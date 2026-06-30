Nhận định chứng khoán ngày mai 30/6 nghiêng về kịch bản VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm sau phiên giảm 16,94 điểm. Diễn biến phần lớn phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu họ Vin, trong khi ngân hàng, chứng khoán và dầu khí kỳ vọng tiếp tục giữ nhịp.

Khép phiên đầu tuần, VN-Index dừng ở 1.854,97 điểm, lùi về sát vùng giá đã nhiều lần cân bằng trong tháng 6. Chỉ số vẫn vận động trong biên độ rộng 1.800 đến 1.920 điểm thiết lập từ tháng 5. Phiên giảm 29/6 chủ yếu do nhóm trụ chứ không phản ánh sự suy yếu trên diện rộng.

Thanh khoản phiên gần nhất tăng lên gần 18.700 tỷ đồng trên ba sàn, cùng độ rộng nghiêng về bên mua. Bức tranh dòng tiền cho thấy nhà đầu tư đang tái cơ cấu danh mục thay vì rút khỏi thị trường, tạo nền tảng cho một phiên 30/6 mang sắc thái thận trọng nhưng chưa tiêu cực.

Đồ thị kỹ thuật cho thấy VN-Index vẫn nằm trong xu hướng đi lên trung hạn hình thành từ tháng 4, dù nhịp tăng gần nhất đã chững lại quanh vùng 1.880 điểm. Phiên giảm 29/6 đưa chỉ số về kiểm tra lại đường trung bình động ngắn hạn, nơi từng đóng vai trò hỗ trợ trong nhiều phiên của tháng 6.

Nguồn finance.vietstock

Những yếu tố chi phối phiên giao dịch 30/6

Yếu tố cần theo dõi đầu tiên là ngày giao dịch không hưởng quyền của Vincom Retail vào 30/6, khi doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%. Việc điều chỉnh giá kỹ thuật ở VRE có thể tiếp tục tạo sức ép lên nhóm họ Vin, vốn đã kéo lùi chỉ số trong phiên liền trước.

Động thái khối ngoại là biến số quan trọng thứ hai. Khối ngoại bán ròng hơn 787 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 29/6, tập trung ở VHM, VIC, FPT và MBB. Nếu lực bán ròng thu hẹp, áp lực lên nhóm vốn hóa lớn sẽ giảm và tạo điều kiện cho chỉ số hồi phục.

Điểm tựa cho phiên kế tiếp là độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên mua và thanh khoản cải thiện. Dòng tiền đang luân chuyển linh hoạt sang ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và một số mã bất động sản khu công nghiệp. Trạng thái cho thấy nhà đầu tư chưa rời bỏ thị trường mà chỉ tái cơ cấu danh mục.

Yếu tố thứ ba là mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang tới gần. Dòng tiền có xu hướng tìm đến các nhóm được dự báo lợi nhuận tăng trưởng tốt như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và cảng biển. Kỳ vọng lợi nhuận tích cực có thể trở thành lực đỡ cho thị trường ngay cả khi nhóm trụ họ Vin còn rung lắc.

Triển vọng các nhóm ngành dẫn dắt

Nhóm ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ. LPB, VIB, BID, TCB và MBB đều đóng cửa tích cực phiên 29/6, nhờ dư địa tín dụng mở rộng và xu hướng số hóa hoạt động cho vay. Đây là nhóm có thể bù đắp phần điểm số mất đi từ cổ phiếu họ Vin.

Nhóm chứng khoán cũng đáng chú ý khi MBS, VCI và SHS duy trì sắc xanh. Thanh khoản toàn thị trường nhích lên là tín hiệu thuận lợi cho kết quả kinh doanh quý II của các công ty môi giới, nhất là những đơn vị đã đầu tư mạnh cho nền tảng giao dịch số và sản phẩm tài chính trực tuyến.

Nhóm dầu khí giữ phong độ tốt với PVD, PVS, PVT và PLX cùng tăng, phản ánh kỳ vọng giá năng lượng ổn định. Ở mảng logistics và cảng biển, nhóm GMD, PHP, HAH được giới phân tích đánh giá khả quan cho quý II nhờ sản lượng hàng hóa qua cảng duy trì tăng trưởng, dù mảng bưu chính chuyển phát chịu sức ép chi phí nhiên liệu.

Riêng nhóm logistics, báo cáo dự phóng của giới phân tích cho thấy sự phân hóa rõ giữa các phân khúc. Doanh nghiệp cảng nước sâu như Gemadept và Cảng Hải Phòng hưởng lợi từ sản lượng container qua cảng tăng khoảng 12% trong nhiều tháng đầu năm, còn nhóm bưu chính chuyển phát đối mặt biên lợi nhuận thu hẹp vì giá nhiên liệu leo thang.

Nhóm bất động sản có thể còn phân hóa khi áp lực tập trung ở họ Vin, trong khi KBC, DIG, IDC và DXG vẫn thu hút dòng tiền. Nhóm bán lẻ và công nghệ với FPT, PNJ, MWG cần thêm thời gian tích lũy sau nhịp điều chỉnh, chờ lực cầu mới quanh câu chuyện chuyển đổi số và tiêu dùng nội địa phục hồi.

Câu chuyện chuyển đổi số tiếp tục là chủ đề trung hạn nâng đỡ định giá nhóm công nghệ và tài chính. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ trực tuyến vẫn được dòng tiền dài hạn quan tâm, nên những nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư kiên nhẫn.

Biểu đồ chứng khoán hôm nay 29/6 VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Kịch bản kỹ thuật và chiến lược cho nhà đầu tư

Về kỹ thuật, vùng 1.845 đến 1.850 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần nhất cho VN-Index, tương ứng đáy trong phiên 29/6. Nếu giữ được vùng hỗ trợ, chỉ số có cơ hội hồi lại ngưỡng kháng cự 1.880 đến 1.890 điểm. Trường hợp thủng mốc 1.845 điểm, rủi ro lùi về 1.820 điểm sẽ tăng lên.

Thanh khoản là yếu tố cần quan sát để xác nhận xu hướng. Nếu chỉ số kiểm định vùng hỗ trợ với khối lượng giảm dần, đó là tín hiệu cho thấy áp lực bán suy yếu và khả năng bật lại cao hơn. Ngược lại, một phiên giảm kèm thanh khoản lớn sẽ cho thấy bên bán còn chiếm ưu thế và xu hướng điều chỉnh có thể kéo dài.

Kịch bản nhiều khả năng xảy ra là VN-Index giằng co quanh vùng hỗ trợ trong phiên sáng rồi phân hóa theo từng nhóm ngành. Sức bật của chỉ số phụ thuộc vào việc nhóm họ Vin có ngừng giảm hay không và dòng tiền ngân hàng có duy trì được lực cầu hay không.

Với nhà đầu tư, chiến lược phù hợp là ưu tiên quản trị tỷ trọng và bám theo nhóm cổ phiếu có dòng tiền tích cực như ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Việc giải ngân mới nên chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng ở nhóm vốn hóa lớn, tránh mua đuổi khi chỉ số chưa thoát khỏi vùng rung lắc.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, vùng hỗ trợ quanh 1.845 đến 1.850 điểm là mốc tham chiếu để cân nhắc hành động. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp rung lắc để tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt thuộc nhóm dẫn dắt, thay vì phản ứng theo từng biến động ngắn hạn của chỉ số.

Nhìn chung, phiên 30/6 mang sắc thái thận trọng nhưng chưa tiêu cực. Nền thanh khoản tốt và độ rộng nghiêng về bên mua là cơ sở để kỳ vọng thị trường sớm tìm lại điểm cân bằng, miễn là áp lực từ nhóm cổ phiếu họ Vin được hấp thụ dần trong các phiên tới.