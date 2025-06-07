Loa tiệc siêu pin JBL PartyBox 520 chính thức ra mắt

Thừa hưởng thiết kế bền bỉ, âm thanh mạnh mẽ và hiệu ứng ánh sáng ấn tượng, JBL PartyBox 520 sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho mọi cuộc vui – từ phòng khách đến những buổi tiệc ngoài trời.

Loa tiệc siêu pin JBL PartyBox 520

JBL PartyBox 520 sở hữu chất âm JBL Pro Sound mạnh mẽ đặc trưng với công suất 400W cùng công nghệ AI Sound Boost độc quyền, giúp phân tích và tối ưu tín hiệu âm thanh theo thời gian thực, mang lại âm bass sâu và âm treble trong trẻo, ít méo tiếng, cho dù bạn đang phát nhạc ở không gian rộng như sân sau hay bên hồ bơi.

JBL PartyBox 520 có thiết kế chắc chắn với khả năng chống nước chuẩn IPX4, tay kéo dạng telescopic và bánh xe lớn để dễ dàng di chuyển đến bất cứ đâu

Tương tự như các dòng loa tiệc từ trước đến nay của JBL, JBL PartyBox 520 có thiết kế chắc chắn với khả năng chống nước chuẩn IPX4, tay kéo dạng telescopic và bánh xe lớn để dễ dàng di chuyển đến bất cứ đâu.

Đáng chú ý, để mọi bữa tiệc không bị gián đoạn, PartyBox 520 được trang bị viên pin cho thời lượng hoạt động liên tục lên đến 15 giờ, và kèm hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, chỉ với 10 phút là có ngay 2 giờ sử dụng. Đặc biệt viên pin có thể thay thế để đảm bảo cuộc vui không bao giờ bị gián đoạn.

JBL PartyBox 520 cũng được trang bị công nghệ Auracast™, giúp người dùng có thể dễ dàng kết nối JBL PartyBox 520 với nhiều loa JBL khác cũng như với các thiết bị di động

JBL PartyBox 520 cũng được trang bị công nghệ Auracast™, giúp người dùng có thể dễ dàng kết nối JBL PartyBox 520 với nhiều loa JBL khác có hỗ trợ Auracast™, tạo nên hệ thống âm thanh rộng lớn phủ khắp không gian.

PartyBox 520 được trang bị viên pin cho thời lượng hoạt động liên tục lên đến 15 giờ, và kèm hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, chỉ với 10 phút là có ngay 2 giờ sử dụng

JBL PartyBox 520 chính thức được bán ra thị trường với giá 22,900,000 triệu đồng bởi nhà phân phối độc quyền Công ty TNHH Phúc Giang.