'Lon nước ngọt' phát nhạc mang tên JBL Grip

Hồng Nhung

Hồng Nhung

13:24 | 10/12/2025
Theo JBL, việc chính thức giới thiệu JBL Grip, mẫu loa bluetooth siêu di động nhỏ gọn thế hệ mới, để bạn có thể "cầm là đi".
Cụ thể, JBL Grip gói gọn trong chất âm JBL Pro Sound huyền thoại, đèn nền ambient cá tính cùng khả năng chống bụi, nước chuẩn IP68, mang đến khả năng chống va đập mạnh mẽ trong một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, chỉ tương đương một lon nước ngọt.

Với chất âm đậm nét cùng công suất đầu ra 16W, JBL Grip được trang bị công nghệ AI Sound Boost giúp tăng cường âm trầm (bass) sâu hơn, mạnh mẽ hơn mà không gây méo tiếng. Đáng chú ý là người dùng có thể ghép đôi hai loa JBL Grip với nhau để tạo hiệu ứng âm thanh stereo hoặc kết nối nhiều loa cùng lúc thông qua công nghệ Auracast™ để khuấy động không gian âm nhạc một cách sống động hơn.

Vì là loa di động nên JBL Grip có khả năng chống sốc tuyệt vời, móc treo dây tiện lợi giúp dễ dàng gắn vào balo, xe đạp hay thuyền kayak, và mang theo trong mọi hành trình khám phá. Chuẩn chống nước, bụi IP68 và khả năng chống va đập của JBL Grip giúp bạn có thể thỏa sức dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mà không cần lo lắng về độ bền của thiết bị.

JBL Grip có thiết kế thẳng đứng, nhỏ gọn, tựa như một lon nước ngọt

JBL Grip có thiết kế thẳng đứng, mô phỏng nhịp chuyển động tự nhiên, giúp dễ dàng cầm nắm, hoặc treo hay đặt ở bất cứ đâu. Logo JBL cũng được xếp dọc để đồng điệu với thiết kế dáng đứng cá tính.

Để "bắt sóng" cảm xúc, mặt sau của loa được trang bị hệ thống đèn nền ambient, giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh màu sắc và cường độ ánh sáng qua ứng dụng JBL Portable để phù hợp với từng playlist nhạc và từng không gian mà nó hiện diện.

Khả năng chống sốc và chống nước đạt chuẩn IP68 cùng thời gian phát nhạc lên đến 12 giờ

JBL Grip có thời lượng pin lên đến 12 giờ, và thêm 2 giờ nữa khi kích hoạt chế độ tối ưu hiệu suất (Playtime Boost) để có được cường độ âm thanh lớn hơn và sắc nét hơn.

Chia sẻ về sản phẩm mới đón đầu mùa lễ hội năm nay, bà Grace Koh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch, Ngành hàng Âm thanh Tiêu dùng, Tập đoàn Harman Châu Á Thái Bình Dương cho biết: "JBL Grip chính là 'người bạn đồng hành' âm nhạc đích thực. Nó được chế tạo với độ bền ấn tượng: chống nước, chống bụi và chống va đập (thậm chí chịu được va chạm với bê tông). Chúng tôi đã gói trọn chất âm JBL Pro Sound mạnh mẽ, uy lực vào một kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay và phù hợp với mọi không gian. Thêm vào đó, đèn ambient tích hợp sẽ tạo nên bầu không khí hoàn hảo bất kể ngày đêm. Chỉ cần cầm lên và 'phiêu', đây là một trong những chiếc loa nhỏ bền bỉ nhất mang lại niềm vui và chất lượng âm thanh mà bạn cần."

JBL Grip có tới 10 màu sắc thời trang

JBL Grip chính thức lên kệ từ hôm nay, 10/12/2025 với giá niêm yết 2.990.000 đồng cùng 10 màu sắc nổi bật: Xanh camo, Đen,Trắng, Xanh dương, Tím, Đỏ, Cam, Vàng, Xanh nhạt, Hồng.

Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd) và các hệ thống bán lẻ uỷ quyền bởi PGI.

