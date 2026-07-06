Chứng khoán hôm nay 6/7: VN-Index giảm gần 19 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh

Áp lực bán lan rộng trong phiên giao dịch đầu tuần khiến thị trường chứng khoán Việt Nam lùi sâu. VN-Index đóng cửa ngày 6/7 giảm 18,58 điểm, tương đương 1%, về mức 1.843,50 điểm. Đà giảm tập trung mạnh trong phiên chiều sau khi chỉ số giằng co quanh ngưỡng 1.860 điểm suốt buổi sáng.

VN30-Index giảm 11,45 điểm, tương đương 0,57%, còn 1.991,11 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm sâu nhất với 11,06 điểm, tương đương 3,6%, về 296,51 điểm. UPCoM-Index lùi nhẹ 0,24 điểm, tương đương 0,19%, xuống 127,77 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Toàn thị trường có 509 mã giảm giá, trong đó 19 mã giảm sàn, áp đảo so với 166 mã tăng và 17 mã tăng trần. Kết phiên, 18 trong tổng số 23 nhóm ngành cấp 2 chìm trong sắc đỏ, cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng.

Phiên lao dốc nối tiếp một tuần giao dịch đi ngang. Khép lại tuần đầu tiên của tháng 7, VN-Index giảm 0,53% về 1.862,08 điểm và vẫn nằm dưới vùng đỉnh lịch sử 1.900–1.930 điểm. Bước sang tuần mới, tâm lý thận trọng khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất ngưỡng tâm lý 1.850 điểm ngay trong phiên đầu tuần.

Nhóm chứng khoán và năng lượng dẫn dắt đà giảm, ngân hàng phân hóa

Bảng điện chứng khoán hôm nay 6/7 với VN-Index giảm gần 19 điểm

Năng lượng giảm sâu nhất với mức 4,26%, khi BSR mất 4,86% và PVS giảm 4,46%. Nhóm hàng hóa công nghiệp giảm 3,95%, do GEX rơi 5,89% và GEE mất 5,9%. Sắc đỏ bao trùm phần lớn cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn trong hai nhóm dẫn dắt đà giảm.

Nhóm dịch vụ tài chính giảm 2,62% với hàng loạt cổ phiếu chứng khoán bị bán mạnh. VIX giảm 4,4%, ORS mất 5,12%, CTS giảm 4,08% và SSI giảm 2,19%. Trên sàn Hà Nội, SHS giảm 3,11% còn MBS mất 3,26%, kéo HNX-Index rơi mạnh hơn hẳn các chỉ số khác.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa nhưng phần lớn điều chỉnh. SHB giảm 2,2%, BID giảm 2,13%, ACB giảm 1,99%, VCB giảm 1,29% và VPB giảm 1,26%. Ở chiều ngược lại, HDB tăng 0,93% và TCB tăng 0,45%, giữ vai trò nâng đỡ cho chỉ số chung.

Chỉ 5 nhóm ngành giữ được sắc xanh, dẫn đầu là phần mềm và dịch vụ với mức tăng 0,84%. Bất động sản đảo chiều tăng nhẹ 0,11% về cuối phiên nhờ lực kéo của VHM tăng 1,65%. Tuy vậy, KDH, DXG và CEO vẫn giảm 2–3%, còn VIC đứng giá tham chiếu.

Nhóm điện chịu áp lực bán mạnh trong phiên chiều, khi PC1, TV2, REE và HDG cùng lùi sâu. Xét về mức độ ảnh hưởng, VCB, BID, GVR và BSR lấy đi của VN-Index tổng cộng hơn 5 điểm. Ở chiều nâng đỡ, VHM đóng góp 2,23 điểm, theo sau là HDB, FPT tăng 0,97% và TCB.

Nhóm hàng không cũng chịu sức ép khi VJC giảm 1,13%, lấy đi khoảng 0,26 điểm của chỉ số. Thêm một yếu tố tạo áp lực kỹ thuật là quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh cắt margin quý III đối với 59 mã, trong đó có HVN, DGC và BCG, làm giảm sức mua của dòng tiền ký quỹ ở các cổ phiếu liên quan.

Ở nhóm bán lẻ và logistics, diễn biến trầm lắng hơn khi dòng tiền tập trung vào các trụ vốn hóa lớn. Sau nhịp điều chỉnh nhiều tháng, cổ phiếu bán lẻ đang giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn so với trung bình lịch sử. Cùng thời điểm, Công ty Công nghệ Sen Đỏ thông báo dừng vận hành mảng đi chợ trực tuyến Sendo Farm từ ngày 10/7, phản ánh sự sàng lọc vẫn tiếp diễn trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Thanh khoản bật tăng, khối ngoại bán ròng tâm điểm tại VIC

Điểm đáng chú ý của phiên 6/7 nằm ở thanh khoản và giao dịch khối ngoại. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 21.517 tỷ đồng với 886 triệu cổ phiếu được sang tay. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 4.376 tỷ đồng, còn giá trị khớp lệnh trên sàn TP Hồ Chí Minh tăng khoảng 27% so với phiên cuối tuần trước.

Sau chuỗi phiên trầm lắng, dòng tiền tăng trở lại ngay trong một phiên giảm sâu cho thấy bên bán chấp nhận hạ giá quyết liệt hơn. VHM dẫn đầu về giá trị giao dịch, theo sau là VIX, SHB, FPT và GEX. Sự sôi động tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi nhiều mã vừa và nhỏ vẫn giằng co.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ra 2.054 tỷ đồng và mua vào 1.474 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 580 tỷ đồng trên cả ba sàn. Theo thống kê của VietstockFinance, VIC là tâm điểm khi bị bán ròng hơn 2.250 tỷ đồng, phần lớn qua kênh thỏa thuận.

Ở nhóm bị bán ra còn có SSI, VIB, HPG và MSB, cho thấy làn sóng rút vốn lan rộng qua chứng khoán, ngân hàng và thép. Chiều mua, khối ngoại tập trung vào FPT với hơn 100 tỷ đồng, cùng CTG và VRE, phản ánh sự chọn lọc ở nhóm công nghệ và một số ngân hàng chất lượng.

Rổ VN30 thể hiện sức chống chịu tốt hơn mặt bằng chung khi chỉ giảm 0,57%, thấp hơn nhiều so với mức giảm của HNX-Index. Sự phân hóa cho thấy dòng tiền lớn vẫn trú ẩn ở một số cổ phiếu đầu ngành, trong khi áp lực bán dồn về nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trên sàn Hà Nội.

Diễn biến điều chỉnh xuất hiện ngay sau khi kinh tế vĩ mô công bố số liệu tích cực. GDP quý II/2026 tăng 8,39% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, cao nhất trong khoảng hai thập kỷ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 hạ nhiệt và vốn FDI giải ngân duy trì ở mức cao.

Quy mô vốn hóa thị trường sau 6 tháng đầu năm tăng thêm gần 714.000 tỷ đồng, lên xấp xỉ 10,6 triệu tỷ đồng, trong đó phần lớn mức tăng đến từ bộ đôi VIC và VHM. Riêng trong quý II, VN-Index tăng 187 điểm, tương đương 11,2%, nên nhịp điều chỉnh tháng 7 được nhìn nhận là bước hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng. Sự phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ khiến chỉ số dễ biến động khi dòng vốn ngoại rút mạnh khỏi nhóm Vingroup.

Dưới góc độ kỹ thuật, chỉ báo ADX của VN-Index duy trì dưới mức 20, cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu và trạng thái giằng co chiếm ưu thế. Công ty Chứng khoán Phú Hưng cho rằng dòng tiền đang vận động theo kiểu chữ K, tập trung vào ngân hàng và chứng khoán, trong khi rút khỏi bất động sản, dầu khí và thực phẩm đồ uống.

Chung quan điểm thận trọng, Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào cổ phiếu có nền giá đi ngang hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận, chưa nên tăng tỷ trọng khi dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng ra nhiều nhóm ngành.