Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học trong giai đoạn mới

Hậu Thạch

Hậu Thạch

06:00 | 10/03/2026
Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp liên quan.
Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công; đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; cùng các tổ chức như Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam và Trung tâm Nhiên liệu xanh toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết việc phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các cam kết quốc tế về trung hòa carbon ngày càng trở nên cấp thiết, việc phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học được xem là một giải pháp quan trọng.

Theo Thứ trưởng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 7/11/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, thay thế lộ trình trước đó được quy định tại Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai đồng bộ và hiệu quả các nội dung của thông tư này, ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc thúc đẩy sử dụng các loại xăng sinh học như E5 và E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính so với xăng khoáng truyền thống mà còn góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, tạo đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hội nghị phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới.
Hội nghị phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới.

Trên thế giới, các loại xăng sinh học như E10, E15 và E20 đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Brazil, các nước châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines. Tại Việt Nam, xăng E5 RON92 đã được phân phối trên toàn quốc từ năm 2018 và bắt đầu thí điểm phân phối E10 RON95 từ ngày 1/8/2025. Thực tế cho thấy đến nay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào từ người tiêu dùng về chất lượng cũng như ảnh hưởng của các loại xăng sinh học đối với động cơ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh một số định hướng quan trọng. Trước hết, phát triển và mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học là xu thế tất yếu trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nhiên liệu sinh học nhờ nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào, hệ thống cơ sở sản xuất ethanol đã được đầu tư trong những năm qua và mạng lưới phân phối xăng dầu rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các lợi thế này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo quy định tại Thông tư 50 là bước quan trọng để hình thành thị trường ổn định và lâu dài cho nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung ethanol, hệ thống phối trộn, phân phối cũng như cơ chế quản lý, giám sát chất lượng nhằm bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp được đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp các dữ liệu khoa học khách quan về lợi ích của nhiên liệu sinh học đối với môi trường và kinh tế xã hội, qua đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với việc sử dụng xăng sinh học trong thời gian tới.

Giảm phát thải khí nhà kính Bộ Công thương nhiên liệu sinh học phối trộn

