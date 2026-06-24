Những yếu tố nâng đỡ thị trường trong phiên tới

Khép lại phiên 23/6, VN-Index tăng 11,13 điểm, tương đương 0,60%, lên 1.869,04 điểm, nối dài nhịp hồi phục sang phiên thứ hai liên tiếp. Chỉ số tiếp tục giữ vị thế trên đường trung bình động 50 phiên và duy trì cấu trúc tăng ngắn hạn, với động lực chính vẫn đến từ VIC và nhóm ngân hàng. Trên đồ thị kỹ thuật, các chỉ báo động lượng nghiêng về sắc thái tích cực, dù mức độ thuyết phục còn hạn chế.

Yếu tố chính sách trở thành lực đỡ rõ nét cho phiên 24/6. Việc Ngân hàng Nhà nước nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% theo Thông tư 25, áp dụng từ ngày 1/7, mở thêm dư địa cấp tín dụng cho nhóm ngân hàng. Diễn biến tăng trần của LPB cùng sắc xanh ở TCB, BID, ACB và VPB cho thấy dòng tiền đang nhìn nhận tích cực về triển vọng lợi nhuận của ngành trong nửa cuối năm.

Bảng điện tử VN-Index phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/6

Thanh khoản cải thiện cũng là tín hiệu đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên HOSE phiên 23/6 vọt lên mức cao nhất năm tuần với gần 31.000 tỷ đồng, dù phần lớn đến từ thỏa thuận tại VIC. Việc khối ngoại mua ròng đột biến quanh 2.700 tỷ đồng ở mã VIC phần nào củng cố tâm lý, song dòng vốn ngoại vẫn cần được theo dõi vì nếu loại trừ VIC thì khối ngoại thực tế còn bán ròng.

Rủi ro thanh khoản thực thấp và áp lực chốt lời

Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại nằm ở chất lượng dòng tiền. Dù tổng giá trị giao dịch tăng mạnh, phần khớp lệnh thực tế chỉ quanh 19.050 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chủ động chưa nhập cuộc tương xứng. Khi điểm số đi lên chủ yếu nhờ một vài mã trụ trong khi sàn HOSE có tới 210 mã giảm so với 99 mã tăng, rủi ro rung lắc sẽ tăng lên nếu nhóm dẫn dắt chịu áp lực chốt lời.

Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index đang tiến vào vùng cản gần quanh 1.880 đến 1.885 điểm, tương ứng mức đỉnh thiết lập trong phiên 23/6, kế đến là khu vực 1.900 đến 1.925 điểm gắn với vùng đỉnh tháng 5. Vùng 1.860 điểm trở thành hỗ trợ gần, trong khi mốc 1.810 điểm vẫn là điểm tựa sâu hơn nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh. Áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa trung bình trong phiên vừa qua là tín hiệu cần lưu ý.

Quan điểm các công ty chứng khoán phần lớn nghiêng về sắc thái tích cực có chọn lọc. Chứng khoán Vietcombank cho rằng nhịp tăng có thể tiếp diễn nhưng cần lưu ý các nhịp giằng co tại vùng kháng cự. Chứng khoán Thiên Việt kỳ vọng lực kéo từ nhóm Vingroup đưa chỉ số hướng tới vùng 1.900 đến 1.925 điểm, song khuyến nghị giải ngân với tỷ trọng nhỏ trong bối cảnh thanh khoản thực còn yếu. Chứng khoán Yuanta giữ quan điểm trung tính khi đà tăng chưa nhận được sự đồng thuận từ độ rộng.

Nhóm ngành tâm điểm và góc nhìn chuyển đổi số

Nguồn finance.vietstock

Trong kịch bản thị trường giữ được vùng giá cao, dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục tìm tới các nhóm có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao. Nhóm ngân hàng được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách tín dụng mới và làn sóng tăng vốn điều lệ. Nhóm chứng khoán đón kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý hai cùng câu chuyện nâng hạng, dù phiên 23/6 cho thấy sự phân hóa khi TVS và VNE tăng trần còn SHS, MBS lại giảm.

Nhóm bất động sản tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của hệ sinh thái Vingroup, trong khi phần còn lại của ngành vẫn chịu áp lực bán như NVL và DXG. Nhóm dầu khí điều chỉnh sau giai đoạn tăng, còn bán lẻ và logistics chưa cho thấy sự dẫn dắt rõ ràng, nên nhà đầu tư có thể ưu tiên quan sát. Riêng nhóm công nghệ, áp lực bán tại các mã đầu ngành cần được theo dõi vì thường định hình tâm lý cho cả nhóm.

Câu chuyện chuyển đổi số tiếp tục là chất xúc tác dài hạn cho thị trường. Tiến trình nâng hạng theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế gắn liền với việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch và thanh toán số. Việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoàn thiện hạ tầng vận hành sàn giao dịch carbon, cùng xu hướng số hóa dịch vụ tài chính, mở ra dư địa định giá mới cho nhóm tài chính và công nghệ trong trung hạn.

Diễn biến của khối ngoại và thị trường phái sinh sẽ là tham chiếu quan trọng cho phiên 24/6. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đột biến tại VIC nhưng tiếp tục rút vốn khỏi HPG, TCB và MWG, cho thấy dòng vốn ngoại đang chọn lọc thay vì giải ngân đồng đều. Trên thị trường hợp đồng tương lai, hợp đồng VN30 gần nhất tăng nhẹ lên vùng 1.991 điểm, phản ánh kỳ vọng thận trọng về xu hướng của chỉ số cơ sở.

Tổng hòa các yếu tố, phiên 24/6 nhiều khả năng nghiêng về kịch bản giằng co tích cực, với biên độ phụ thuộc vào sức bền của nhóm trụ và mức độ cải thiện của dòng tiền khớp lệnh. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì danh mục hiện có, nâng dần ngưỡng bảo vệ lợi nhuận và chủ động chốt lời từng phần khi chỉ số tiến sát vùng cản. Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu nền tảng tốt thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và đầu tư công.