Sáng 11-6, thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh nhận đề lúc 7 giờ 30 phút và bắt đầu làm bài từ 7 giờ 35 phút.

Theo Quy chế thi, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Trước đó, chiều 10-6, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Thời tiết và giao thông nhìn chung thuận lợi, tạo điều kiện để thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 1.208.968 em, đạt tỷ lệ 98,79%.

Trả lời báo chí về kỳ thi năm nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, về công tác chấm thi, năm nay cơ bản không có thay đổi lớn và Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn, chỉ đạo rất cụ thể. Đối với các môn thi trắc nghiệm, việc chấm thi được thực hiện như những năm trước.

Riêng môn Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận nên công tác chấm thi được đặc biệt chú trọng. Theo Bộ trưởng, với đặc thù của môn Ngữ văn, việc đánh giá không tránh khỏi những yếu tố mang tính định tính. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo tập huấn kỹ cho đội ngũ chấm thi; đồng thời yêu cầu các hội đồng chấm thi tổ chức chấm chung, thảo luận kỹ đáp án và hướng dẫn chấm nhằm bảo đảm sự thống nhất trong từng hội đồng cũng như trên phạm vi toàn quốc.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Về phía thí sinh, Bộ trưởng cho rằng, các em đã được tuyên truyền đầy đủ về Quy chế thi cũng như những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.

Tuy nhiên, vẫn có thể có những trường hợp chưa nhận thức đầy đủ hoặc vô tình vi phạm. Vì vậy, trước mỗi buổi thi giám thị cần tiếp tục nhắc nhở để tất cả thí sinh hiểu rõ rằng mọi hành vi vi phạm Quy chế thi, sử dụng công nghệ hoặc các hình thức gian lận đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc làm lộ, lọt đề thi là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Có những hành vi tưởng như rất nhỏ của một thí sinh nhưng có thể ảnh hưởng tới cả kỳ thi trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh, tiếp tục nhắc nhở, đồng hành cùng thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không chịu áp lực, đồng thời tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm gian lận trong kỳ thi.

“Đề thi tốt nghiệp THPT và đáp án chưa công khai là tài liệu bí mật Nhà nước, độ “Tối mật”, lộ lọt là vi phạm hình sự. Khi nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, mọi người sẽ thấy được trách nhiệm của mình và không để xảy ra vi phạm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, cán bộ làm thi không được che giấu sai sót vì tâm lý sợ trách nhiệm. Theo Bộ trưởng, nếu phát hiện sai sót cần báo cáo và xử lý ngay từ đầu để hạn chế hậu quả. Việc chậm trễ hoặc cố tình che giấu có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn đối với thí sinh và công tác tổ chức kỳ thi.

Bộ trưởng cũng cho rằng, mức độ tin cậy của kỳ thi ngày càng được khẳng định, qua đó trở thành căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong xét tuyển. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Việc xét cấp học bổng sẽ có căn cứ vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt 90 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ. Các chương trình này sẽ tuyển chọn thí sinh với yêu cầu cao hơn, trong đó kết quả thi các môn học nền tảng là một trong những căn cứ quan trọng để xét tuyển ngay từ đầu. Vì vậy, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ ngày càng quan trọng trong việc lựa chọn, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành STEM cũng như các lĩnh vực công nghệ chiến lược có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước.

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