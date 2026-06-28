Vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm và các kịch bản chỉ số

Sau hai tuần phục hồi liên tiếp, VN-Index bước vào tuần giao dịch 29/6-3/7 ở sát vùng kháng cự mạnh. Phần lớn công ty chứng khoán nhìn nhận khu vực 1.880-1.900 điểm là ngưỡng cản gần, còn vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm là thử thách lớn hơn. Theo Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, đây là vùng giá mà thị trường từng chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong các tháng 1, 2 và 5/2026, và cần một động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể giúp chỉ số đi qua. Phiên cuối tuần 26/6 ghi nhận khối ngoại mua ròng 331,8 tỷ đồng trên HoSE, tín hiệu hỗ trợ tâm lý khi thị trường tiến vào vùng cản.

Ở kịch bản cơ sở, nhiều nhóm phân tích cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục giằng co và tích lũy trong biên độ 1.850-1.900 điểm. Chứng khoán Yuanta Việt Nam lưu ý mốc 1.860 điểm là ranh giới cần theo dõi, nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc đó cùng thanh khoản tăng thì rủi ro điều chỉnh sẽ quay lại. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850-1.860 điểm, tương ứng đường trung bình động 50 phiên, trong khi hỗ trợ sâu hơn nằm tại 1.800-1.810 điểm.

Bảng điện tử thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 26/6 với VN-Index tăng điểm nhẹ

Yếu tố quyết định cho hướng đi sắp tới vẫn là thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền. Chừng nào giá trị giao dịch còn thấp hơn nhiều so với mức bình quân và đà tăng còn phụ thuộc vào một vài mã trụ, khả năng chỉ số bứt phá khỏi vùng cản vẫn ở mức thấp. Chiến lược chung được giới phân tích khuyến nghị là duy trì trạng thái phòng thủ chủ động, giữ tỷ trọng tiền mặt hợp lý, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát kháng cự và tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục. Theo Chứng khoán An Bình, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu khoảng 30 đến 40% và ưu tiên nhóm ngân hàng cùng doanh nghiệp nhà nước có câu chuyện thoái vốn.

Nhóm ngành tâm điểm trước mùa công bố lợi nhuận quý II

Thị trường đang ở giai đoạn cuối quý II và sắp đón mùa công bố kết quả kinh doanh, yếu tố được kỳ vọng tạo ra sự phân hóa dòng tiền trong những tuần đầu tháng 7. Theo ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở Chứng khoán Mirae Asset, sự ảm đạm hiện tại không đồng nghĩa với việc dòng tiền rút lui mà phản ánh trạng thái chờ đợi cú hích từ lợi nhuận doanh nghiệp. Nhà đầu tư phần lớn chọn cách duy trì danh mục và tích lũy sức mua thay vì giao dịch liên tục.

Ở nhóm ngân hàng, áp lực chốt lời ngắn hạn có thể còn tiếp diễn sau giai đoạn dẫn dắt, song đây vẫn là nhóm có nền tảng cơ bản và thanh khoản cao để đón dòng tiền khi kết quả quý II dần lộ diện. Nhóm chứng khoán hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng và sự sôi động của thị trường vốn, với loạt thương vụ tăng vốn và hợp tác chiến lược vừa diễn ra. Bất động sản nhiều khả năng vẫn xoay quanh diễn biến của cổ phiếu Vingroup, trong khi mặt bằng còn lại của ngành cần thêm tín hiệu từ pháp luật và nguồn cung dự án.

Bán lẻ và tiêu dùng được đánh giá có sức bật ổn định nhờ sức mua nội địa phục hồi và nỗ lực tối ưu chi phí vận hành của các chuỗi hiện đại. Hệ thống WinMart và WinMart+ đã cán mốc 5.000 cửa hàng trong tháng 6 và đặt mục tiêu mở mới 1.000 đến 1.500 điểm bán trong năm, cho thấy dư địa lớn của hạ tầng bán lẻ hiện đại. Nhóm logistics, cảng biển và hàng không phân hóa khi HAH và SGN giữ sắc xanh trong phiên cuối tuần, còn SCS điều chỉnh 2,42% và GMD đứng giá tham chiếu, cho thấy dòng tiền vẫn dò tìm cơ hội riêng lẻ.

Nhóm công nghệ thông tin cần được theo dõi thận trọng. FPT và một số cổ phiếu đầu ngành chịu lực bán ròng của khối ngoại, cộng hưởng diễn biến kém tích cực của cổ phiếu công nghệ toàn cầu. Trong giai đoạn sàng lọc kỳ vọng, nhà đầu tư có thể ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá chưa quá cao, thay vì các mã tăng nóng thiếu nền tảng cơ bản.

Sàn carbon và câu chuyện số hóa thị trường vốn

Tuần tới mở ra với một sự kiện mang màu sắc công nghệ và phát triển xanh. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ khai trương Sàn giao dịch carbon trong nước vào ngày 29/6/2026. Hạ tầng giao dịch tín chỉ carbon mở thêm một kênh tài sản mới và đặt ra yêu cầu về hệ thống đăng ký, đo đếm cùng xác thực phát thải trên nền tảng số, qua đó tác động dài hạn tới các doanh nghiệp năng lượng, sản xuất và logistics.

Dòng chảy số hóa thị trường vốn tiếp tục được củng cố bởi các sản phẩm tài chính công nghệ mới và lộ trình nâng hạng. Việc tích hợp đầu tư với thanh toán trên nền tảng số, sự tham gia của các quỹ ngoại qua thỏa thuận hợp tác và quá trình hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm đều hướng tới mục tiêu minh bạch hóa và tự động hóa giao dịch. Đó là nền tảng để Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn thị trường mới nổi trong các kỳ đánh giá tới của MSCI, dù thời điểm nâng hạng có thể phải chờ tới giai đoạn 2028-2029.

Bên cạnh cơ hội, nhà đầu tư cần lưu ý các rủi ro vĩ mô quốc tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lập trường thận trọng về cắt giảm lãi suất khiến đồng USD mạnh lên và tạo sức ép lên tỷ giá USD/VND, qua đó ảnh hưởng tới dòng vốn ngoại. Diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cùng biến động giá dầu quanh eo biển Hormuz cũng là biến số có thể tác động tới lạm phát và tâm lý thị trường. Trong bối cảnh nhiều luồng thông tin đan xen, việc giữ kỷ luật danh mục và quản trị tỷ trọng hợp lý vẫn là lựa chọn an toàn cho cả nhà đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn.

Một số mốc sự kiện doanh nghiệp đáng chú ý trong tuần và đầu tháng 7 gồm cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 30/6, cổ phiếu PAT ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6, Kiên Long Bank chốt quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn ngày 6/7 và cổ phiếu BVBank dự kiến chuyển sang sàn HoSE ngày 21/7. Những thông tin riêng lẻ đó có thể tạo biến động cục bộ, song xu hướng chung của thị trường vẫn phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và bức tranh lợi nhuận quý II.