Sau tuần tăng gần 1,84% và giữ vùng trên 1.820 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch 22/6 - 26/6 với tâm thế giằng co. VN-Index đóng cửa tuần trước ở 1.824,53 điểm, áp sát vùng kháng cự mạnh 1.830 đến 1.850 điểm. Đà tăng chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi độ rộng thị trường còn phân hóa, khiến nhịp đi lên thiếu sự đồng thuận. Giới phân tích nghiêng về kịch bản tích lũy, trong khi câu chuyện nâng hạng và hạ tầng số giữ vai trò dẫn dắt kỳ vọng trung hạn.

VN-Index giằng co quanh kháng cự 1.830 điểm, dòng tiền chờ tín hiệu

Về kỹ thuật, phần lớn công ty chứng khoán cho rằng VN-Index chuyển sang giai đoạn phục hồi và tích lũy trong biên độ 1.800 đến 1.870 điểm. Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội xác định hỗ trợ gần quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025, còn kháng cự gần ở 1.830 điểm theo đường trung bình 20 phiên. Sau phiên tăng mạnh giữa tuần, chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh về 1.810 đến 1.820 điểm.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng các đường trung bình ngắn hạn đang đi ngang và hội tụ, nhịp hồi phục có thể đưa chỉ số lên vùng 1.830 điểm trong tuần. Chứng khoán Bảo Việt nhìn nhận VN-Index có dư địa kiểm định kháng cự quanh đường MA50, tức vùng 1.835 điểm, song khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro khi độ rộng thị trường còn phân hóa.

Diễn biến VN-Index phiên 19/6

Thanh khoản duy trì ở mức thấp tiếp tục là điểm cần lưu ý, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cá nhân. Dư nợ cho vay ký quỹ toàn thị trường giữ ở vùng kỷ lục khoảng 405.000 tỷ đồng vào cuối quý I/2026, làm tăng nguy cơ ép cung nếu xuất hiện tin tức bất lợi từ bên ngoài. Áp lực chốt lời cuối quý II cũng có thể khiến chỉ số rung lắc quanh vùng kháng cự.

Yếu tố bên ngoài hỗ trợ phần nào khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, giúp giá dầu dịu lại và cải thiện tâm lý trên các thị trường châu Á. Chỉ số VN30 đang tích lũy trên hỗ trợ quanh 1.940 điểm với kháng cự gần 1.980 điểm, và sẽ là tham chiếu quan trọng cho xu hướng chung trong tuần.

Ngân hàng và bất động sản dẫn dắt, chứng khoán và công nghệ chờ dòng tiền

Nhóm ngân hàng giữ vai trò quyết định hướng đi của chỉ số nhưng vẫn phân hóa. Tuần trước, LPB và STB dẫn dắt chiều tăng trong khi BID, VPB và MBB tạo sức ép. Phương án nới trần sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đang lấy ý kiến có thể mở thêm dư địa tín dụng và hỗ trợ định giá nhóm tài chính, song lực cầu giá cao tại nhóm dẫn dắt cần cải thiện rõ hơn để chỉ số bứt qua vùng 1.830 đến 1.840 điểm.

Bất động sản tiếp tục dựa vào nhóm Vingroup. Đà tăng của VIC và VHM sau thông tin cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60% của Vinhomes cùng phương án thưởng cổ phiếu 1:1 sẽ quyết định khả năng giữ nhịp của chỉ số. Phần còn lại của ngành vẫn phân hóa khi NVL, VRE và KBC chịu áp lực, nên rủi ro tập trung ở vài mã trụ và khả năng chốt lời luôn hiện hữu.

Nhóm chứng khoán hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng nâng hạng và thanh khoản, nhưng giao dịch kém sắc trong tuần trước với SSI, VIX, SHS và VND cùng giảm. Một số mã giữ điểm sáng như CTS, VCI và TCX. Dư nợ ký quỹ cao vừa tạo dư địa đòn bẩy vừa tiềm ẩn rủi ro, nên dòng tiền nhóm này nhiều khả năng phân hóa theo từng cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Nhóm công nghệ cần thêm thời gian cân bằng sau khi FPT chịu lực bán ròng từ khối ngoại. Diễn biến ngắn hạn còn thận trọng, song chủ đề chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng phục vụ nâng hạng vẫn là nền tảng dài hạn của nhóm. Nhà đầu tư có thể theo dõi tín hiệu tạo đáy ở cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trước khi dòng tiền quay lại.

Nhóm logistics và công nghiệp phân hóa khi hàng không như VJC và HVN nâng đỡ chỉ số, còn cảng biển như VSC chịu áp lực. Diễn biến nhóm phụ thuộc nhiều vào giá dầu và hoạt động thương mại toàn cầu. Nhóm bán lẻ và tiêu dùng tiếp tục thiếu động lực với MWG, MCH và PNJ giảm điểm, phản ánh sức cầu tại nhóm dẫn dắt phòng thủ chưa cải thiện.

Nâng hạng tháng 9 và hạ tầng số định hình kỳ vọng trung hạn

Động lực trung hạn rõ nhất đến từ lộ trình nâng hạng. FTSE Russell đã xác nhận đưa chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, hiệu lực từ thứ Hai ngày 21/9/2026, và phân bổ cổ phiếu vào các rổ chỉ số toàn cầu theo nhiều đợt từ tháng 9/2026 đến năm 2027.

Nền tảng cho quyết định trên là các cơ chế công nghệ và hạ tầng số. Thông tư 68/2024 cho phép công ty chứng khoán bảo lãnh thanh toán cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, xóa rào cản ký quỹ trước giao dịch. Hệ thống giao dịch KRX vận hành ổn định, trong khi mô hình đối tác bù trừ trung tâm hướng tới vận hành quý I/2027 và doanh nghiệp niêm yết tăng công bố thông tin bằng tiếng Anh từ năm 2026.

Với MSCI, tính đến tháng 5/2026 Việt Nam hoàn thành 10 trên 18 tiêu chí và tiệm cận 17 trên 18 tiêu chí định tính trong danh sách theo dõi. Khi tiến trình nâng hạng tiến gần đích, dòng vốn từ các quỹ mô phỏng chỉ số có thể chảy vào từ tháng 9, tạo lực đỡ cho thanh khoản, định giá và các nhóm hưởng lợi như ngân hàng, chứng khoán và vốn hóa lớn. Giới phân tích ước tính quy mô vốn thụ động đổ vào thị trường sau nâng hạng đạt hàng tỷ USD, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Về chiến lược, nhà đầu tư có thể ưu tiên tích lũy cổ phiếu đầu ngành ở các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, đồng thời kiểm soát tỷ trọng đòn bẩy và theo dõi điểm đảo chiều của dòng vốn ngoại trước thời điểm nâng hạng. Chứng khoán Rồng Việt dự báo lợi nhuận toàn thị trường tăng 17 đến 23% trong năm, đủ sức đưa VN-Index hướng tới vùng 2.100 điểm trong trung hạn nếu dòng tiền cải thiện.

Tổng thể, tuần tới nhiều khả năng diễn ra trong biên độ 1.800 đến 1.850 điểm với trạng thái giằng co. Áp lực bán ròng của khối ngoại cùng dư nợ ký quỹ cao là yếu tố cần theo dõi sát, trong khi hạ tầng số và lộ trình nâng hạng tháng 9 giữ vai trò bệ đỡ cho thị trường vốn.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.