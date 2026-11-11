Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với tổng doanh thu hoạt động 1.002 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay của SHS lên 12.435,4 tỷ đồng, mức tăng 36,7% sau chín tháng.

Chiều ngược lại, lợi nhuận quý III của SHS còn 203,3 tỷ đồng, giảm 57,5%. Chi phí lãi vay trong quý lên 348,8 tỷ đồng, gấp 4,9 lần mức 71,7 tỷ đồng cùng kỳ và cao hơn cả 341,1 tỷ đồng tiền lãi SHS thu về từ cho vay.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, SHS cho biết mặt bằng lãi suất tăng kéo chi phí huy động vốn đi lên. SHS cũng nêu việc mở rộng cho vay ký quỹ, danh mục thu nhập cố định, phát triển môi giới và nâng cấp hạ tầng công nghệ. Số liệu thuyết minh cho thấy phần công nghệ có quy mô nhỏ hơn nhiều so với phần lãi vay.

Cho vay ký quỹ và hạ tầng công nghệ của SHS cùng mở rộng

Tổng doanh thu hoạt động quý III/2026 của SHS đạt 1.002 tỷ đồng, lãi từ cho vay đạt 341,1 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của SHS

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của SHS đạt 341,1 tỷ đồng trong quý III, tăng 33,3%. Tính chung chín tháng, nguồn thu từ cho vay đạt 929,8 tỷ đồng, cao hơn 73,3% so với 536,5 tỷ đồng cùng kỳ. Cổ tức và tiền lãi SHS thu từ danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ đạt 149,6 tỷ đồng, gấp 2,7 lần.

Quy mô tài sản của SHS tăng nhanh. Tổng tài sản cuối tháng 9 đạt 29.053,8 tỷ đồng, thêm 26,1% so với đầu năm, trong đó tiền lên 3.392,4 tỷ đồng từ mức 887,6 tỷ đồng. Lợi nhuận đã thực hiện trước thuế chín tháng đạt 1.850,4 tỷ đồng, tăng 64,1%. Số dư dự phòng phải thu khó đòi giảm từ 564,4 tỷ đồng xuống 519,6 tỷ đồng.

Về hạ tầng công nghệ, SHS mua thêm 21,1 tỷ đồng máy móc, thiết bị ngay trong quý III, đưa nguyên giá nhóm tài sản đó từ 46,95 tỷ đồng lên 68,03 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, gồm triển khai và nâng cấp phần mềm kinh doanh chứng khoán cùng thiết bị công nghệ, tăng từ 6,5 tỷ đồng đầu năm lên 16,6 tỷ đồng. Tiền chi mua sắm tài sản cố định của SHS chín tháng đạt 32,7 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Nhà đầu tư giao dịch qua SHS 298.622 tỷ đồng trong chín tháng, riêng cổ phiếu chiếm 173.275 tỷ đồng. Phần mềm SHS đang vận hành có nguyên giá 56,6 tỷ đồng, trong đó 28,3 tỷ đồng đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng, giá trị còn lại 16,9 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay vượt lãi cho vay kéo lợi nhuận quý III đi xuống

Rủi ro lớn nhất của SHS nằm ở cấu trúc vốn. Vay ngắn hạn của SHS tăng từ 8.220 tỷ đồng lên 14.788,3 tỷ đồng, tức thêm 79,9% sau chín tháng. Nợ phải trả của SHS đạt 16.532,4 tỷ đồng, bằng 1,32 lần vốn chủ sở hữu, trong khi đầu năm tỷ lệ tương ứng là 0,83 lần. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 4.051 tỷ đồng và SHS bù bằng 6.585,3 tỷ đồng tiền vay ròng.

Chi phí lãi vay quý III/2026 của SHS lên 348,8 tỷ đồng, cùng kỳ là 71,7 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của SHS

Chín tháng, SHS ghi nhận 710 tỷ đồng chi phí lãi vay, gấp 4,7 lần cùng kỳ. Đặt cạnh con số đó, khoản mua thiết bị công nghệ 21,1 tỷ đồng chỉ bằng khoảng 6% chi phí lãi vay của riêng quý III. Dữ kiện cho thấy mức giảm của lợi nhuận quý III chủ yếu đến từ chi phí vốn, phần đầu tư hạ tầng có tỷ trọng nhỏ.

Danh mục tự doanh của SHS là điểm thứ hai. Tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ có giá mua 8.680,7 tỷ đồng nhưng giá trị thị trường cuối quý là 8.357,8 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc 322,9 tỷ đồng. Đầu năm, danh mục cùng loại cao hơn giá gốc 907 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa thực hiện quý III của SHS âm 450,8 tỷ đồng, lũy kế chín tháng âm 1.229,9 tỷ đồng.

Trái phiếu chưa niêm yết trong danh mục của SHS tăng từ 3.152,3 tỷ đồng lên 4.349,9 tỷ đồng. Phần đánh giá lại tài sản tài chính sẵn sàng để bán giảm 551,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SHS lùi từ 12.602,3 tỷ đồng về 12.521,4 tỷ đồng dù SHS lãi sau thuế 510,9 tỷ đồng.

Mảng môi giới, lĩnh vực SHS cho biết đang phát triển song song với hạ tầng công nghệ, ghi nhận doanh thu 71,9 tỷ đồng, giảm 47,6% và thấp hơn chi phí môi giới 76 tỷ đồng. Theo SHS, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường quý III đạt 18.625 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 57,6% so với cùng kỳ.

Sau chín tháng, SHS có thêm 3.337,7 tỷ đồng dư nợ cho vay trong khi lợi nhuận sau thuế lũy kế giảm 54,5%, còn 510,9 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa quý III ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II, theo số liệu SHS dẫn trong văn bản giải trình.