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SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

Đình Tưởng
Đình Tưởng
10:34 | 11/11/2026
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SoftBank, Grab và PETROS công bố kế hoạch phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Malaysia, với vốn ban đầu dự kiến 1,85 tỷ USD.
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Ngày 9/11/2026, Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản, Grab Holdings Limited và Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) công bố các thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Malaysia. Các dự án dự kiến được triển khai tại bang Sarawak và khu vực bán đảo Malaysia, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1,85 tỷ USD.

Theo kế hoạch, SoftBank dự kiến đóng góp 1 tỷ USD, Grab 750 triệu USD và PETROS 100 triệu USD. Ba doanh nghiệp hướng tới mục tiêu dài hạn phát triển hạ tầng tính toán AI có công suất từ 5 GW trở lên, phục vụ nhu cầu xử lý dữ liệu và ứng dụng AI tại Malaysia cũng như các thị trường quốc tế.

Trong đó, dự án tại Sarawak có vốn đầu tư ban đầu dự kiến 1 tỷ USD. SoftBank đóng góp 800 triệu USD, còn Grab và PETROS mỗi bên góp 100 triệu USD. Tập đoàn Nhật Bản sẽ giữ vai trò dẫn dắt và nắm quyền kiểm soát dự án, trong khi Grab có quyền lựa chọn tăng tỷ lệ sở hữu ở những giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối tại một trung tâm dữ liệu. Ảnh: Malay Mail.
Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối tại một trung tâm dữ liệu. Ảnh: Malay Mail.

Tại bán đảo Malaysia, hai doanh nghiệp SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 850 triệu USD. Grab đóng góp 650 triệu USD và giữ vai trò dẫn dắt phát triển dự án, còn SoftBank tham gia với khoản vốn 200 triệu USD. Hai bên cũng sẽ tìm kiếm thêm các nhà đầu tư chiến lược để đáp ứng nhu cầu tài chính khi dự án mở rộng.

Thay vì giải ngân toàn bộ ngay từ đầu, các khoản đầu tư dự kiến được phân bổ theo tiến độ phát triển và việc ký kết hợp đồng với khách hàng. Nguồn vốn bổ sung có thể được huy động thông qua các nhà đầu tư bên ngoài hoặc những khoản tài trợ ở cấp dự án, qua đó giảm áp lực tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp tham gia.

Đáng chú ý, hồ sơ Form 6-K do Grab gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy các thỏa thuận đã đặt ra những nghĩa vụ ràng buộc liên quan đến phát triển dự án và tài trợ vốn. Tuy nhiên, các điều khoản vận hành liên doanh và kế hoạch đầu tư cụ thể vẫn phải chờ hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng cùng các điều kiện liên quan.

Điều này đồng nghĩa khoản 1,85 tỷ USD mới là quy mô vốn đầu tư ban đầu dự kiến, chưa phải số tiền đã giải ngân. Tương tự, mục tiêu công suất từ 5 GW trở lên phản ánh định hướng phát triển dài hạn, không phải năng lực hạ tầng đã được xây dựng hoặc đưa vào khai thác.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, khả năng thu hút khách hàng được xem là yếu tố quan trọng đối với tiến độ triển khai. SoftBank và Grab dự kiến hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác quốc tế để mở rộng hoạt động kinh doanh hạ tầng AI.

Về công nghệ, các cơ sở dự kiến áp dụng thiết kế tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng nước và giảm áp lực lên hệ thống điện địa phương. Việc phát triển dự án cũng được định hướng phù hợp với chính sách năng lượng tái tạo và mục tiêu xây dựng Malaysia thành trung tâm AI của khu vực.

Sự tham gia của PETROS, doanh nghiệp năng lượng tại Sarawak, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn cung điện đối với các dự án hạ tầng tính toán quy mô lớn. Khi nhu cầu vận hành hệ thống AI tăng mạnh, khả năng bảo đảm nguồn năng lượng ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hiệu quả đầu tư.

Kế hoạch hợp tác giữa SoftBank và Grab cũng phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hạ tầng AI, thay vì chỉ tập trung vào phần mềm và dịch vụ số. Tuy nhiên, để hiện thực hóa quy mô đầu tư hàng tỷ USD, các bên vẫn cần hoàn tất thỏa thuận, thu xếp nguồn vốn, bảo đảm điện năng và ký được những hợp đồng khách hàng đủ lớn.

SoftBank Grab PETROS AI Malaysia hạ tầng trí tuệ nhân tạo trung tâm dữ liệu AI đầu tư 1 85 tỷ USD Sarawak

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
Trang sức 99.9 13,230 ▼130K 13,830 ▼130K
Trang sức 99.99 13,240 ▼130K 13,840 ▼130K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼14K 13,952 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼14K 13,953 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,353 ▼14K 1,393 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,353 ▼14K 1,394 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,336 ▲1201K 1,383 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,931 ▼1386K 136,931 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,085 ▼1050K 103,885 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,403 ▼953K 94,203 ▼953K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,721 ▼855K 84,521 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,987 ▼816K 80,787 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,027 ▼584K 57,827 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
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Cập nhật: 11/11/2026 11:45

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Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

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Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

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Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Xe và phương tiện

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Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026