Chuyển đổi số
Năng lượng

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Thế Kiên

Thế Kiên

17:05 | 07/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện kỹ thuật. Nếu được triển khai, hóa đơn tiền điện của hộ gia đình không chỉ phụ thuộc vào số kWh tiêu thụ mà còn liên quan đến thời điểm sử dụng điện trong ngày.
Áp dụng giá điện hai thành phần ra sao? Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay giá điện tính theo khung giờ cao điểm mới Hà Nội lập kỷ lục tiêu thụ điện và 5 sai lầm dùng điều hòa vừa tốn điện vừa hại sức khỏe
Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới
Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới, không chỉ dùng bao nhiêu điện, mà còn dùng vào lúc nào

Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong tương lai có thể được tính theo một cách mới khi Bộ Công Thương đề xuất bổ sung cơ chế giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện.

Nội dung này nằm trong hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp. Theo đó, cơ quan quản lý đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá TOU (Time of Use), tức giá điện thay đổi theo từng khung giờ sử dụng.

Điểm khác biệt lớn nhất của cơ chế này là tiền điện không chỉ phụ thuộc vào tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Cùng một số kWh sử dụng, chi phí có thể khác nhau tùy vào thời điểm người dân bật các thiết bị điện.

Với biểu giá theo thời gian, điện sử dụng vào giờ cao điểm thường có mức giá cao hơn do nhu cầu toàn hệ thống tăng mạnh. Ngược lại, điện dùng vào giờ thấp điểm có mức giá thấp hơn nhằm khuyến khích khách hàng dịch chuyển thời gian tiêu thụ.

Đây là mô hình đang được nhiều quốc gia áp dụng để quản lý nhu cầu điện, giảm áp lực cho hệ thống trong các khung giờ phụ tải tăng cao.

Tại Việt Nam, cơ chế giá điện theo giờ hiện đã áp dụng với một số nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh. Giá được chia theo khung giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm và phụ thuộc vào cấp điện áp sử dụng.

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới
Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Vì sao hộ gia đình được đưa vào lộ trình tính giá mới?

Theo Bộ Công Thương, phụ tải điện sinh hoạt hiện chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tiêu thụ điện cả nước, chỉ sau lĩnh vực công nghiệp.

Trong khi đó, nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, còn việc bổ sung các nguồn cung mới cần thời gian và nguồn lực lớn. Vì vậy, bên cạnh phát triển nguồn điện, việc sử dụng điện hiệu quả hơn trở thành một giải pháp quan trọng.

Với cơ chế giá điện theo giờ, người dân có thể chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng một số thiết bị tiêu thụ nhiều điện.

Hà Nội lập kỷ lục tiêu thụ điện và 5 sai lầm dùng điều hòa vừa tốn điện vừa hại sức khỏe
Hà Nội lập kỷ lục tiêu thụ điện và 5 sai lầm dùng điều hòa vừa tốn điện vừa hại sức khỏe

Ví dụ, các thiết bị có thể lựa chọn thời điểm vận hành như máy giặt, bình nóng lạnh, sạc xe điện hoặc thiết bị có chế độ hẹn giờ có thể được chuyển sang khung giờ thấp điểm nếu phù hợp với sinh hoạt gia đình.

Cách làm này giúp giảm tình trạng nhiều hộ gia đình cùng sử dụng lượng điện lớn vào một thời điểm, nhất là buổi tối, khi nhu cầu sinh hoạt tăng cao.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng với khách hàng sinh hoạt sẽ không triển khai đại trà ngay mà phụ thuộc vào điều kiện kỹ thuật.

Một trong những yếu tố quan trọng là hệ thống đo đếm điện. Để tính tiền theo từng khung giờ, công tơ cần có khả năng ghi nhận chính xác lượng điện tiêu thụ tại các thời điểm khác nhau trong ngày.

Công tơ thông minh mở đường tính giá điện theo giờ

Theo dự thảo, Luật Điện lực sửa đổi sẽ bổ sung quy định về áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ xây dựng lộ trình áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày, tạo cơ sở để nghiên cứu và triển khai từng bước.

Hiện nay, hộ gia đình vẫn đang trả tiền điện theo biểu giá bậc thang lũy tiến. Bộ Công Thương đánh giá cơ chế này còn phù hợp với điều kiện Việt Nam, nơi nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh và cần khuyến khích tiết kiệm năng lượng.

Biểu giá bậc thang cũng góp phần bảo đảm an sinh xã hội khi nhóm hộ sử dụng điện ở mức cơ bản có khả năng tiếp cận điện năng với chi phí phù hợp hơn.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ của hệ thống điện quốc gia.

Theo quy định, giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 các ngày thứ hai đến thứ bảy, không áp dụng giờ cao điểm vào chủ nhật.

Giờ bình thường từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Riêng chủ nhật, giờ bình thường kéo dài từ 6h đến 24h. Giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả ngày trong tuần.

Việc nghiên cứu đưa điện sinh hoạt vào cơ chế giá theo thời gian cho thấy xu hướng quản lý điện đang thay đổi. Trong tương lai, hóa đơn tiền điện có thể không chỉ phản ánh việc một gia đình dùng bao nhiêu điện, mà còn phản ánh cách họ sử dụng điện thông minh ra sao.

Nếu áp dụng giá điện theo giờ, người dân cần lưu ý gì?

Giá điện theo giờ không có nghĩa tất cả thời điểm đều tăng giá. Cơ chế này tạo ra các mức giá khác nhau theo nhu cầu vận hành hệ thống.

Người dùng có thể tiết kiệm chi phí nếu chủ động chuyển một số hoạt động tiêu thụ điện lớn sang thời gian thấp điểm.

Những thiết bị thông minh, có khả năng hẹn giờ hoặc tự động quản lý năng lượng sẽ có vai trò lớn hơn trong sinh hoạt gia đình.
giá điện theo giờ hóa đơn tiền điện điện sinh hoạt công tơ thông minh Bộ Công thương Tiền điện tháng 6 Luật Điện lực biểu giá TOU giá điện thay đổi theo từng khung giờ sử dụng

Bài liên quan

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Chính phủ siết quản lý livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ siết quản lý livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ thu phí eo biển Malacca tác động giá dầu

Nguy cơ thu phí eo biển Malacca tác động giá dầu

Năng lượng
Lo ngại về khả năng áp phí tại eo biển Hormuz khiến giới đầu tư dầu mỏ đặt câu hỏi liệu mô hình này có thể lan sang eo biển Malacca, tuyến hàng hải giữ vai trò quan trọng với thương mại năng lượng toàn cầu.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Năng lượng
Sáng 7/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Vinatom) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc cho thấy AI agent - thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện nhiều tác vụ phức tạp - tiêu thụ điện năng cho mỗi truy vấn cao hơn tới 137 lần so với chatbot AI truyền thống. Kết quả này đặt ra yêu cầu cấp thiết về tối ưu hiệu quả năng lượng khi AI agent ngày càng được triển khai rộng rãi.
Tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ, rủi ro dầu mỏ trở lại

Tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ, rủi ro dầu mỏ trở lại

Năng lượng
Một tàu chở hàng phát tín hiệu cầu cứu sau khi bị tấn công ở Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại mới về an ninh tuyến hàng hải chiến lược nối Trung Đông với thị trường toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Oman giữ thế mập mờ, thị trường đối mặt điểm mù tại Hormuz

Oman giữ thế mập mờ, thị trường đối mặt điểm mù tại Hormuz

Năng lượng
Oman tiếp tục theo đuổi chiến lược ngoại giao trung lập khi đứng giữa sức ép từ Iran và Mỹ về tương lai eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sự mập mờ trong lập trường đối với khả năng áp dụng phí dịch vụ qua tuyến hàng hải chiến lược đang tạo ra một "điểm mù" mới đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Lịch World Cup 2026 ngày 7/7: Tâm điểm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Lịch World Cup 2026 ngày 7/7: Tâm điểm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
29°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Thừa Thiên Huế

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
37°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
36°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 27°C
mây rải rác
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
29°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
27°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Kim TT/AVPL 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 13,450 ▼110K 13,650 ▼110K
Nguyên Liệu 99.9 13,400 ▼110K 13,600 ▼110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,850 ▼210K 14,350 ▼210K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,800 ▼210K 14,300 ▼210K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,730 ▼210K 14,280 ▼210K
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,140 ▼50K 14,840 ▼50K
Trang sức 99.99 14,150 ▼50K 14,850 ▼50K
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 147 ▼1K 15,002 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147 ▼1K 15,003 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,467 ▼12K 1,497 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,467 ▼12K 1,498 ▲1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,442 ▼17K 1,477 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,238 ▼1683K 146,238 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,436 ▼1275K 110,936 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,096 ▼1156K 100,596 ▼1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,756 ▼1037K 90,256 ▼1037K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,768 ▼991K 86,268 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,247 ▼709K 61,747 ▼709K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17727 18000 18579
CAD 17968 18243 18865
CHF 31946 32327 32972
CNY 0 3829 3922
EUR 29428 29649 30732
GBP 34384 34776 35714
HKD 0 3222 3424
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14643 15233
SGD 19811 20093 20674
THB 705 768 821
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26462
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,082 26,082 26,462
USD(1-2-5) 25,039 - -
USD(10-20) 25,039 - -
EUR 29,543 29,567 30,975
JPY 157.88 158.16 167.69
GBP 34,556 34,650 35,842
AUD 17,922 17,987 18,664
CAD 18,154 18,212 18,882
CHF 32,223 32,323 33,266
SGD 19,921 19,983 20,769
CNY - 3,794 3,939
HKD 3,285 3,295 3,433
KRW 15.88 16.56 18.01
THB 752.09 761.38 814.85
NZD 14,643 14,779 15,212
SEK - 2,681 2,776
DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,640 2,733
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,031.01 - 6,807.86
TWD 738.6 - 894.68
SAR - 6,883.11 7,250
KWD - 83,185 88,501
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,082 26,102 26,462
EUR 29,517 29,636 30,829
GBP 34,581 34,720 35,750
HKD 3,284 3,297 3,415
CHF 32,078 32,207 33,142
JPY 158.10 158.73 166.65
AUD 17,924 17,996 18,591
SGD 19,998 20,078 20,667
THB 769 772 809
CAD 18,167 18,240 18,810
NZD 14,740 15,279
KRW 16.48 18.20
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26082 26082 26462
AUD 17901 18001 18926
CAD 18145 18245 19256
CHF 32173 32203 33777
CNY 3809.4 3834.4 3969.6
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29586 29616 31339
GBP 34676 34726 36484
HKD 0 3355 0
JPY 158.8 159.3 169.85
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.7 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14754 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19968 20098 20820
THB 0 734 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14700000 14700000 15000000
SBJ 13000000 13000000 15000000
Cập nhật: 07/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,123 26,173 26,462
USD20 26,123 26,173 26,462
USD1 26,123 26,173 26,462
AUD 17,955 18,055 19,163
EUR 29,406 29,506 31,169
CAD 18,099 18,199 19,505
SGD 20,054 20,204 20,758
JPY 159.42 160.92 166.46
GBP 34,609 34,759 35,826
XAU 14,748,000 0 15,052,000
CNY 0 3,719 0
THB 0 770 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/07/2026 22:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Lịch World Cup 2026 ngày 8/7: Colombia đối đầu Thụy Sĩ

Lịch World Cup 2026 ngày 8/7: Colombia đối đầu Thụy Sĩ

Đưa hệ giá trị quốc gia vào cuộc sống: Trọng tâm mới trong phát triển văn hóa

Đưa hệ giá trị quốc gia vào cuộc sống: Trọng tâm mới trong phát triển văn hóa

Kết quả World Cup 2026 ngày 7/7: Tạm biệt Cristiano Ronaldo

Kết quả World Cup 2026 ngày 7/7: Tạm biệt Cristiano Ronaldo

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bee Laundry, cửa hàng giặt sấy thông minh của LG chính thức mở tại Hà Nội

Bee Laundry, cửa hàng giặt sấy thông minh của LG chính thức mở tại Hà Nội

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện với sức mạnh phần cứng vượt trội trước ngày ra mắt

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện với sức mạnh phần cứng vượt trội trước ngày ra mắt

Roborock Qrevo 2 Pro, mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Roborock Qrevo 2 Pro, mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Vì sao nói TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc?

Vì sao nói TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Hạ tầng số là

Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Chi phí AI agent đang trở thành bài toán khó đoán với doanh nghiệp

Chi phí AI agent đang trở thành bài toán khó đoán với doanh nghiệp

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hạ tầng số là

Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh

Samsung lãi kỷ lục quý II nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc

Samsung lãi kỷ lục quý II nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc

Khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026: Cần hình thành những không gian phát triển mới

Khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026: Cần hình thành những không gian phát triển mới

Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Bee Laundry, cửa hàng giặt sấy thông minh của LG chính thức mở tại Hà Nội

Bee Laundry, cửa hàng giặt sấy thông minh của LG chính thức mở tại Hà Nội

Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford'

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game