Áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu sau phiên giảm điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên 25/6 với mức giảm 14,95 điểm về 1.863,07 điểm, đánh dấu nhịp điều chỉnh sau ba phiên đi lên liên tiếp. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu đồng loạt, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tạo nên gam màu thận trọng cho phiên kế tiếp.

Diễn biến hạ nhiệt của thanh khoản là điểm cần theo dõi trước phiên 26/6. Giá trị khớp lệnh chủ động trên HoSE giảm khoảng 24% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài và chờ vùng giá hấp dẫn hơn. Khi lực cầu chưa trở lại quyết liệt, chỉ số nhiều khả năng giằng co với biên độ hẹp trong những phiên tới.

Tín hiệu tích cực hiếm hoi đến từ việc VIC và VHM thu hẹp đà giảm về cuối phiên, cho thấy bên mua vẫn sẵn sàng nâng đỡ ở vùng giá thấp. Trạng thái phân hóa giữa các nhóm ngành giúp thị trường tránh được nhịp bán tháo diện rộng, đồng thời mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu cho nhà đầu tư trung hạn.

Bảng điện VN-Index phiên 25/6 giảm điểm, khối ngoại bán ròng hơn nghìn tỷ

Vùng hỗ trợ 1.850 điểm và những nhóm ngành cần theo dõi

Về kỹ thuật, VN-Index đang lùi dần khỏi vùng đỉnh ngắn hạn 1.880 đến 1.895 điểm và hướng về vùng hỗ trợ gần quanh 1.850 đến 1.855 điểm. Nếu lực cầu xuất hiện tại đây, chỉ số có thể bật lại và tích lũy để củng cố xu hướng. Ngược lại, khi vùng hỗ trợ bị xuyên thủng cùng thanh khoản tăng vọt, rủi ro mở rộng nhịp chỉnh về các vùng thấp hơn sẽ tăng lên.

Nhóm ngân hàng được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt cho phiên 26/6 nhờ sự phân hóa tích cực vừa qua. TCB, STB và OCB cho thấy lực cầu vẫn duy trì, trong khi diễn biến của VCB, BID và CTG sẽ quyết định khả năng cân bằng của chỉ số. Dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến những cổ phiếu ngân hàng còn dư địa định giá và câu chuyện tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm.

Nhóm bất động sản phụ thuộc nhiều vào diễn biến của bộ ba VIC, VHM và VRE. Khi áp lực từ nhóm trụ dịu lại, chỉ số sẽ có thêm điểm tựa để hồi phục. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí như BSR, GAS và PLX cần được theo dõi sát bởi giá dầu thế giới đang ở vùng thấp, có thể tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu năng lượng.

Với nhóm chứng khoán, công nghệ, logistics và bán lẻ, xu hướng chung vẫn là chọn lọc. Cổ phiếu chứng khoán như VIX và VND chịu áp lực điều chỉnh theo thị trường, FPT bị khối ngoại bán mạnh nên cần thời gian cân bằng cung cầu, còn GMD ở nhóm logistics và PNJ ở nhóm bán lẻ vẫn trong vùng giá nhạy cảm. Nhà đầu tư nên ưu tiên những mã có nền tảng cơ bản vững và dòng tiền tham gia ổn định.

Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và động thái rút vốn của khối ngoại khiến VN-Index giảm mạnh nhất trong hơn hai tuần qua

Chiến lược giao dịch và điểm tựa từ dòng tiền nội

Trong bối cảnh khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng, dòng tiền nội trở thành yếu tố then chốt nâng đỡ thị trường. Lịch sử các nhịp chỉnh gần đây cho thấy nhà đầu tư trong nước thường tận dụng vùng giá thấp để gom hàng, giúp chỉ số sớm tìm lại điểm cân bằng. Tâm lý chốt lời ngắn hạn có thể còn hiện diện trong phiên 26/6 nhưng khó tạo ra cú giảm sâu nếu lực cầu bắt đáy đủ mạnh.

Chiến lược phù hợp lúc này là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, hạn chế dùng đòn bẩy và kiên nhẫn chờ vùng giá tốt thay vì mua đuổi. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục, trong khi nhà đầu tư trung hạn nên tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực trong quý II.

Nhìn chung, phiên 26/6 nhiều khả năng diễn ra theo hướng giằng co và kiểm định cung cầu tại vùng hỗ trợ. Việc khối ngoại thu hẹp đà bán ròng cùng sự trở lại của nhóm dẫn dắt sẽ là tín hiệu quan trọng để xác nhận thị trường lấy lại cân bằng. Trong kịch bản thuận lợi, VN-Index có thể giữ vững vùng 1.850 điểm và tạo nền cho nhịp phục hồi tiếp theo.