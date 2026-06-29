Thị trường chứng khoán hôm nay 29/6 khép lại phiên đầu tuần trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 16,94 điểm, lùi về 1.854,97 điểm. Áp lực bán dồn vào nhóm cổ phiếu họ Vin kéo chỉ số đi xuống, dù phần lớn nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí vẫn giữ sắc xanh.

Biến động trong phiên cho thấy trạng thái phân hóa rõ rệt. VN-Index mở cửa quanh 1.868 điểm, có lúc lùi sát 1.850 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối ngày. HNX-Index đi ngược chiều khi tăng 0,16 điểm lên 317,99 điểm, còn UPCoM-Index nhích nhẹ lên 129,32 điểm.

Thanh khoản cải thiện so với nhiều phiên gần đây và cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường. Tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt gần 18.700 tỷ đồng, riêng HOSE khoảng 17.400 tỷ đồng với hơn 444 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Sàn HOSE có 187 mã tăng so với 132 mã giảm, còn rổ VN30 ghi nhận 21 mã tăng và 9 mã giảm.

Cấu trúc điểm số cho thấy mức giảm của VN-Index chủ yếu mang tính cục bộ. Số mã tăng vẫn áp đảo trên cả ba sàn, nhưng sức nặng vốn hóa của vài cổ phiếu trụ đủ lớn để chi phối chỉ số. Trạng thái xanh vỏ đỏ lòng theo chiều ngược lại trở thành đặc điểm chính của phiên giao dịch đầu tuần.

Nhìn rộng hơn, phiên điều chỉnh 29/6 diễn ra sau nhịp hồi phục kéo dài gần ba tuần của VN-Index. Chỉ số đã đi lên từ vùng quanh 1.790 điểm hồi giữa tháng 6 và tiến sát mốc 1.880 điểm, nên việc xuất hiện áp lực chốt lời ở nhóm dẫn dắt là diễn biến không bất ngờ với nhà đầu tư.

Biểu đồ chứng khoán hôm nay 29/6 VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Nhóm họ Vin và bất động sản kéo lùi chỉ số chung

Tâm điểm gây sức ép là bộ ba VIC, VHM và VRE. VIC giảm 4,74%, VHM mất 3,65% và VRE lùi 2,67%, riêng ba mã lấy đi gần 22 điểm của VN-Index. Cùng với TCX và KSF giảm 4,56%, nhóm bất động sản trở thành ngành giảm sâu nhất thị trường với mức 3,73%.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện ngay trước thời điểm các doanh nghiệp họ Vingroup chốt quyền cổ tức. Vinhomes trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng mỗi cổ phiếu, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6. Vincom Retail chốt danh sách trả cổ tức 10% bằng tiền, ngày không hưởng quyền rơi vào 30/6.

Việc điều chỉnh giá kỹ thuật trong ngày không hưởng quyền giải thích một phần đà giảm của nhóm. Tuy nhiên biên độ rơi của VIC vượt xa mức điều chỉnh cổ tức cho thấy còn có lực bán chủ động. Dòng tiền lớn rút khỏi cổ phiếu trụ họ Vin tạo ra khoảng trống nâng đỡ cho chỉ số chung.

Dù vậy, sắc đỏ không lan rộng toàn ngành địa ốc. Nhiều mã vẫn đi lên như KBC tăng 1,87%, DIG tăng 2,02%, IDC tăng 1,48%, DXG tăng 1,2% và TCH tăng 1,05%. Diễn biến phân hóa cho thấy nhà đầu tư chỉ chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn chứ chưa rời bỏ cả ngành bất động sản.

Ở góc độ dòng tiền, đợt chốt quyền cổ tức của Vinhomes và Vincom Retail khiến vốn hóa nhóm họ Vin co lại trong ngắn hạn và tác động trực tiếp lên VN-Index do tỷ trọng lớn. Khi phần điều chỉnh kỹ thuật phản ánh hết, sức ép lên chỉ số từ nhóm trụ có thể giảm dần trong các phiên kế tiếp.

Ngân hàng, chứng khoán và dầu khí giữ nhịp thị trường

Ở chiều nâng đỡ, nhóm ngân hàng là điểm sáng lớn nhất. LPB tăng 3,21%, VIB tăng 2,48%, BID tăng 1,68%, TCB tăng 1,2%, MBB tăng 1,14%, VPB tăng 1,12%, VCB tăng 0,98% và CTG tăng 0,89%. STB cùng ACB cũng đóng cửa trong sắc xanh, giúp dòng tài chính trở thành trụ đỡ chính.

Lực cầu vào cổ phiếu ngân hàng diễn ra trong bối cảnh dư địa tín dụng mở rộng và thanh khoản hệ thống dồi dào. Nhiều nhà băng đang tăng tốc số hóa quy trình cho vay và mở rộng tệp khách hàng qua kênh trực tuyến, qua đó cải thiện biên lợi nhuận và thu hút dòng tiền dài hạn.

Nhóm công ty chứng khoán duy trì diễn biến khả quan. MBS tăng 2,04%, VCI tăng 1,25%, SHS tăng 1,1%, trong khi SSI và HCM giữ sắc xanh. Đà đi lên của nhóm gắn với kỳ vọng thanh khoản phục hồi và làn sóng mở tài khoản trực tuyến cùng các nền tảng giao dịch số mới.

Nhóm dầu khí dẫn đầu đà tăng toàn thị trường với mức 1,17%. PVD tăng 3,32%, PVS tăng 2,67%, PVC tăng 2,38%, PVP tăng 2,21%, PVT tăng 2,05%, PLX tăng 1,22% và BSR tăng 0,62%. Sự đồng thuận của nhóm năng lượng giúp thị trường tránh được trạng thái giảm trên diện rộng.

Nhóm công nghiệp ghi nhận điểm nhấn ở VCG khi tăng trần 6,89% cùng thanh khoản tăng vọt, kéo theo CII, GEE, HHV, PC1 và GEX đi lên. Trong mảng vận tải và logistics, PVT của vận tải dầu khí nổi bật với mức cộng 2,05%, phản ánh kỳ vọng nhu cầu vận chuyển hàng hóa duy trì ổn định.

Sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành là tín hiệu tích cực cho cấu trúc thị trường. Khi nhóm trụ họ Vin chịu áp lực, vốn không rời sàn mà tìm đến ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và công nghiệp. Cơ chế xoay vòng giúp thanh khoản duy trì ở mức cao và hạn chế nguy cơ giảm sâu của chỉ số chung.

Công nghệ, bán lẻ điều chỉnh và động thái khối ngoại

Nhóm công nghệ thông tin lùi nhẹ 0,51% sau giai đoạn tăng nóng. FPT giảm 0,56%, CMG giảm 0,18%, FOX giảm 1,2%, CTR giảm 0,12% và SGT mất 2,68%. Đà chững của nhóm phần nào đến từ áp lực chốt lời quanh câu chuyện chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vốn đã phản ánh khá nhiều vào giá.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng giao dịch kém tích cực. PNJ giảm 0,94%, VPL giảm 2,03% và HUT giảm 1,31%. Ở chiều ngược lại, MCH của Masan Consumer giữ vai trò nâng đỡ chỉ số nhờ lực cầu ổn định ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 787 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại VHM với 419,61 tỷ đồng, VIC 80,65 tỷ đồng, FPT 73,02 tỷ đồng và MBB 61,60 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 11,52 tỷ đồng, rót vào PVS, TNG, IDC và BVS.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở phần lớn các phân ngành dù VN-Index giảm. Ngoài bất động sản và công nghệ thông tin, hầu hết các nhóm còn lại đóng cửa trong vùng giá tích cực hoặc đi ngang. Bức tranh phản ánh tâm lý chọn lọc cổ phiếu thay vì bán tháo trên diện rộng.

Tổng thể, phiên 29/6 cho thấy thị trường chưa chuyển sang trạng thái tiêu cực thực sự khi độ rộng vẫn nghiêng về bên mua. Sức nặng từ VIC, VHM và VRE là nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm sâu, trong khi dòng tiền vẫn luân chuyển sang ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Tâm lý nhà đầu tư giữ được sự cân bằng nhất định trước vùng giá hiện tại.