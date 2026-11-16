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Chứng khoán 16/11: VN-Index xanh điểm nhưng cổ phiếu giảm áp đảo

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21:40 | 16/11/2026
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VN-Index tăng 1,96 điểm lên 1.736,89 điểm trong phiên 16/11, song phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản suy yếu và dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh.
Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm
Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh
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Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch mới với diễn biến giằng co khi VN-Index duy trì được sắc xanh nhưng không thể giữ đà tăng mạnh trong phiên. Kết thúc ngày 16/11, chỉ số tăng 1,96 điểm, tương đương 0,11%, lên 1.736,89 điểm. Tuy nhiên, diễn biến tại các nhóm ngành cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt ở ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và logistics.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm tiến lên 1.753,01 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, đóng cửa thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất ngày. Việc không giữ được vùng 1.750 điểm cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp bứt phá rõ ràng.

Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 11.877 tỷ đồng, giảm 21,5% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 8.541 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền tham gia thị trường tiếp tục suy yếu.

Chỉ số VN30 giảm 0,66 điểm, tương đương 0,04%, xuống 1.844,25 điểm. HNX-Index giảm 0,07 điểm xuống 254,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,74 điểm lên 122,13 điểm. Diễn biến trái chiều giữa các chỉ số phản ánh sự thiếu đồng thuận của dòng tiền trên thị trường.

Ngân hàng và chứng khoán gây sức ép, bất động sản giữ nhịp

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 16/11
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 16/11

Nhóm ngân hàng là một trong những lực cản chính của thị trường khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. TCB giảm 2,52%, TPB mất 2,32%, VPB giảm 1,81%, HDB giảm 1,33%, VCB giảm 1,12% và CTG giảm 0,95%. Ở chiều ngược lại, LPB tăng 2,48% và SSB tăng 2,33%, trở thành những điểm sáng hiếm hoi trong nhóm.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa quay trở lại đồng đều với cổ phiếu ngân hàng. Sự suy yếu của nhiều mã có tỷ trọng lớn trong rổ VN30 khiến chỉ số chung gặp khó khăn, dù một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì được đà tăng.

Tại nhóm chứng khoán, áp lực bán tiếp tục hiện diện khi SSI giảm 1,73%, VIX giảm khoảng 1,92% và TCX mất 2,47%. Trái lại, HCM tăng nhẹ 0,22%. Việc cổ phiếu chứng khoán suy yếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm sâu cho thấy tâm lý thận trọng đang ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư đối với hoạt động môi giới và giao dịch.

Bất động sản là một trong số ít nhóm ngành đóng vai trò nâng đỡ thị trường. VIC tăng 2,06%, trong khi VHM nhích 0,48%. Riêng VIC nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên, diễn biến trong ngành không đồng đều khi KDH giảm khoảng 3,82%, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung ở một số doanh nghiệp lớn thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng ghi nhận những diễn biến tích cực hơn. MCH tăng 5,26%, DGW tăng khoảng 3,29%, DMX tăng 3,20% và MSN tăng 0,42%. Trong khi đó, MWG giảm nhẹ 0,27%. Sự phân hóa này cho thấy nhà đầu tư vẫn lựa chọn những cổ phiếu riêng lẻ có khả năng thu hút dòng tiền, thay vì gia tăng tỷ trọng đồng loạt ở cả ngành.

Ở lĩnh vực công nghệ, FPT giảm 1,40%, ELC giảm 1,43%, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin. Nhóm viễn thông nhìn chung chưa tạo được động lực tăng rõ rệt, trong khi các doanh nghiệp điện tử và hạ tầng số tiếp tục vận động phân hóa theo từng mã.

Cổ phiếu logistics cũng chịu sức ép đáng kể khi GMD giảm khoảng 3,09%. Đây là diễn biến đáng chú ý đối với nhóm cảng biển và dịch vụ vận tải, vốn được theo dõi nhờ triển vọng thương mại và xuất nhập khẩu.

Trong nhóm năng lượng và dầu khí, BSR tăng nhẹ khoảng 0,39%, GAS giữ giá tham chiếu, trong khi PLX giảm 2,24% và POW mất khoảng 1,53%. Những biến động trái chiều cho thấy dòng tiền chưa hình thành xu hướng thống nhất trong nhóm dầu khí, điện và năng lượng.

Nhóm y tế ghi nhận mức tăng nhẹ theo chỉ số ngành, song chưa có sự bứt phá đủ lớn để trở thành lực dẫn dắt thị trường. Nhìn chung, dòng tiền vẫn tập trung vào những doanh nghiệp cụ thể thay vì mở rộng sang toàn bộ các lĩnh vực.

Các mức biến động cổ phiếu nêu trên được đối chiếu với báo cáo phiên của VISC, VNDIRECT và VikkiBankS.

Dòng tiền ngoại gần cân bằng, thị trường thiếu sức lan tỏa

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chưa tạo ra tác động đáng kể đến xu hướng chung. Theo thống kê trên cả ba sàn, khối ngoại mua ròng hơn 12 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 20,6 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với khoảng 116,83 tỷ đồng, tiếp theo là MSN 62,32 tỷ đồng, KDH 41,27 tỷ đồng, VNM 40,74 tỷ đồng và LPB 33,35 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với khoảng 163,21 tỷ đồng. Các cổ phiếu VCB, VPB, BID và ACB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý, với giá trị lần lượt khoảng 52,79 tỷ đồng, 39,14 tỷ đồng, 37,44 tỷ đồng và 37,38 tỷ đồng.

Điểm đáng quan tâm của phiên 16/11 là sự chênh lệch giữa mức tăng của chỉ số và diễn biến thực tế của nhiều cổ phiếu. Trong rổ VN30, chỉ có 8 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 17 mã giảm. Điều này cho thấy phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn chưa có sự đồng thuận, trong khi đà tăng của VN-Index phụ thuộc đáng kể vào một số mã như VIC và MCH.

Xét về kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì phía trên vùng 1.730 điểm, nhưng việc liên tục gặp áp lực bán khi tiến gần 1.750 điểm cho thấy vùng kháng cự này chưa được chinh phục. Thanh khoản thấp càng khiến những nhịp hồi phục thiếu cơ sở xác nhận.

Phiên giao dịch đầu tuần vì vậy phản ánh trạng thái tích lũy thận trọng nhiều hơn là sự hình thành của một xu hướng tăng mới. Để thị trường cải thiện rõ rệt, dòng tiền cần quay trở lại các nhóm cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản, đồng thời thanh khoản phải tăng cùng với số lượng cổ phiếu đi lên.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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