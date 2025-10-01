Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Cũng theo Samsung, bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F là thế hệ loa di động tiên tiến nhất của hãng dành riêng cho những buổi tụ họp đông người nhờ kết hợp công nghệ âm thanh hiện đại cùng thiết kế trẻ trung, mang đến trải nghiệm tiệc âm thanh ánh sáng sôi động.

Bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F dành riêng cho những buổi tụ họp đông người

“Dòng Loa Tháp Di Động mới thiết lập tiêu chuẩn mới về cách người dùng trải nghiệm giải trí trong không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Với hiệu ứng ánh sáng tùy chỉnh và thiết kế nâng cấp cho âm thanh lan tỏa trọn vẹn, sản phẩm tiếp tục khẳng định cam kết của Samsung trong việc mang đến những giải pháp âm thanh sáng tạo, phù hợp với phong cách sống đa dạng của khách hàng.” Bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn tại Samsung Vina cho biết.

Về cấu trúc âm học, sản phẩm được thiết kế với công suất lớn, 240W, giúp lấp đầy không gian bằng âm thanh giàu chi tiết với độ rõ ràng vượt trội và âm trầm sâu lắng. Nhờ công nghệ Waveguide được áp dụng cho hai loa tweeter dạng vòm kép mà âm thanh được phân bổ rộng và đồng đều hơn, mang đến dải cao trong trẻo dễ nghe. Hai loa woofer cũng được thiết kế, cho phép điều chỉnh âm trầm linh hoạt với ba chế độ: Mạnh mẽ, Nhạ nhàng và Sâu lắng, giúp người dùng tùy biến trải nghiệm theo sở thích.

Ngoài ra, loa còn được trang bị bốn chế độ âm thanh khác gồm Standard, Wide, Stadium và Outdoor cho phép tinh chỉnh âm thanh phù hợp với từng bối cảnh, từ tiệc BBQ ngoài sân vườn cho đến sàn nhảy sôi động.

Chính vì thế mà dù ở trong nhà hay ngoài trời thì bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F vẫn mang đến trải nghiệm ấn tượng với thời lượng pin lên tới 18 giờ chỉ với một lần sạc. Pin có thể thay thế đảm bảo cuộc vui không bị gián đoạn, trong khi khả năng kháng tia nước IPX4 giúp an tâm khi sử dụng ngoài trời.

Để mở rộng không gian âm nhạc, người dùng cũng có thể nối ghép nhiều loa với nhau qua Auracast™ Group Play hoặc ghép đôi hai loa tháp di động bằng Stereo Play với True Wireless Stereo (TWS) để có âm thanh kênh trái và phải chân thực.

Là dòng loa tiệc nên bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F có đến 5 chế độ tâm trạng và 6 hiệu ứng ánh sáng động

Là dòng loa tiệc nên bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F không thể thiếu hiệu ứng đèn LED Party Lights+ biến mọi buổi tụ họp thành trải nghiệm nghe nhìn cuốn hút. Loa có đến 5 chế độ tâm trạng và 6 hiệu ứng ánh sáng động, người dùng dễ dàng tạo không khí hoàn hảo thông qua ứng dụng Samsung Sound Tower App. Hệ thống phân tích nhịp và tần số nhạc theo thời gian thực, kích hoạt hàng chục đèn LED nhấp nháy đồng bộ cùng giai điệu. Các hiệu ứng có thể tùy chỉnh đa dạng, gồm lượn sóng, chạy dọc, uyển chuyển, bập bùng, nhấp nháy và nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều phong cách – từ không khí lễ hội sôi động (“Festival”) đến không gian thư giãn (“Chill”).

Và để tăng thêm phần hứng khởi, bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F còn tích hợp DJ Booth, tạo hiệu ứng khuếch đại giọng hát trong chế độ karaoke với micro và cổng cắm guitar – biến mọi không gian thành sân khấu sống động với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh mạnh mẽ và ánh sáng bắt mắt. Nhờ vậy, mà nó cũng rất phù hợp với những buổi karaoke gia đình, giúp mỗi thành viên có thể tỏa sáng với giọng hát vang lên rõ ràng.

Với thiết kế hình khối mạnh mẽ, tích hợp hệ thống đèn và thiết kế thuận tiện khi di chuyển, bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F còn được tối ưu về tính năng. Dòng loa mới tái định nghĩa chuẩn mực của âm thanh tiệc tùng di động nhờ sự cân bằng giữa công suất, thiết kế và tiện lợi.