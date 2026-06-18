Sau phiên rung lắc ngày 17/6, thị trường chứng khoán bước vào ngày giao dịch 18/6 với nhiều biến số quan trọng đan xen. Bên cạnh trạng thái phục hồi kỹ thuật vừa được củng cố nhờ thanh khoản cải thiện, nhà đầu tư còn phải tính tới phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6 và kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Phần lớn công ty chứng khoán cho rằng phiên giảm điểm vừa qua chưa làm thay đổi xu hướng phục hồi kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, song nhấn mạnh thị trường cần thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng trước khi khẳng định một nhịp tăng bền vững.

Nền tảng kỹ thuật và vùng điểm cần quan sát

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm và đang tích lũy quanh đường trung bình động SMA 100. Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng chỉ số tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.820-1.830 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng, thị trường cần xuất hiện các phiên bứt phá với thanh khoản tăng mạnh và lan tỏa.

Theo Chứng khoán SHS, VN-Index hiện vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh hình thành từ vùng đỉnh tháng 5/2026, nhưng nhiều cổ phiếu đã vượt qua xu hướng giảm ngắn hạn và bước vào giai đoạn phục hồi. Diễn biến đó giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa đã tích lũy đủ lâu.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán BSC cho rằng chỉ số đang tích lũy quanh mốc 1.800 điểm với thanh khoản tuy cải thiện nhưng chưa thực sự bùng nổ, do đó vẫn tiềm ẩn nguy cơ bẫy tăng giá trong ngắn hạn. Với rổ VN30, vùng hỗ trợ mạnh nằm quanh 1.940 điểm và kháng cự gần 1.980 điểm tiếp tục là biên độ vận động chính, quyết định khả năng dẫn dắt của nhóm bluechip.

Nhóm ngành tâm điểm trong phiên 18/6

Tài chính ngân hàng được dự báo tiếp tục giữ vai trò trú ẩn của dòng tiền. Tỷ trọng phân bổ vốn vào nhóm cổ phiếu vua duy trì ở mức cao trong nhiều tuần gần đây, giúp ổn định chỉ số mỗi khi thị trường rung lắc, dù dư địa tăng giá ngắn hạn còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của toàn nhóm.

Cổ phiếu chứng khoán nhiều khả năng vẫn thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện nâng hạng thị trường mới nổi theo tiêu chí FTSE dự kiến trong tháng 9/2026, cùng các thông tin hỗ trợ riêng như SSI nâng vốn điều lệ và triển khai mô hình Global Broker. Đây là nhóm có độ nhạy cao với thanh khoản, do đó thường phản ứng sớm khi dòng tiền quay lại.

Nhóm bán lẻ, cảng biển và logistics cũng nằm trong tầm ngắm sau khi các mã PET, VSC bứt tốc ở phiên liền trước, phản ánh kỳ vọng vào sức mua phục hồi và hoạt động xuất nhập khẩu. Với bất động sản, diễn biến của chỉ số phụ thuộc lớn vào nhóm Vingroup, trong đó VIC đang kiểm định lại vùng kháng cự quanh đường MA50 ngày, nên cần theo dõi sát phản ứng của dòng tiền tại vùng giá hiện tại.

Riêng nhóm công nghệ, cổ phiếu đầu ngành FPT vừa điều chỉnh và chịu lực bán ròng của khối ngoại, do đó cần thêm thời gian cân bằng. Ở bình diện vĩ mô, định hướng phát triển kinh tế dựa trên động lực công nghệ và chuyển đổi số tại các đô thị lớn vẫn là yếu tố hỗ trợ trung hạn cho nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin niêm yết.

Các yếu tố cần theo dõi và khuyến nghị quản trị rủi ro

Yếu tố nội tại đáng lưu ý nhất trong phiên 18/6 là kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6. Các phiên đáo hạn phái sinh thường kéo theo biến động mạnh ở đợt khớp lệnh định kỳ cuối phiên, khi chênh lệch giữa giá phái sinh và chỉ số cơ sở được thu hẹp, vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng với những nhịp rung lắc bất thường.

Trên bình diện quốc tế, quyết định lãi suất của Fed là tâm điểm được giới đầu tư toàn cầu chờ đợi. Đồng USD mạnh lên khiến tỷ giá trung tâm trong nước lập đỉnh chín tháng, tạo thêm áp lực cho hoạt động của khối ngoại. Thực tế, nhà đầu tư nước ngoài đã duy trì trạng thái bán ròng nhiều phiên, cộng thêm hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF trong giai đoạn giữa tháng 6 có thể tiếp tục ảnh hưởng tới cung cầu một số mã trụ.

Từ những yếu tố trên, phần lớn công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng nóng và ưu tiên giải ngân với tỷ trọng vừa phải vào những nhóm ngành thu hút dòng tiền như ngân hàng, chứng khoán và xây dựng. Việc cơ cấu danh mục nên tập trung vào các cổ phiếu đã tích lũy đủ lâu, có nền tảng cơ bản tốt và sức mạnh giá cải thiện hơn mặt bằng chung.

Bên cạnh các yếu tố ngắn hạn, câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn là điểm tựa trung hạn cho tâm lý nhà đầu tư. Khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn của các tổ chức đầu tư ngày càng coi trọng chất lượng quản trị, tính minh bạch thông tin và chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp niêm yết. Đây là nền tảng giúp thanh khoản dần ổn định trở lại sau giai đoạn giao dịch thận trọng.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.