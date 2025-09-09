Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

Giám đốc điều hành He Xiaopeng chia sẻ với CNBC: Xpeng có kế hoạch ra mắt thương hiệu Mona dành cho thị trường đại chúng bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: CNBC.

Thị trường toàn cầu đón làn sóng xe điện Trung Quốc

Thương hiệu Mona được Xpeng giới thiệu lần đầu tại Trung Quốc năm 2024, với mẫu coupe Mona M03 có giá khởi điểm khoảng 119.000 Nhân dân tệ (17.000 USD). Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với các mẫu cao cấp của hãng như P7 và G6, mở ra cơ hội tiếp cận phân khúc khách hàng phổ thông.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, CEO He Xiaopeng khẳng định: “Vào năm 2026, người tiêu dùng có thể mong đợi nhiều mẫu xe Mona khác nhau không chỉ tại Trung Quốc và châu Âu mà còn trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng đó sẽ là những sản phẩm vượt trội.”

Xpeng bắt đầu hành trình toàn cầu từ năm 2020 với thị trường Na Uy, sau đó mở rộng sang Đức, Pháp và nhiều nước châu Âu khác. Ban đầu đặt mục tiêu hiện diện tại 60 quốc gia vào cuối năm 2025, hãng cho biết kế hoạch này đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Xpeng đã trưng bày robot hình người có tên “Iron” tại triển lãm ô tô IAA ở Munich, Đức ngày 8/9. Ảnh: CNBC.

Tại triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich (Đức), Xpeng đã ra mắt mẫu Next P7, phiên bản nâng cấp của mẫu xe chủ lực P7, đánh dấu sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại châu Âu.

Tuy nhiên, Xpeng cũng đối mặt với thách thức từ thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) áp lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Điều này khiến hãng cân nhắc khả năng xây dựng nhà máy tại châu Âu, dù chưa ấn định thời điểm cụ thể.

Trong nước, Xpeng phải cạnh tranh gay gắt khi cuộc chiến giá xe điện ngày càng căng thẳng giữa các hãng nội địa và Tesla. CEO He Xiaopeng từng cảnh báo rằng chỉ một số ít công ty Trung Quốc có thể trụ lại, phần lớn sẽ bị loại bỏ trong quá trình thanh lọc thị trường.

Ông cũng khẳng định Xpeng sẵn sàng tham gia mua lại, bao gồm cả các nhà sản xuất xe điện khác. Trước đó, năm 2023, Xpeng đã mua lại mảng kinh doanh xe điện của công ty gọi xe Didi, mở rộng năng lực phát triển sản phẩm.

“Nếu có cơ hội, chúng tôi muốn mua lại một số công ty. Đó có thể là các nhà sản xuất, hoặc các công ty xe điện khác. Đây là điều tốt cho chúng tôi,” ông He chia sẻ.

Với việc Mona gia nhập thị trường quốc tế, Xpeng sẽ bổ sung thêm lựa chọn xe điện giá rẻ, đối đầu trực tiếp với Tesla trong bối cảnh doanh số của hãng Mỹ đang giảm tại châu Âu. Đồng thời, động thái này cũng gây sức ép lên các hãng xe truyền thống vốn đang chạy đua tung ra mẫu xe điện để giữ thị phần.

Sự xuất hiện của Mona hứa hẹn sẽ làm nóng thêm cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa xe điện Trung Quốc, Tesla và các hãng châu Âu trong những năm tới.