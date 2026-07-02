Chứng khoán hôm nay 1/7: VN-Index tăng 7,2 điểm, công nghệ và năng lượng dẫn dắt

Cổ phiếu công nghệ và viễn thông kéo chỉ số

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở màn quý III/2026 bằng một phiên tăng điểm nhưng phân hóa sâu. VN-Index đóng cửa ngày 1/7 tại 1.867,21 điểm, tăng 7,2 điểm tương đương 0,39% so với phiên trước. Sàn HoSE ghi nhận 195 mã tăng, 121 mã giảm và 58 mã đứng giá, cho thấy sắc xanh chiếm ưu thế dù biên độ chung của chỉ số ở mức thấp.

Thanh khoản cải thiện so với phiên liền trước. Khối lượng giao dịch toàn sàn HoSE đạt hơn 615 triệu cổ phiếu, trong đó khớp lệnh gần 491,3 triệu đơn vị và thỏa thuận hơn 123,7 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch ở mức 17.183,8 tỷ đồng. Rổ VN30 diễn biến tích cực hơn chỉ số chung với 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã tham chiếu, đưa VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm.

Điểm nhấn của phiên đến từ nhóm công nghệ, phù hợp với dòng chảy chuyển đổi số đang định hình lại cơ cấu dòng tiền trên thị trường. Chỉ số nhóm công nghệ tăng 1,93%, trong đó FPT là tâm điểm khi cộng thêm 3,85% cùng thanh khoản hơn 11,6 triệu cổ phiếu. Các mã cùng nhóm cũng giữ sắc xanh khi HPT tăng 3,57%, TTN tăng 2,19%, CMG tăng 1,48% và ELC tăng 0,88%.

Diễn biến VN-Index phiên 1/7 với cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn dắt

Nhóm viễn thông đồng pha với công nghệ khi chỉ số ngành cộng 1,98%. Cổ phiếu VGI tăng 1,93% còn FOX tăng 2,43%, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào mảng hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Sự vận động cùng chiều của hai nhóm này cho thấy dòng tiền đang tìm đến các doanh nghiệp gắn với nền kinh tế số thay vì chỉ xoay quanh nhóm vốn hóa lớn truyền thống.

Ở mảng năng lượng, nhóm dầu khí trở thành lực kéo mạnh nhất toàn thị trường với mức tăng 3,64%. Cổ phiếu BSR có thời điểm chạm giá trần trước khi thu hẹp về mức tăng 5,38%, đóng cửa tại 25.450 đồng với thanh khoản hơn 11,7 triệu đơn vị. Cùng chiều, OIL tăng 2,27%, PVC tăng 2,36%, PVS tăng 2,10%, PVD tăng 1,98% và PLX tăng 1,35%, tạo mặt bằng giá tích cực cho toàn nhóm.

Ngân hàng chứng khoán giữ nhịp, bất động sản điều chỉnh

Nhóm tài chính tăng 1,21% và tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số. Ở mảng ngân hàng, nhiều mã vốn hóa lớn duy trì sắc xanh trên 1% như BID, CTG, TCB, VPB, MBB, HDB, VIB và OCB. Riêng VPB thu hút chú ý sau thông tin ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 1,44 tỷ USD, trong khi TPB tăng 1,53% và MSB tăng 1,25%.

Nhóm chứng khoán vận động cùng chiều với ngân hàng khi SSI, HCM và VCI đều tăng trên 1%. Dòng tiền quay lại nhóm này phù hợp với kỳ vọng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và câu chuyện nâng hạng thị trường vốn được nhắc tới nhiều trong nửa cuối năm. Đây cũng là hai nhóm ngành được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị ưu tiên nắm giữ ở giai đoạn hiện tại.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất với mức mất 1,22%. Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup gây sức ép lớn khi VHM giảm 2,04%, VIC mất hơn 1,3% và VRE giảm 0,7%, lấy đi khoảng 8 điểm của chỉ số chung. Chỉ số nhóm bất động sản lùi về 151,19 điểm, giảm 1,87 điểm so với phiên trước.

Dù vậy, sắc xanh vẫn hiện diện ở nhiều mã địa ốc vừa và nhỏ. NLG tăng 2,1%, CEO tăng 1,36%, KDH tăng 1,16% và NVL tăng 1,21%, trong khi NRC và LHG cùng tăng trên 2%. Toàn nhóm bất động sản ghi nhận 2 mã tăng trần và 41 mã tăng giá, cho thấy sự phân hóa rõ giữa cổ phiếu trụ và nhóm vốn hóa nhỏ. Ở nhóm khu công nghiệp, KBC giảm 2,3% do áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng giá.

Khối ngoại mua ròng, thanh khoản cải thiện

Giao dịch của khối ngoại là điểm sáng tâm lý trong phiên. Sau chuỗi bán ròng quyết liệt lên tới 48,3 nghìn tỷ đồng trong quý II, nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng hơn 354 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tín hiệu này cho thấy áp lực tái cơ cấu danh mục cuối quý đã vơi bớt, mở đường để dòng tiền nội tự tin hơn khi hấp thụ lượng hàng của nhóm bluechip.

Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 1,39%, dẫn dắt bởi MCH khi cổ phiếu này cộng 5% lên 140.700 đồng sau thông tin có thể được bổ sung vào rổ VN30 trong kỳ cơ cấu quý III. Ở mảng công nghiệp và logistics, diễn biến phân hóa khi VCG, HHV, PVT và CII tăng nhẹ, còn GEX giảm 1,11% và PC1 giảm 2,6% do áp lực điều chỉnh.

Ở nhóm bán lẻ, MWG tiếp tục nhận quan điểm khả quan từ giới phân tích nhờ kỳ vọng vào lộ trình niêm yết riêng lẻ chuỗi Điện Máy Xanh lên sàn HoSE. Masan cũng được nhiều công ty chứng khoán duy trì đánh giá tích cực về triển vọng doanh thu và lợi nhuận quý II, qua đó hỗ trợ tâm lý cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng vốn hóa lớn trong phiên.

Nhóm logistics và vận tải giao dịch ổn định khi PVT giữ sắc xanh cùng đà tăng của cổ phiếu dầu khí. Cổ phiếu NCT của doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa hàng không thu hút chú ý sau kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 80% dự kiến thực hiện trong tháng 8, phản ánh sức khỏe tài chính ổn định của nhóm hạ tầng phục vụ thương mại và xuất nhập khẩu.

Bức tranh phiên đầu quý III kế thừa trạng thái phân hóa của quý II. Thị trường khép lại quý II tại vùng 1.860 điểm, tăng 11,08% so với quý I và 4,23% so với cuối năm 2025. Tổng vốn hóa toàn thị trường quanh 422 tỷ USD, tương đương khoảng 82% GDP năm 2025, trong đó riêng nhóm Vingroup chiếm khoảng 24,1%, khiến biến động của các mã trụ tiếp tục chi phối chỉ số chung.

Xét về kỹ thuật, VN-Index giữ được vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 50 phiên và đóng cửa với mẫu nến rút chân, cho thấy lực cầu duy trì ổn định ở vùng giá thấp. Việc dòng tiền lan sang công nghệ, viễn thông và năng lượng thay vì dồn vào một vài trụ giúp chất lượng phiên tăng được cải thiện, dù mức tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc nhiều vào biến động của nhóm vốn hóa lớn.

Về hạ tầng thị trường, quá trình số hóa tiếp tục mở rộng khi các nền tảng giao dịch trực tuyến bổ sung sản phẩm quỹ mở và dữ liệu thời gian thực, tạo thêm kênh tiếp cận cho nhà đầu tư cá nhân. Cùng với việc sàn giao dịch tín chỉ carbon vừa được đưa vào vận hành, đây là nền tảng dài hạn hỗ trợ thanh khoản và tính minh bạch của thị trường trong giai đoạn hướng tới nâng hạng.