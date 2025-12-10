Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Khoản đầu tư mới nhất của Microsoft vào khu vực này nhằm mục đích mở rộng cơ sở hạ tầng siêu quy mô, nhúng AI vào nền tảng quốc gia và nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng lao động. Ảnh minh họa: Getty.

Quyết định được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa CEO Satya Nadella và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nơi hai bên thảo luận sâu về chiến lược AI quốc gia. Ông Modi trong ngày cũng làm việc với nhiều lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có CEO Intel Lip-Bu Tan, thể hiện tham vọng biến Ấn Độ thành cường quốc AI mới.

Trên mạng xã hội, Nadella cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Ấn Độ và khẳng định khoản đầu tư này sẽ giúp xây dựng năng lực AI trọng yếu cho quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Microsoft dự định mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu, hạ tầng siêu quy mô và những nền tảng AI phục vụ chính phủ cũng như doanh nghiệp.

Trong khi đó, Ấn Độ đang tạo sức hút lớn với các tập đoàn toàn cầu nhờ thị trường tiêu dùng khổng lồ và chính sách thúc đẩy chủ quyền công nghệ. Trước Microsoft, Google đã cam kết 15 tỷ đô la cho hệ thống trung tâm dữ liệu, còn Amazon Web Services công bố 8 tỷ đô la đầu tư vào quốc gia Nam Á.

Song song cơ sở hạ tầng, Microsoft cũng mở rộng cam kết đào tạo nhân lực, đặt mục tiêu nâng số người Ấn Độ được trang bị kỹ năng AI lên 20 triệu người vào năm 2030, đồng thời nâng cao trình độ cho hơn 22.000 nhân viên tại thị trường này.

Tập đoàn cũng hợp tác với chính phủ để tích hợp Azure AI vào các nền tảng số quốc gia: hệ thống của Bộ Lao động – Việc làm và Cơ quan Dịch vụ Nghề nghiệp Quốc gia, nhằm hiện đại hóa quản lý và tuyển dụng.

Bộ trưởng Bộ Điện tử & CNTT Ashwini Vaishnaw đánh giá khoản đầu tư khổng lồ này chứng minh vị thế của Ấn Độ như một đối tác công nghệ toàn cầu đáng tin cậy, trong bối cảnh hệ sinh thái số của nước này đang chuyển dịch từ nền tảng số công cộng sang AI.

Dù còn tụt hậu về chip và công nghệ tiên tiến so với Mỹ hay Trung Quốc, New Delhi đang chạy đua thu hút các tập đoàn quốc tế. Theo chương trình Sứ mệnh Bán dẫn Ấn Độ, nước này đã phê duyệt 10 dự án chip với tổng vốn hơn 18 tỷ đô la.

Điểm nhấn mới nhất là thỏa thuận hợp tác giữa Intel và Tata Electronics ký ngày thứ Hai, mở đường cho chuỗi cung ứng chip bao gồm sản phẩm phục vụ AI và được sản xuất ngay tại Ấn Độ.