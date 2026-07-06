Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Dữ liệu điểm thi bất thường và cuộc điều tra đang diễn ra

Vụ 146 điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy một nhóm thí sinh có kết quả cao bất thường.

Sáng 6/7, tại cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Tuyên Quang, vụ việc đang được các lực lượng nghiệp vụ tập trung làm rõ. Khi có kết quả chính thức, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin theo quy định.

Trước đó, tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra những nội dung liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục xác minh trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: B.Q - VTC NEWS.

Vì sao 328 bài thi môn Toán được chú ý?

Theo dữ liệu ban đầu, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi môn Toán và ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10.

Tuy nhiên, điểm bất thường xuất hiện ở nhóm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trong nhóm này có 147 bài thi đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm.

Nếu tính từ mức điểm 9 trở lên, nhóm này có 299 thí sinh đạt được. Điểm trung bình môn Toán của 328 thí sinh đạt khoảng 9,55 điểm.

Trong khi đó, các điểm 10 còn lại của toàn tỉnh xuất hiện rải rác ở những dải số báo danh khác. Sự tập trung điểm tuyệt đối trong cùng một nhóm thí sinh khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu điểm thi, Bộ nhận định kết quả tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu cần tiếp tục xác minh.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Công nghệ dữ liệu trở thành công cụ giám sát kỳ thi

Từ vụ việc tại Tuyên Quang, vai trò của phân tích dữ liệu trong quản lý giáo dục tiếp tục được đặt ra. Việc rà soát phổ điểm, so sánh dữ liệu theo cụm thí sinh, điểm thi và khu vực giúp cơ quan quản lý phát hiện những dấu hiệu cần kiểm tra.

Các hệ thống dữ liệu không thay thế quá trình điều tra, nhưng có thể hỗ trợ phát hiện những mẫu kết quả bất thường mà phương pháp kiểm tra truyền thống khó nhận ra ngay lập tức.

Trong bối cảnh các kỳ thi quốc gia có quy mô lớn, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, lưu trữ và phân tích dữ liệu được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện khách quan, công bằng, đúng quy chế thi và quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh.