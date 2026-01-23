Tăng cường gắn kết đào tạo đại học với thực tiễn quản lý thị trường

Theo Thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn gắn với thực tiễn quản lý thị trường.

Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trong các hoạt động nghiên cứu khoa học về thương mại, thị trường trong nước, giá cả; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Hai bên đồng thời phối hợp phát triển các chương trình đào tạo mới, trong đó có nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực “Thị trường giao dịch phái sinh” - lĩnh vực mới, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hội nhập và phát triển thị trường hiện đại.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại buổi lễ.

Thỏa thuận cũng xác định rõ nội dung hợp tác trong nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu của hai bên thông qua các khóa bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng ngắn hạn; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thông, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; triển khai các chương trình, đề án và dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hạ tầng thương mại, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực tiễn; xây dựng, đề xuất và triển khai các mô hình hạ tầng thương mại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển thị trường trong nước; đồng thời tăng cường tư vấn chính sách và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Về phía Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Thỏa thuận xác định trách nhiệm cung cấp thông tin về chính sách, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, thị trường trong nước và Quản lý thị trường; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề, đào tạo ngắn hạn cho công chức và lực lượng Quản lý thị trường; cùng đề xuất, triển khai các đề tài nghiên cứu, chương trình, dự án chuyên ngành. Cục sẽ tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu sinh của Trường tham gia kiến tập, thực tập thực tế tại Cục; tham gia giảng dạy, hội đồng đánh giá luận văn, chuyên đề tốt nghiệp theo đúng quy định, qua đó tăng cường gắn kết giữa đào tạo lý luận và thực tiễn quản lý.

Quang cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua và bày tỏ kỳ vọng sự phối hợp trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thực chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thị trường trong bối cảnh mới.

Đại diện phía nhà trường, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới là dấu mốc khẳng định sự gắn kết chiến lược giữa cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý với cơ quan quản lý nhà nước trọng yếu trong lĩnh vực phát triển thị trường nội địa. Trong giai đoạn tới, Nhà trường sẽ tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và chính sách mới cho đội ngũ cán bộ quản lý thị trường, đồng thời tăng cường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn.

Thỏa thuận hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng quan hệ phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2021–2025. Trong thời gian này, Chương trình POHE – Quản lý thị trường của Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo 142 sinh viên, nhiều sinh viên trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, phát hiện và xử lý hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Quản lý thị trường có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản lý thị trường trong bối cảnh phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế sâu rộng.