Thị trường chứng khoán Việt Nam khép phiên 16/6 tại 1.807,94 điểm, tăng 0,48% và lấy lại mốc tâm lý 1.800 điểm cùng đường MA100 ngày. Diễn biến mở ra một phiên 17/6 mà yếu tố thanh khoản sẽ quyết định khả năng chinh phục vùng kháng cự gần.

Chuỗi phiên gần đây cho thấy thị trường đang dò tìm điểm cân bằng sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp. Sau khi lùi sát vùng 1.775 điểm, chỉ số đã hồi phục hai phiên liên tiếp nhờ lực cầu bắt đáy, tín hiệu cho thấy áp lực cung tại vùng thấp đang vơi dần.

Bối cảnh quốc tế nghiêng về hướng hỗ trợ. Thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran giúp giá dầu hạ nhiệt và làm dịu lo ngại lạm phát, trong khi chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử với Dow Jones tăng 0,92% và Nasdaq tăng 3% trong phiên gần nhất.

Thị trường cũng chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất lên tới hơn 98%, giúp giảm áp lực tỷ giá. Sáng 16/6, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.165 đồng mỗi USD.

Cơ sở cho kịch bản hồi phục của VN-Index

Việc VN-Index đóng cửa trên đường MA100 ngày và mốc 1.800 điểm mang ý nghĩa kỹ thuật tích cực. Khi chỉ số giữ vững nền giá hiện tại, dư địa hướng tới kháng cự 1.820 điểm và xa hơn là 1.835 điểm sẽ rộng mở hơn trong các phiên kế tiếp.

Chứng khoán TPS cho rằng thị trường đang đứng trước cơ hội kết thúc pha điều chỉnh ngắn hạn sau khi hoàn tất quá trình tìm điểm cân bằng, và chỉ số có thể quay lại quỹ đạo tăng nếu dòng tiền tiếp tục cải thiện.

Chứng khoán Vietcombank giữ quan điểm tích cực về xác suất phục hồi ngắn hạn. Nhóm phân tích cho biết chỉ báo RSI xuất hiện phân kỳ dương tại đáy, đồng thời histogram tăng trở lại, phản ánh dòng tiền mua dần quay lại thị trường.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá chỉ số đang củng cố vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.780 đến 1.790 điểm và kỳ vọng VN-Index hồi phục lên vùng 1.830 điểm trong các phiên tới, khi độ rộng thị trường cải thiện và các chỉ báo động lượng phát tín hiệu đi lên.

Chứng khoán Bảo Việt nhận định chỉ số có thể thử thách lại vùng kháng cự quanh đường MA50, tương ứng ngưỡng 1.835 điểm. Diễn biến tích cực từ Trung Đông đóng vai trò yếu tố hỗ trợ, dù đà tăng nhiều khả năng đi kèm sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Diễn biến phiên 16/6 cho thấy dòng tiền ưu tiên nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, với 94 mã trên sàn HoSE tăng hơn 1%. Nếu xu hướng luân chuyển duy trì, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn sẽ trải rộng ra ngoài nhóm trụ, đặc biệt ở chứng khoán và bất động sản vốn hóa vừa.

Chứng khoán hôm nay 16/6: VN-Index vượt 1.800 điểm, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ Chứng khoán hôm nay 16/6 ghi nhận VN-Index vượt mốc 1.800 điểm và đường MA100 ngày khi cổ phiếu chứng khoán bùng nổ, còn dòng ...

Rủi ro phân hóa và áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu

Bên cạnh kỳ vọng hồi phục, không ít công ty chứng khoán giữ quan điểm thận trọng. Chứng khoán Thiên Việt lưu ý áp lực bán vẫn hiện diện tại vùng giá cao và chỉ số cần thêm phiên xác nhận trước khi khẳng định một xu hướng tăng bền vững.

Thanh khoản tiếp tục là biến số then chốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên 16/6 vẫn giảm 15,5% so với phiên liền trước, còn tỷ trọng giao dịch của rổ VN30 rơi xuống mức thấp nhất 5 tuần. Khi dòng tiền lớn chưa nhập cuộc, một nhịp tăng bền vững vẫn còn bỏ ngỏ.

Giám đốc phân tích Chứng khoán ACB khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giữ tiền mặt và chỉ giải ngân tại các vùng định giá hấp dẫn. Phần tiền mặt có thể phân bổ sang tiền gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi để tối ưu hiệu quả trong giai đoạn chờ đợi.

Khối ngoại là yếu tố tích cực cần theo dõi. Lực bán ròng trên sàn HoSE đã thu hẹp về cuối phiên 16/6, với HPG được mua ròng mạnh cùng lực mua ở NLG, PNJ, TCX, SSI và POW, cho thấy dòng vốn ngoại bắt đầu trở lại một số cổ phiếu đầu ngành.

Nhóm ngành tâm điểm trong phiên 17/6

Bảng điện tử chứng khoán phiên 16/6 với VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Nhóm tài chính ngân hàng sẽ quyết định xu hướng chỉ số. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, chỉ cần nhóm chuyển từ trạng thái phân hóa sang đồng thuận tăng, VN-Index có thêm dư địa chinh phục vùng 1.820 điểm. Nhà đầu tư nên quan sát VCB, BID, TCB và MBB.

Nhóm chứng khoán và bán lẻ duy trì sức hấp dẫn nhờ dòng tiền luân chuyển. Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đã có tín hiệu bật tăng sau nhịp đi ngang, thuộc các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ. SSI, TCX, FRT và PNJ là những mã đáng theo dõi.

Nhóm bất động sản phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu Vingroup và đà lan tỏa của nhóm vốn hóa vừa. Nếu VIC và VHM giữ sắc xanh, dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến NLG, KDH, DXG và các mã bất động sản khu công nghiệp đã khởi sắc trong phiên gần nhất.

Câu chuyện nâng hạng thị trường đang trở thành động lực dài hạn. Nghị quyết 10-NQ/TW đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nâng hạng MSCI trước năm 2030, mở ra triển vọng cho nhóm chứng khoán, ngân hàng và công nghệ thông tin gắn với hạ tầng số.

Cổ phiếu công nghệ thông tin như FPT vẫn là tâm điểm dài hạn dù điều chỉnh trong phiên gần nhất. Dòng tiền có thể quay lại nhóm khi thị trường ổn định, nhờ triển vọng từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng dữ liệu mà nền kinh tế đang ưu tiên phát triển.

Nhóm logistics và cảng biển đáng chú ý khi giá dầu hạ nhiệt giúp giảm chi phí vận hành. Các doanh nghiệp vận tải biển và khai thác cảng có thể cải thiện biên lợi nhuận nếu thương mại toàn cầu bớt căng thẳng và sản lượng hàng hóa qua cảng duy trì đà tăng.

Tổng thể, phiên 17/6 mang sắc thái thận trọng lạc quan. VN-Index có cơ hội tiến tới vùng 1.820 đến 1.835 điểm nếu giữ vững mốc 1.800 và thanh khoản cải thiện, song nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế đòn bẩy và chờ tín hiệu dòng tiền rõ ràng hơn trước khi nâng tỷ trọng cổ phiếu.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.