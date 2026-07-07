Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới, không chỉ dùng bao nhiêu điện, mà còn dùng vào lúc nào

Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong tương lai có thể được tính theo một cách mới khi Bộ Công Thương đề xuất bổ sung cơ chế giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện.

Nội dung này nằm trong hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp. Theo đó, cơ quan quản lý đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá TOU (Time of Use), tức giá điện thay đổi theo từng khung giờ sử dụng.

Điểm khác biệt lớn nhất của cơ chế này là tiền điện không chỉ phụ thuộc vào tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Cùng một số kWh sử dụng, chi phí có thể khác nhau tùy vào thời điểm người dân bật các thiết bị điện.

Với biểu giá theo thời gian, điện sử dụng vào giờ cao điểm thường có mức giá cao hơn do nhu cầu toàn hệ thống tăng mạnh. Ngược lại, điện dùng vào giờ thấp điểm có mức giá thấp hơn nhằm khuyến khích khách hàng dịch chuyển thời gian tiêu thụ.

Đây là mô hình đang được nhiều quốc gia áp dụng để quản lý nhu cầu điện, giảm áp lực cho hệ thống trong các khung giờ phụ tải tăng cao.

Tại Việt Nam, cơ chế giá điện theo giờ hiện đã áp dụng với một số nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh. Giá được chia theo khung giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm và phụ thuộc vào cấp điện áp sử dụng.

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Vì sao hộ gia đình được đưa vào lộ trình tính giá mới?

Theo Bộ Công Thương, phụ tải điện sinh hoạt hiện chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tiêu thụ điện cả nước, chỉ sau lĩnh vực công nghiệp.

Trong khi đó, nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, còn việc bổ sung các nguồn cung mới cần thời gian và nguồn lực lớn. Vì vậy, bên cạnh phát triển nguồn điện, việc sử dụng điện hiệu quả hơn trở thành một giải pháp quan trọng.

Với cơ chế giá điện theo giờ, người dân có thể chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng một số thiết bị tiêu thụ nhiều điện.

Ví dụ, các thiết bị có thể lựa chọn thời điểm vận hành như máy giặt, bình nóng lạnh, sạc xe điện hoặc thiết bị có chế độ hẹn giờ có thể được chuyển sang khung giờ thấp điểm nếu phù hợp với sinh hoạt gia đình.

Cách làm này giúp giảm tình trạng nhiều hộ gia đình cùng sử dụng lượng điện lớn vào một thời điểm, nhất là buổi tối, khi nhu cầu sinh hoạt tăng cao.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng với khách hàng sinh hoạt sẽ không triển khai đại trà ngay mà phụ thuộc vào điều kiện kỹ thuật.

Một trong những yếu tố quan trọng là hệ thống đo đếm điện. Để tính tiền theo từng khung giờ, công tơ cần có khả năng ghi nhận chính xác lượng điện tiêu thụ tại các thời điểm khác nhau trong ngày.

Công tơ thông minh mở đường tính giá điện theo giờ

Theo dự thảo, Luật Điện lực sửa đổi sẽ bổ sung quy định về áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ xây dựng lộ trình áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày, tạo cơ sở để nghiên cứu và triển khai từng bước.

Hiện nay, hộ gia đình vẫn đang trả tiền điện theo biểu giá bậc thang lũy tiến. Bộ Công Thương đánh giá cơ chế này còn phù hợp với điều kiện Việt Nam, nơi nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh và cần khuyến khích tiết kiệm năng lượng.

Biểu giá bậc thang cũng góp phần bảo đảm an sinh xã hội khi nhóm hộ sử dụng điện ở mức cơ bản có khả năng tiếp cận điện năng với chi phí phù hợp hơn.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ của hệ thống điện quốc gia.

Theo quy định, giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 các ngày thứ hai đến thứ bảy, không áp dụng giờ cao điểm vào chủ nhật.

Giờ bình thường từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Riêng chủ nhật, giờ bình thường kéo dài từ 6h đến 24h. Giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả ngày trong tuần.

Việc nghiên cứu đưa điện sinh hoạt vào cơ chế giá theo thời gian cho thấy xu hướng quản lý điện đang thay đổi. Trong tương lai, hóa đơn tiền điện có thể không chỉ phản ánh việc một gia đình dùng bao nhiêu điện, mà còn phản ánh cách họ sử dụng điện thông minh ra sao.