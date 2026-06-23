VN-Index tăng phiên thứ hai nhờ VIC và ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 23/6 nối dài nhịp hồi phục sang phiên thứ hai liên tiếp, song diễn biến phân hóa ngày càng rõ. Đóng cửa, VN-Index tăng 11,13 điểm, tương đương 0,60%, lên 1.869,04 điểm. Sàn HOSE chỉ có 99 mã tăng so với 210 mã giảm, cho thấy sắc đỏ áp đảo gấp hơn hai lần dù chỉ số vẫn đi lên nhờ vài mã trụ.

Diễn biến trong phiên khá giằng co. Sau thông tin riêng về cổ phiếu LPB liên quan giao dịch của ông Phạm Nhật Vượng, lực kéo từ VIC giúp VN-Index có lúc vượt 1.885 điểm vào đầu phiên chiều. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa trung bình khiến chỉ số hạ về vùng 1.865 điểm trước khi bật nhẹ ở những phút cuối.

Hai sàn còn lại diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng 5,32 điểm, tương đương 1,66%, lên 326,38 điểm nhờ lực đỡ của cổ phiếu lớn THD. Ngược lại, UpCoM-Index giảm 0,33 điểm, tương đương 0,26%, về 127,43 điểm. Thanh khoản toàn sàn HOSE vọt lên mức cao nhất năm tuần với hơn 945,4 triệu đơn vị, giá trị 30.989 tỷ đồng, song phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận với hơn 250,7 triệu đơn vị, trị giá 11.937 tỷ đồng, nên giá trị khớp lệnh thực tế chỉ quanh 19.050 tỷ đồng.

Bộ ba dẫn dắt phản ánh rõ vai trò của nhóm trụ. Cổ phiếu VIC tăng 4,2% lên 229.000 đồng và một mình đóng góp gần 16 điểm cho VN-Index. Tại nhóm ngân hàng, LPB giữ mức giá trần với biên độ 6,9% lên 52.600 đồng, còn dư mua trần hơn 3,6 triệu đơn vị. Cổ phiếu TCB có lúc chạm trần rồi đóng cửa tăng 3,7% lên 32.050 đồng, khớp 28,2 triệu đơn vị, kéo theo đa số mã ngân hàng giữ sắc xanh dù mức tăng phần lớn khiêm tốn.

Bảng điện tử VN-Index phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/6

Dòng tiền phân hóa, áp lực chốt lời lan rộng nhiều nhóm ngành

Trái với sắc xanh của nhóm trụ, áp lực bán bao phủ phần lớn bảng điện. Nhóm dầu khí PLX, GAS, BSR cùng GVR và VRE dẫn đầu đà giảm với biên độ từ 2,5% đến gần 5%, trong khi HPG, SSI, VJC và MWG cũng lùi bước. Diễn biến đó cho thấy dòng tiền tập trung vào số ít cổ phiếu thay vì lan tỏa đều ra thị trường.

Nhiều mã vừa và nhỏ chịu sức ép chốt lời mạnh. Cổ phiếu PET giảm sàn 6,9% xuống 51.200 đồng, LDG giảm 6,8% xuống 3.270 đồng, còn NVL mất 5% xuống 12.300 đồng với thanh khoản hơn 21,2 triệu đơn vị. Các mã thuộc nhóm nhựa, phân bón, vận tải, bán lẻ và bất động sản như DCM, BMP, NLG, CII, DGW, PVD, DXG đồng loạt giảm từ 3% đến 4%.

Nhóm chứng khoán phân hóa rõ nét. Trên sàn HOSE, TVS và VNE đóng cửa ở mức giá trần, song trên sàn HNX, các mã SHS, MBS lại giảm điểm cùng CEO, PVS và IDC, kéo lùi chỉ số. Cổ phiếu lớn THD dù đánh mất sắc tím vẫn tăng mạnh 9,8% lên 197.600 đồng. Nhóm bán lẻ và logistics tiếp tục trầm lắng, trong khi cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán nối tiếp xu hướng kém tích cực của thị trường Mỹ.

Khối ngoại mua ròng đột biến và góc nhìn chuyển đổi số

Giao dịch của khối ngoại là tâm điểm phiên 23/6. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.641 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng sàn HOSE đạt 1.733 tỷ đồng, nhưng dòng vốn dồn đột biến vào VIC với giá trị khoảng 2.700 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận. Nếu loại trừ giao dịch tại VIC, khối ngoại thực tế vẫn bán ròng, với áp lực rút vốn ở HPG, TCB, MWG, MBB và MSN, trong khi mua thêm LPB, BID, ACB và VPB.

Yếu tố chính sách tạo lực đỡ cho nhóm ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22, trong đó nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, áp dụng từ ngày 1/7. Quy định mới mở thêm dư địa cấp vốn cho những dự án hạ tầng và sản xuất kéo dài, qua đó hỗ trợ tâm lý cho cổ phiếu ngành.

Xu hướng chuyển đổi số tiếp tục len vào nhịp vận động của thị trường. Trong ngày 23/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký biên bản phối hợp nhằm hoàn thiện hạ tầng vận hành sàn giao dịch carbon, một hướng đi gắn với dữ liệu và giao dịch số. Cùng lúc, VNDirect đăng ký tham gia thị trường carbon trong nước, còn câu chuyện nâng hạng thị trường gắn chặt với việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch và thanh toán số.

Bối cảnh quốc tế giúp tô đậm sắc thái riêng của chứng khoán Việt Nam. Trong khi nhiều thị trường châu Á chìm trong sắc đỏ, VN-Index vẫn giữ được đà đi lên nhờ nhóm trụ. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G7000 tăng 0,33% lên 1.991,4 điểm, phản ánh kỳ vọng thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số cơ sở tiến gần vùng cản và dòng tiền khớp lệnh chưa thực sự bùng nổ về quy mô.