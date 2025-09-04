Cụ thể, Galaxy Buds3 FE được trang bị những cải tiến nổi bật trong dòng sản phẩm Galaxy Buds dựa trên những đổi mới của các chức năng cốt lõi như công nghệ Chống ồn chủ động (ANC), chất lượng cuộc gọi, thời lượng pin, sự thoải mái khi đeo, cùng nhiều tiện ích khác, giúp người dùng tự do tận hưởng âm nhạc mọi lúc, mọi nơi theo cách riêng của mình.

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

Hiểu rằng yếu tố cốt lõi tạo nên trải nghiệm của người dùng Galaxy Buds chính là chất lượng âm thanh, vì vậy Samsung đã tinh chỉnh để Galaxy Buds3 FE có thể đồng hành cùng người dùng trong mọi khoảnh khắc, từ phút giây yên tĩnh giữa chuyến tàu đông đúc, một cuộc gọi trên con đường đầy gió, hay một giai điệu yêu thích tiếp thêm năng lượng cho từng bước chân trên đường về.

Ở mức âm lượng lớn hơn, Buds3 FE tái hiện âm thanh mạnh mẽ, giàu chi tiết với âm bass sâu và âm treble trong trẻo. Công nghệ Chống ồn chủ động (ANC) nâng cấp loại bỏ tiếng ồn xung quanh, mang lại trải nghiệm âm thanh đắm chìm hơn. Trong khi đó, công nghệ Crystal Clear Call ứng dụng mô hình học máy tiên tiến để tách biệt giọng nói, giúp các cuộc trò chuyện luôn rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. Chất lượng gọi thoại cũng được cải thiện nhờ vị trí micro tối ưu, hướng trực tiếp về phía miệng người dùng để thu âm chính xác và tự nhiên hơn.

Buds3 FE tái hiện âm thanh mạnh mẽ, giàu chi tiết

Trải nghiệm sử dụng tiện lợi là trọng tâm thiết kế của Galaxy Buds3 FE. Với các thao tác điều khiển trực quan giúp mọi tương tác trở nên mượt mà hơn, người dùng chỉ cần nhấn nhẹ vào phần thân tai nghe để chọn, hoặc vuốt để điều chỉnh âm lượng. Việc kết nối cũng nhanh chóng hơn nhờ nút ghép đôi trên hộp sạc, hỗ trợ chuyển đổi mượt mà giữa các thiết bị Galaxy. Với tính năng Auto Switch, Galaxy Buds3 FE chủ động nhận diện hoạt động âm thanh và tự động chuyển kết nối liền mạch, mang đến trải nghiệm nghe liên tục trên mọi thiết bị Galaxy.

Các tính năng AI cũng có sẵn trên Galaxy Buds3 FE

Các tính năng AI và thiết kế của Galaxy Buds3 FE giúp người dùng dễ dàng sắp xếp danh sách nhạc hoặc dịch một cuộc trò chuyện giữa hai ngôn ngữ chỉ với một câu lệnh hoặc thao tác nhấn giữ.

Chỉ cần nói “Hey Google”, Buds3 FE sẽ lắng nghe, hiểu và phản hồi chỉ với giọng nói của người dùng mà không cần đến màn hình thiết bị hay thao tác chạm tay. Trải nghiệm nhanh chóng, tự nhiên và trực quan này được thiết kế để mang đến cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn, thay vì chỉ sử dụng một thiết bị. Người dùng có thể kiểm tra lịch trình trong ngày hoặc email mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi xách.

Với nhu cầu dịch thuật, người dùng có thể sử dụng Buds3 FE kết hợp cùng ứng dụng Phiên dịch viên Galaxy AI trên điện thoại thông minh để nghe bài giảng bằng tiếng nước ngoài hoặc trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài một cách dễ dàng.

Người dùng cũng có thể sử dụng Buds3 FE kết hợp cùng ứng dụng Phiên dịch viên Galaxy AI trên điện thoại thông minh

Galaxy Buds3 FE sở hữu thiết kế dạng thanh đặc trưng, khẳng định dấu ấn thị giác riêng của dòng sản phẩm Galaxy. Với lớp hoàn thiện hai tông màu mờ và các điểm nhấn bán trong suốt, tạo nên sự hài hòa giữa nét tối giản và tinh tế, mang đến diện mạo hiện đại và trẻ trung.

Được thiết kế dành cho người dùng muốn tìm kiếm hiệu năng ổn định, tính năng thông minh và thiết kế thời thượng ở mức giá phải chăng, Galaxy Buds3 FE giúp người dùng dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái Galaxy. Đồng thời, thiết bị cũng cung cấp trải nghiệm kết nối liền mạch với các thiết bị Galaxy, bao gồm truy cập nhanh từ cài đặt hệ thống và điều khiển mà không cần ứng dụng từ bất kỳ màn hình nào.

Galaxy Buds3 FE chính thức đến tay người dùng vào ngày 12/9/2025

Galaxy Buds3 FE chính thức đến tay người dùng vào ngày 12/9/2025 và sẽ được mở bán từ ngày 19/9/2025 với mức giá bán lẻ đề nghị là 2.990.000 đồng.

Khách hàng sẽ có cơ hội mua Galaxy Buds3 FE với mức giá hấp dẫn chỉ 2.490.000 đồng khi mua cùng các sản phẩm điện tử công nghệ khác như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, màn hình.

Chi tiết về Galaxy Buds3 FE, xem tại https://www.samsung.com/vn/audio-sound/all-audio-sound/.