải pháp mà thị trường Canada cần.

Các nhà sản xuất ô tô trong nước và công đoàn lao động sẽ phản ứng tiêu cực. Họ đã chịu tổn thất từ các mức thuế của Trump. Vành đai sản xuất Ontario, nơi tập trung nhiều nhà máy, lo ngại cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.