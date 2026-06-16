Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 16/6 với tâm thế dè dặt sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Sắc xanh phủ rộng ngay đầu phiên, có thời điểm VN-Index tăng gần 10 điểm và vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Áp lực chốt lời trong phiên sáng kéo chỉ số chững lại, nhưng lực cầu quay lại buổi chiều giúp thị trường đi lên. VN-Index đóng cửa tại 1.807,94 điểm, tăng 8,63 điểm, tương đương 0,48%. Chỉ số mở cửa ở 1.808,56 điểm, cao nhất 1.811,59 điểm và thấp nhất 1.799,86 điểm.

Điểm tích cực là chỉ số vượt lên trên đường trung bình động MA100 ngày và đứng vững trên mốc 1.800 điểm. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 179 mã tăng so với 109 mã giảm, cải thiện rõ so với buổi sáng.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ của phiên. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả phiên giảm 15,5% so với phiên liền trước, dù buổi chiều cải thiện gần 47%. Rổ VN30 chỉ chiếm 48,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, mức thấp nhất 5 tuần.

Chứng khoán thế giới tạo nền tâm lý tích cực cho phiên. Phố Wall lập đỉnh lịch sử trong phiên liền trước với Dow Jones tăng 0,92% và Nasdaq tăng 3%, sau khi nhà đầu tư đón nhận thông tin Mỹ và Iran tiến tới chấm dứt xung đột tại Vùng Vịnh.

Bảng điện tử chứng khoán hôm nay 16/6 với VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Cổ phiếu chứng khoán bùng nổ, dòng tiền dồn vào nhóm vừa và nhỏ

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm với sắc xanh lan tỏa đều khắp. EVS, BSI, CTS, APG và FTS đóng cửa ở giá trần, trong khi MBS tăng 4,5%, VPX tăng 3,31%, VND tăng 3,11% và TCX tăng 6,75%.

Xét theo thanh khoản, VIX dẫn đầu với 767,1 tỷ đồng và tăng 2,27%, SSI khớp 637,1 tỷ đồng và tăng 2,03%, VND khớp 392,5 tỷ đồng. Mặt bằng giá thấp sau nhiều tháng tích lũy giúp nhóm hút dòng tiền khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt.

Dòng tiền nóng dịch chuyển mạnh sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Toàn sàn HoSE có 94 mã tăng từ 1% trở lên, đóng góp 40,3% thanh khoản, trong khi rổ VN30 chỉ có 15 mã tăng. POW, NLG, NVL, PNJ, DXG, KDH, PET, FRT, HCM, PDR và HVN đều giao dịch trên trăm tỷ đồng.

Nhóm bán lẻ và phân phối phân hóa rõ. PET tăng 6,05% lên vùng giá cao, FRT tăng 5,74% và PNJ tăng 4,92%, trong khi MWG đứng giá tham chiếu và DGW giảm 2,74%. PNJ vừa lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á.

Hàng không là điểm sáng khi HVN tăng trần 6,86% và có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Trên sàn HNX, cổ phiếu Thaiholdings tiếp tục tăng trần và giữ vai trò đầu tàu, góp phần cải thiện tâm lý chung của thị trường.

Nhóm bảo hiểm và hàng hóa công nghiệp cũng góp thêm sắc xanh. BHI tăng kịch biên độ hơn 11%, BVH tăng 1,07%, cùng MIG và PRE giữ giá tích cực. Ở nhóm công nghiệp, GEX, VGC và VCG đồng loạt tăng giá, hỗ trợ độ rộng thị trường nghiêng về bên mua.

Ngân hàng và trụ Vingroup giữ nhịp, bất động sản midcap khởi sắc

Nhóm cổ phiếu trụ đóng vai trò giữ nhịp cho chỉ số. VIC tăng 0,73% và VHM tăng 0,29%, đủ để giảm áp lực so với chuỗi phiên bán mạnh trước đó. Các trụ ngân hàng VCB, BID, TCB và VPB cùng giữ sắc xanh, dù biên độ tăng khiêm tốn.

Nhóm tài chính ngân hàng phân hóa rõ rệt. VCB tăng 0,32%, BID tăng 0,72% và HDB tăng 0,2%, trong khi ACB giảm 1,98%, MSB giảm 1,95%, STB giảm 0,7% và MBB giảm 0,4%. Sự thiếu đồng thuận khiến nhóm trụ chưa thể tạo lực kéo mạnh cho VN-Index.

Cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa khởi sắc trên diện rộng. NLG tăng 6,67%, CEO tăng 1,96%, KDH tăng 1,94%, DXG tăng 1,92%, NVL tăng 1,89%, PDR tăng 1,66% và DIG tăng 1,58%. Dòng tiền lan tỏa cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng vào chu kỳ phục hồi của thị trường địa ốc.

Ở chiều ngược lại, nhóm nguyên vật liệu chịu áp lực chốt lời. HPG giảm 0,62% xuống vùng 24.300 đồng và DCM giảm 1,88%. Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng kém sắc với MSN giảm 1,11%, SAB giảm 1,24% và VNM giảm 1,01%.

Công nghệ, năng lượng và logistics đan xen, khối ngoại thu hẹp bán ròng

Nhóm dầu khí và năng lượng diễn biến trái chiều sau khi giá dầu thế giới lao dốc gần 5%. BSR tăng 1,13% và PVS tăng 1,07% nhờ lực cầu bắt đáy, trong khi GAS giảm 0,97% và PLX giảm 0,65%. Thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz làm dịu lo ngại nguồn cung toàn cầu.

Nhóm công nghệ thông tin chịu áp lực điều chỉnh khi FPT giảm 0,54%. Diễn biến cho thấy dòng tiền tạm rút khỏi cổ phiếu vốn hóa lớn để tìm cơ hội ở nhóm vừa và nhỏ, dù câu chuyện chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu vẫn là động lực dài hạn của ngành.

Nhóm logistics và vận tải biển thu hút sự chú ý. CII tăng 3,14% ở mảng hạ tầng, còn GMD giữ giá tham chiếu. Giá dầu hạ nhiệt mở ra dư địa cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp vận tải biển và khai thác cảng nếu sản lượng hàng hóa duy trì đà tăng.

Khối ngoại thu hẹp mạnh đà bán ròng về cuối phiên. Vị thế ròng trên sàn HoSE chỉ còn âm 33,8 tỷ đồng so với mức âm 336,1 tỷ đồng của phiên sáng. HPG được mua ròng 124,8 tỷ đồng, cùng lực mua ở NLG, PNJ, TCX, SSI và POW.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.165 đồng mỗi USD, còn chỉ số DXY dao động quanh 99,5 điểm. Giá vàng và bạc thế giới cùng tăng khoảng 3% sau tin tức địa chính trị, phản ánh dòng tiền vẫn tìm kênh trú ẩn song song với chứng khoán.

Về kỹ thuật, việc VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm và vượt MA100 ngày củng cố tín hiệu cân bằng sau bốn tuần điều chỉnh. Tuy nhiên, thanh khoản chung còn thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn chờ thêm xác nhận trước khi giải ngân quy mô lớn.

Ở góc độ chính sách, thị trường đón nhận thông tin tích cực từ Nghị quyết 10-NQ/TW đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nâng hạng MSCI trước năm 2030. Triển vọng nâng hạng tiếp thêm kỳ vọng cho nhóm chứng khoán, ngân hàng và hạ tầng số trong trung và dài hạn.