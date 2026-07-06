Vì sao thương vụ EasyJet được chú ý?

EasyJet được mua lại với giá 7,3 tỷ USD.

Vì sao Castlelake muốn sở hữu EasyJet?

Cổ phiếu EasyJet tăng mạnh sau khi hãng hàng không giá rẻ của Anh đạt thỏa thuận nguyên tắc về đề nghị mua lại trị giá 5,5 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD, từ công ty quản lý vốn tư nhân Castlelake của Mỹ.

Ngay đầu phiên giao dịch tại London, cổ phiếu EasyJet có thời điểm tăng hơn 10%, chạm mức cao nhất trong vòng 52 tuần. Phản ứng tích cực của thị trường cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng thương vụ này có thể mở ra giai đoạn tái cấu trúc mới cho một trong những hãng bay giá rẻ lớn nhất châu Âu.

Theo đề xuất mới nhất, Castlelake đưa ra mức giá 6,90 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu EasyJet. Công ty đầu tư Mỹ có thời hạn đến ngày 3/8 để chính thức hóa đề nghị hoặc rút lui khỏi kế hoạch mua lại.

Trước khi đạt được thỏa thuận nguyên tắc, Castlelake đã nhiều lần tiếp cận EasyJet. Hồi tháng trước, hãng hàng không Anh từng từ chối đề xuất trị giá khoảng 4,93 tỷ bảng Anh. Tổng cộng, Castlelake đã đưa ra 5 đề nghị khác nhau trước khi nhận được tín hiệu tích cực từ ban lãnh đạo EasyJet.

Điều khiến thương vụ này thu hút sự quan tâm không chỉ nằm ở quy mô hàng tỷ USD, mà còn ở thời điểm diễn ra. EasyJet đang đối mặt với nhiều thách thức khi ngành hàng không toàn cầu chịu áp lực từ giá nhiên liệu, chi phí vận hành và sự thay đổi trong nhu cầu đi lại.

Dù vậy, với các nhà đầu tư dài hạn, những khó khăn ngắn hạn cũng có thể mở ra cơ hội sở hữu các tài sản có giá trị với mức định giá phù hợp.

Cuộc đặt cược vào tương lai hàng không giá rẻ

EasyJet hiện là một trong những thương hiệu hàng không giá rẻ quen thuộc nhất tại châu Âu, sở hữu mạng bay rộng và lượng khách hàng lớn. Đây là những yếu tố khiến doanh nghiệp vẫn hấp dẫn trong mắt các quỹ đầu tư dù kết quả kinh doanh gần đây chưa thuận lợi.

Trong báo cáo tài chính nửa năm công bố ngày 21/5, EasyJet ghi nhận khoản lỗ trước thuế 552 triệu bảng Anh trong sáu tháng kết thúc ngày 31/3. Tuy nhiên, doanh thu cùng kỳ vẫn tăng 12%, đạt 4 tỷ bảng Anh.

Sự trái chiều giữa tăng trưởng doanh thu và áp lực lợi nhuận phản ánh bài toán chung của ngành hàng không: nhu cầu đi lại phục hồi nhưng chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu và vận hành, tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), lợi nhuận của các hãng hàng không toàn cầu đang chịu sức ép khi giá nhiên liệu tăng cao. Với các hãng bay giá rẻ, khả năng kiểm soát chi phí càng trở thành yếu tố sống còn.

Trong tuyên bố chung, Castlelake cho biết đánh giá cao EasyJet và đội ngũ nhân sự của hãng, đồng thời mong muốn hỗ trợ quá trình phát triển để xây dựng một hãng hàng không châu Âu có khả năng cạnh tranh tốt hơn.

Một trọng tâm được Castlelake nhấn mạnh là chương trình hiện đại hóa đội bay của EasyJet. Việc sử dụng máy bay mới hơn có thể giúp hãng tiết kiệm nhiên liệu, nâng hiệu quả khai thác và cải thiện khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Nếu thương vụ hoàn tất, EasyJet có thể rời khỏi thị trường chứng khoán để bước vào giai đoạn tái cấu trúc dưới sự hậu thuẫn của vốn tư nhân. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn đặt niềm tin vào triển vọng phục hồi của ngành hàng không giá rẻ, bất chấp những biến động hiện tại.