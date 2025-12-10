Chuyển đổi số
Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026

Lê Giang

Lê Giang

16:27 | 10/12/2025
Chuỗi Triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ,giấy,cao su,nhựa và hóa chất sẽ diễn ra từ ngày 10–12/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, với sự góp mặt của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sự kiện hướng tới kết nối giao thương, cập nhật công nghệ xanh và thúc đẩy tiêu chuẩn ESG trong ngành công nghiệp Việt Nam.

Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026 tại TP.HCM
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị giới thiệu chuỗi triển lãm diễn ra ngày 10/12 tại Hà Nội, Ban tổ chức thông tin sự kiện năm 2026 sẽ trưng bày sản phẩm, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực sơn, mực in, giấy, cao su, nhựa và hóa chất, đồng thời tạo không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chuỗi triển lãm dự kiến thu hút hơn 8.000 lượt khách thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác, xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một điểm nhấn quan trọng là ChemExpo Vietnam 2026, Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp hóa chất lần đầu tiên được tổ chức song song với chuỗi triển lãm này. Sự kết hợp này hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, gắn kết các lĩnh vực sơn, mực in, giấy, cao su, nhựa với chuỗi cung ứng hóa chất, từ đó thúc đẩy chuyển đổi công nghệ xanh, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.

Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026 tại TP.HCM
Ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty Triển lãm Minh Vi (VEAS).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty Triển lãm Minh Vi (VEAS), cho biết việc mở rộng sang ngành hóa chất sẽ gia tăng tính đa dạng sản phẩm, tạo cơ hội hợp tác sâu hơn giữa doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của thị trường quốc tế.

ESG trở thành tiêu chuẩn bắt buộc để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Hội Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội trình bày chuyên đề "ESG cho ngành vật liệu – hóa chất Việt Nam: Bắt đầu từ đâu?", chỉ ra lộ trình tiếp cận ESG phù hợp cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, ESG không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu để duy trì khách hàng, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát phát thải và đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững.

Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026 tại TP.HCM
Quang cảnh hội nghị.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “ESG trong ngành công nghiệp Việt Nam: Từ tuân thủ đến lợi thế cạnh tranh”, với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, các hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp tiêu biểu. Những chia sẻ thực tiễn tại tọa đàm cho thấy ESG không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn mở ra cơ hội cải thiện hiệu quả vận hành,

Về phía Bộ Công Thương, ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất, cho biết triển lãm 2026 có thể tạo ra các kết quả cụ thể như hợp đồng chuyển giao công nghệ, thỏa thuận nghiên cứu, chương trình đào tạo kỹ thuật và lộ trình áp dụng tiêu chuẩn ESG cho từng phân ngành, phù hợp chiến lược phát triển ngành đến 2030, tầm nhìn 2040.

Hơn 400 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham gia chuỗi Triển lãm quốc tế công nghiệp 2026 tại TP.HCM
Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Chuỗi triển lãm Coatings – Paper – Rubber & Tyre – Plastech – ChemExpo Vietnam 2026 được kỳ vọng là cầu nối thương mại lý tưởng, mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành kết nối với đối tác quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển bền vững, chuỗi triển lãm còn góp phần nâng cao hiệu quả và uy tín doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch MICE của Việt Nam, thu hút hàng nghìn khách quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác toàn cầu.

