Roborock Qrevo 2 Pro, mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Roborock Qrevo 2 Pro

Cụ thể, với lực hút HyperForce 25.000Pa, Roborock Qrevo 2 Pro có thể mang đến hiệu suất làm sạch vốn thường xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp, nhưng ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Lực hút mạnh giúp robot xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc, lông thú cưng và rác vụn sinh hoạt trên cả sàn cứng lẫn thảm, đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch hằng ngày của các gia đình hiện đại.

Roborock Qrevo 2 Pro không chỉ có lực hút lên đến 25.000Pa mà còn có thể tự động tháo giẻ lau khi cần làm sạch thảm

Roborock Qrevo 2 Pro cũng có thể tự động tháo giẻ lau khi cần làm sạch thảm, để hạn chế việc giẻ lau làm ẩm thảm hoặc khiến bụi bẩn trên sàn cứng lây chéo lên thảm, giúp cho bề mặt thảm luôn sạch sẽ, và không bị ẩm ướt. Để có thể làm được những điều này, Roborock Qrevo 2 Pro đã được trang bị cơ chế tự động tháo giẻ lau trước khi làm sạch thảm. Cụ thể, khi phát hiện khu vực trải thảm, robot sẽ chủ động quay về dock để tháo bộ giẻ lau, sau đó tiếp tục chu trình hút bụi chuyên biệt trên thảm mà không cần người dùng thao tác thủ công. Đây là một trong những tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp, nay đã được đưa xuống Qrevo 2 Pro nhằm mang lại trải nghiệm làm sạch linh hoạt hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, robot còn có khả năng nâng giẻ lau lên đến 12 mm khi di chuyển giữa các bề mặt, hạn chế tình trạng làm ẩm thảm trong những trường hợp không cần tháo giẻ.

Roborock Qrevo 2 Pro

Ngoài ra, Roborock Qrevo 2 Pro cũng được trang bị dock sạc tự làm sạch 2.0, giúp giảm thiểu tối đa công việc sau mỗi lần dọn dẹp. Cụ thể Qrevo 2 Pro được trang bị khay giặt tự làm sạch 2.0, cho phép liên tục làm sạch phần đế trong quá trình giặt giẻ, hạn chế cặn bẩn tích tụ và giảm đáng kể nhu cầu vệ sinh thủ công.

Dock sạc đa năng còn tích hợp hàng loạt tính năng tự động như tự giặt giẻ bằng khí nóng, sấy khô ở 45°C, tự động đổ bụi, tự động bơm nước sạch và hỗ trợ thời gian vận hành rảnh tay lên đến 65 ngày. Nhờ đó, toàn bộ quy trình chăm sóc robot được tự động hóa ở mức cao hơn, giúp người dùng gần như không phải can thiệp trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Roborock Qrevo 2 Pro cũng sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ nhằm hoàn thiện trải nghiệm làm sạch.

Bên cạnh ba nâng cấp nổi bật kể trên thì Roborock Qrevo 2 Pro còn sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ nhằm hoàn thiện trải nghiệm làm sạch. Hệ thống Reactive Tech giúp robot nhận diện và tránh các vật cản phổ biến trong gia đình như dây điện, dép hay đồ chơi trẻ em. Trong khi đó, chổi chính DuoDivide kết hợp chổi cạnh chống rối dạng vòng cung đạt chứng nhận SGS giúp hạn chế tình trạng tóc và lông thú cưng quấn vào chổi, giảm đáng kể thời gian vệ sinh thiết bị.

Giẻ lau FlexiArm cùng chổi cạnh đảo chiều thế hệ mới giúp robot tiếp cận sát mép tường và các góc khuất, mở rộng phạm vi làm sạch so với các thiết kế truyền thống.

Roborock Qrevo 2 Pro hướng đến việc giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội tiếp cận trải nghiệm dọn dẹp thông minh, tự động và thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể nói, việc ra mắt Roborock Qrevo 2 Pro ở thị trường Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng của Roborock trong việc phổ cập các công nghệ robot hút bụi tiên tiến đến đông đảo người tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào những dòng flagship cao cấp, Roborock hướng đến việc giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội tiếp cận trải nghiệm dọn dẹp thông minh, tự động và thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.