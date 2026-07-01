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Chứng khoán hôm nay 30/6: VN-Index tăng nhẹ cuối quý, khối ngoại bán ròng mạnh

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:34 | 01/07/2026
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VN-Index đóng cửa phiên 30/6 tăng 5 điểm lên 1.860,01 điểm nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup, song khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng và nhóm ngân hàng phân hóa.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của quý II/2026 với diễn biến trái chiều giữa các chỉ số. VN-Index tăng 5 điểm, tương đương 0,27%, lên 1.860,01 điểm. Trái lại, HNX-Index giảm 1,52% về 313,16 điểm còn UPCoM gần như đi ngang. Sắc xanh của chỉ số chính chủ yếu đến từ một vài cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn bảng điện vẫn giằng co quanh tham chiếu.

Độ rộng thị trường khá cân bằng với khoảng 340 mã tăng so với gần 310 mã giảm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch quanh 20 ngàn tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 6 ngàn tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 505 triệu đơn vị, tăng 13,6% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền lớn vẫn hiện diện nhưng còn thận trọng.

Phiên cuối quý thường gắn với hoạt động chốt giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư, song lần này thị trường diễn ra bình lặng và không xuất hiện giao dịch đột biến trong đợt khớp lệnh định kỳ cuối ngày. Tính chung tháng 6, VN-Index giảm hơn 3 điểm. Nhìn rộng hơn, quý II ghi nhận mức tăng hơn 185 điểm, tương đương khoảng 11% so với cuối quý I, còn tính từ đầu năm chỉ số tăng hơn 75 điểm, tức 4,23%, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì.

Bảng điện chứng khoán phiên 30/6 VN-Index tăng điểm cuối quý hai
Bảng điện chứng khoán phiên 30/6 VN-Index tăng điểm cuối quý II

Dòng tiền phân hóa, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng

Động lực lớn nhất giúp VN-Index giữ sắc xanh tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC tăng 1,29% lên 220.000 đồng và một mình đóng góp 4,66 điểm cho chỉ số. VHM tăng 1% lên 151.800 đồng, VRE tăng 1,06% lên 28.500 đồng. Nhờ vậy, nhóm bất động sản trở thành điểm sáng với mức tăng gần 1%. Nếu loại bỏ ảnh hưởng của bộ ba kể trên, thị trường gần như đóng cửa trong sắc đỏ, phản ánh trạng thái xanh vỏ đỏ lòng mà nhiều chuyên gia nhắc tới.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ lớn. Khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng trên sàn HOSE và chỉ mua ròng tượng trưng trên sàn HNX. VPB dẫn đầu danh sách bán ròng với khoảng 340 tỷ đồng, theo sau là FPT, VNM và HPG với giá trị 186-195 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tìm đến VIC, GEX và VCB, cho thấy sự chọn lọc rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu.

Xét theo nhóm vốn hóa, cả ba phân khúc đều tăng nhẹ với VS-LargeCap tăng 0,27%, VS-MidCap tăng 0,45% và VS-SmallCap tăng 0,05%. Mười cổ phiếu tác động tích cực nhất mang về tổng cộng 8,67 điểm cho VN-Index, trong khi LPB, HPG và VNM lấy đi 1,92 điểm của chỉ số. VN30-Index lại giảm 0,43% về 1.995,71 điểm với rổ cân bằng 14 mã tăng và 14 mã giảm.

Tài chính ngân hàng, chứng khoán và bất động sản dẫn dắt sắc thái phiên

Nhóm tài chính ngân hàng thể hiện sự phân hóa rõ rệt và suy yếu dần về cuối phiên. Trong 14 cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30, chỉ còn 6 mã giữ được sắc xanh. LPB gây chú ý khi giảm 2,19% về 53.500 đồng sau chuỗi tăng hơn 23% kể từ giữa tháng 6, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng. STB giảm 1,47%, ACB giảm 1,09%, TCB giảm 0,89%. Ở chiều tăng, TPB nhích 1,53% lên 16.600 đồng, MSB tăng 1,25% và OCB tăng 0,92%. Thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua dự thảo Thông tư 25/2026/TT-NHNN phần nào hỗ trợ tâm lý dòng tiền vào nhóm bank trong phiên sáng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán là ngôi sao của phiên sáng khi hầu hết mã đều tăng giá. CTS dẫn đầu với mức tăng 3,98% lên 26.150 đồng, HCM tăng 0,93% lên 27.200 đồng, VPX tăng 0,88%. Các mã thanh khoản cao như SSI, VIX, SHS và MBS đều giữ được sắc xanh nhẹ. Tuy vậy, đà tăng thu hẹp dần về cuối ngày khi lực cầu chung suy yếu và dòng tiền quay lại trạng thái dè dặt.

Bên cạnh họ Vingroup, nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng thu hút dòng tiền. KBC tăng 1,84% lên 30.500 đồng dù vẫn chịu áp lực bán từ khối tự doanh. Nhóm logistics và cảng biển ghi nhận VSC tăng 1,33% lên 19.000 đồng, trong khi GMD đứng giá tham chiếu. Nhóm công nghiệp tiếp tục là đầu tàu với GEX tăng 3,45% lên 31.450 đồng, PC1 tăng 4,05% lên 23.100 đồng và VGC tăng 4,77% lên 45.000 đồng.

Ảnh smartoneweb
Ảnh smartoneweb

Công nghệ, bán lẻ chịu áp lực, sàn carbon số mở thêm dư địa

Trái với sắc xanh ở nhóm tài chính, cổ phiếu công nghệ thông tin giao dịch kém tích cực. FPT giảm 0,28% về 70.200 đồng và nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh. Ở mảng bán lẻ và tiêu dùng, MWG giảm 1,14% về 78.100 đồng, VNM giảm 2,32% về 54.800 đồng và là mã kéo lùi VN30 nhiều nhất. Điểm sáng hiếm hoi của nhóm tiêu dùng là MCH tăng 2,29% lên 134.000 đồng sau khi chính thức được HOSE cấp margin.

Nhóm năng lượng và dầu khí đóng vai trò lực cản chính khi giảm 0,78%. BSR giảm 1,02% về 24.150 đồng, PLX giảm 0,81%, PVS giảm 1,04% và PVC giảm 1,55%, dù giá dầu Brent thế giới vừa tăng lên quanh 73 USD/thùng. Ở nhóm nguyên vật liệu, TRC tăng trần 6,93% lên 80.200 đồng và PHR tăng 1,61%, giúp cao su trở thành mảng tích cực hiếm hoi trong phiên.

Ở góc độ hạ tầng số của thị trường, ngày 29/6 liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức khai trương sàn giao dịch carbon Việt Nam, đưa vào vận hành thí điểm sản phẩm hạn ngạch phát thải khí nhà kính mang mã VN2025. Việc số hóa hoạt động mua bán hạn ngạch và tín chỉ carbon mở thêm dư địa cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu mới cho nhà đầu tư quan tâm tới xu hướng tài chính xanh và chuyển đổi số.

Diễn biến phiên 30/6 cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực bứt phá khi dòng tiền phân hóa và thanh khoản giữ ở mức thấp. Lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số giữ sắc xanh, song áp lực bán ròng của khối ngoại cùng sự suy yếu ở một số nhóm ngành tiếp tục là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.

VN-Index hôm nay Cổ phiếu ngân hàng khối ngoại bán ròng nhóm Vingroup cổ phiếu chứng khoán chứng khoán hôm nay

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23°C

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mây đen u ám
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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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AUD 17599 17872 18451
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00

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